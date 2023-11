Otvorene prijave za Nuqleusov projekt Scinergy za suradnju znanstvenika i biznismena

Kako bi još kvalitetnije povezao znanstvenu i poslovnu zajednicu u Hrvatskoj te potaknuo njihovu suradnju na realizaciji inovativnih projekata, Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT) je kroz svoj program Nuqleus, pokrenuo projekt koji spaja znanstvenike i tvrtke pod nazivom Scinergy. Riječ je o pilotu globalnog projekta Europske komisije koji provodi Svjetska banka u suradnji s međunarodnim partnerima London Business School (LBS) i Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Cilj projekta Scinergy je znanstvenicima iz cijele Hrvatske omogućiti komercijalizaciju rezultata njihovih znanstvenih istraživanja, a tvrtkama osigurati pristup ekspertizi znanstvenika i znanstvenoj infrastrukturi potrebnoj za unaprjeđenje postojećih te razvoj novih proizvoda i usluga.

„Ideja nam je ICENT dalje razvijati u pravcu centralne točke spoja znanosti i industrije, što sada imamo priliku raditi kroz pilot projekt za koji sredstva osigurava EU, a provode ga Svjetska banka, London Business School i MIT. Dobro je biti u takvom društvu i veliko nam je zadovoljstvo što smo upravo mi dobili ovu po mnogočemu posebnu priliku testirati ga u praksi. Provodeći pilot projekt pažljivog uparivanja te potom povezivanja znanstvenika i njihovih konkretnih istraživanja s kompanijama i njihovim konkretnim potrebama za znanstvenom ekspertizom, jer su možda negdje zapeli i treba im pomoć da se pomaknu dalje, nadamo se također potaknuti učinkovitije ulaganje u istraživanje i razvoj, inovacije i pametnu specijalizaciju u Hrvatskoj", istaknuo je Matija Srbić, koordinator programa Nuqleus.

Prijaviti se mogu svi znanstvenici koji žele iskoristiti svoju ekspertizu u određenom području za suradnju s industrijom na novim projektima. S druge strane, može se prijaviti bilo koja tvrtka registrirana u Hrvatskoj, neovisno o svojoj veličini, koja razvija neki proizvod ili uslugu te joj je potrebna stručna i znanstvena ekspertiza za stvaranje konkurentske prednosti i ojačavanje njezinih poslovnih aktivnosti. Nuqleusov tim će potom pronaći „parove“ čija se ekspertiza i potrebe najbolje podudaraju, pomoći im da se bolje upoznaju i preciznije definiraju međusobna očekivanja te onima s najvećim izgledima za uspješnu suradnju pružiti besplatnu podršku u realizaciji njihovih tada već zajedničkih projekata.

Odabrani znanstvenici i predstavnici tvrtki susrest će se prvi puta na posebnom dvodnevnom matchmaking događanju, koje će se održati u formatu speed datinga u veljači 2024., a potom slijede vođeni sastanci između spojenih znanstvenika i tvrtki, edukacije i daljnji razvoj suradnje.

Znanstvenici se mogu prijaviti do 26. studenoga ove godine, a poslovni subjekti imaju mogućnost to učiniti do 21. siječnja 2024. godine. Prijave su već otvorene i broj sudionika je ograničen, stoga se potencijalni sudionici pozivaju da se prijave što prije. Sudjelovanje u projektu je besplatno za sve odabrane sudionike, a financira se sredstvima Europske unije.

Više informacija o projektu Scinergy i postupku prijave dostupno je na službenoj stranici https://nuqleus.io/scinergy/.