Programski kod u obliku krafne – prikazuje 3D krafnu

Kad je riječ o programiranju, teško da će ga itko izvan kruga developera opisati kao zabavno, no projekt o kojem sada pišemo trebao bi zainteresirati i one koji s programiranjem nemaju previše doticaja. Zanimljivo, ovdje se radi o vrlo starom projektu, čiji izvori datiraju još iz 2006. godine, no proteklih je dana izazvao dosta zanimanja kada je postavljen na Reddit uz dodatak YouTube videa u kojem se opisuje o čemu se radi.

Naime, programer Andy Sloane izradio je malen program u C-u koji prikazuje ASCII znakove, a njima na ekranu iscrtava tradicionalno američko slatko pecivo donut, odnosno krafnu s rupom. Donut se u ASCII art obliku okreće u sve tri dimenzije i tako daje dobru 3D vizualizaciju.

No, da stvar bude bolja, Sloane je svoj programski kod napisao tako da i on u sirovom obliku ima – oblik iste te krafne. Tu se poslužio malenim trikom, pa je u kod dodavao komentare kako bi na ekranu dobio pravi oblik, no finalni efekt je dovoljno zanimljiv da mu to oprostimo.

Da ne stane samo na tome, u videu je pojašnjeno kako se dobiva ova "magija". Od iscrtavanja krugova, preko dobivanja toroidalnog oblika krafne, pa sve do projekcije istoga u tri dimenzije na ekranu – sva čar je u matematici, a ona, iako je originalni projekt star 14 godina, nije zastarjela.