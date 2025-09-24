Predstavljena Xiaomi 15T serija - uz Leica kameru i profinjeniji dizajn

Uređaji se od 24. 9. - 31. 10. ove godine nude u posebnoj akcijskoj ponudu koja uključuje robotski usisivač Xiaomi Robot Vacuum S40C kao poklon...

Xiaomi je na globalnom događaju u Münchenu predstavio seriju pametnih telefona Xiaomi 15T, koja uključuje modele Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro. Uređaji donose napredne specifikacije u području fotografije, povezanosti, zaslona i softvera, uz naglasak na funkcionalnost i dizajn.

Napredni sustav kamera

Xiaomi 15T serija opremljena je trostrukim sustavom kamera razvijenim u suradnji s Leicom. Xiaomi 15T ima glavnu kameru od 50 MP s Leica Summilux optičkom lećom (f/1.7), ultraširoku i telefoto kameru, dok Xiaomi 15T Pro dodatno uključuje Leica 5x Pro telefoto kameru s otvorom blende f/1.62 i Light Fusion 900 senzorom slike s dinamičkim rasponom od 13,5 EV. Raspon žarišnih duljina na Xiaomi 15T Pro kreće se od 15 mm do 230 mm, dok Xiaomi 15T pokriva raspon od 15 mm do 92 mm. Oba modela imaju prednju kameru od 32 MP za selfije i video pozive.

Za fotografiju, Xiaomi AISP 2.0 platforma poboljšava percepciju dubine, tonalni raspon i vjernost boja pomoću značajki PortraitLM 2.0 i ColorLM 2.0. Funkcija Master Portrait omogućuje bokeh efekte poput Wide i Bubbles, uz prilagodbu otvora blende i žarišne duljine. Leica street photography način rada dostupan je za brzo snimanje s kultnim žarišnim duljinama (28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm, te 135 mm na Pro modelu). Za video, oba modela podržavaju 4K 30fps HDR10+ snimanje, dok Xiaomi 15T Pro dodatno nudi 4K 120fps i 4K 60fps 10-bit Log snimanje s LUT unosom.

Xiaomi 15T serija uvodi Xiaomi Astral Communication paket, koji uključuje Xiaomi Offline Communication za glasovnu komunikaciju bez mobilnih ili Wi-Fi signala – do 1,9 km za Xiaomi 15T Pro i 1,3 km za Xiaomi 15T. Surge T1S Tuner i Super Antenna Array sustav s AI Smart Antenna Switching poboljšavaju stabilnost GPS-a, Wi-Fi-ja, Bluetootha i mobilnih signala.

Serija dolazi s HyperOS 3 operativnim sustavom, koji nudi brže pokretanje aplikacija, poboljšani multitasking i redizajnirano sučelje s novim zaključanim zaslonima, pozadinama, ikonama, widgetima i sustavom obavijesti. HyperAI povećava produktivnost kroz bolju međupovezanost uređaja i sinkronizaciju sadržaja.

Zaslon i dizajn

Xiaomi 15T serija opremljena je zaslonom dijagonale 6,83 inča s 1,5K rezolucijom i svjetlinom do 3200 nita. Xiaomi 15T Pro ima ultra-tanke okvire od 1,5 mm zahvaljujući LIPO tehnologiji i brzinu osvježavanja do 144 Hz, dok Xiaomi 15T podržava 120 Hz. Oba modela uključuju tehnologije za zaštitu očiju, uključujući 3840 Hz PWM dimming na Xiaomi 15T i DC dimming na Pro modelu.

Uređaji imaju poleđinu od staklenih vlakana i IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu. Xiaomi 15T Pro koristi aluminijski okvir od 6M13 legure i dostupan je u crnoj, sivoj i Mocha Gold boji, dok je Xiaomi 15T dostupan u crnoj, sivoj i Rose Gold boji. Zaslon je zaštićen Corning® Gorilla® Glass 7i, koji nudi veću otpornost na ogrebotine.

Kupci Xiaomi 15T serije dobivaju tri mjeseca besplatnog YouTube Premiuma, tri mjeseca Google AI Pro usluge i jednu besplatnu zamjenu zaslona unutar šest mjeseci od kupnje.

Cijena i dostupnost

Xiaomi 15T Pro dostupan je u tri boje: Crna, Siva, Mocha Gold te dolazi u memorijskoj varijanti od 12+512 GB, a može se kupiti po cijeni od 899 EUR. Xiaomi 15T dostupan je u tri boje: Crna, Siva, Rose Gold, a dolazi u dvije memorijske varijante: Xiaomi 15T 12+512 GB po cijeni od 699 EUR te 12+256 GB po cijeni od 649 EUR.

*U razdoblju od 24.9. do 31.10., uz kupnju Xiaomi 15T Pro te Xiaomi 15T uređaja u memorijskoj varijanti 12+512GB na poklon se dobiva Xiaomi Robot Vacuum S40C - pametni robotski usisavač, dok će se uz kupnju Xiaomi 15T uređaja u memorijskoj varijanti 12+256GB dobiti voucher za kupnju navedenog uređaja u iznosu od 100 EUR.

Ponuda je dostupna na https://mi.hr/mobiteli-i-tableti/xiaomi/xiaomi-15.html.