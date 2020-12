15 ideja za tech darove ovog Božića - 3. dio

Ovogodišnji vodič za kupnju IT darova podijelili smo u tri dijela, a sastavili smo ga u suradnji s domaćim trgovcima informatičkom opremom. Donosimo posljednjih 15 prijedloga koji bi vam mogli poslužiti kao savršen IT poklon ovog Božića

Domaći trgovci informatičkom opremom i ove su nam godine odlučili pomoći pri izradi božićnog vodiča za kupnju IT darova. Ne znate što darovati voljenoj osobi? Zavirite u naš vodič i možda dobijete izvrsnu ideju! Potrudili smo se u vodič uvrstiti što više povoljnijih stvarčica koje se kreću u rangu do 1000 kn, zato što se i prosječna vrijednost dara kreće u tom rangu. No, ipak, mnogi će gurnuti ruku i dublje u džep kako bi svojoj voljenoj osobi kupili nešto što zaista želi ili treba, tako da se u vodiču nalaze i nešto skuplji prijedlozi. Sretno s potragom i promišljanjem.

Pred vama je posljednji od ukupno tri dijela našeg vodiča za kupnju koji obuhvaća 15 odabranih prijedloga za darove koje su nam predložili domaći IT trgovci.

1. TWS slušalice

Trust Nika Compact

Teško je pronaći kvalitetne, a povoljne true wireless stereo slušalice. Jedne od takvih su Trust Nika Compact. Osim što su vrlo pristupačne cijene, krasi ih kompaktni dizajn te više nego pristojna kvaliteta zvuka, a jednim punjenjem pružit će do 8 sati slušanja glazbe. Kutijica za čuvanje ima ugrađenu bateriju kapaciteta 350 mAh, što je dostatno za 2-3 punjenja slušalica. Slušalice imaju ugrađene i bežične kontrole pomoću kojih je moguće pokrenuti, zaustaviti ili promijeniti pjesmu, te odgovoriti na poziv. Kako bi se prilagodile svačijem uhu, dolaze s tri nastavka različitih veličina. Ono što im je vrlo bitna značajka je i mogućnost odabira između pet različitih boja – crna, bijela, roza, plava i tirkizna.

259 kn @ Links

2. Gaming komplet 4-u-1

Gamenote KB501CM tipkovnica, slušalice, miš i podloga

Svi znaju da je adekvatna gaming oprema važan element za strastvene ljubitelje igara i igraćih konzola. Uz Gamenote combo set 4-u-1 cijelo gaming iskustvo postaje bolje. Set sadrži visokokvalitetnu tipkovnicu, slušalice atraktivna dizajna, miša dizajniranog za igranje, ali i za svakodnevnu upotrebu, te podlogu za miša koja će upotpuniti kolekciju Gamenote. S ovim setom ne možete pogriješiti, bilo da kupujete božićni dar za gejmera ili osobu koja provodi mnogo vremena za računalom. Za izvrsnu cijenu dobit ćete kompletnu gaming periferiju, a voljena osoba bit će vam zahvalna na prekrasnom daru.

299 kn @ Handyshop

3. Gaming miš

Logitech G305 LIGHTSPEED

Izdržljiv, kompaktnog oblika i s ugrađenim prostorom za pohranu nano prijemnika, G305 izvrstan je pratitelj na putovanju, koji je sa svojih 6 programabilnih tipki uvijek spreman za igru. G305 ima izvrstan optički senzor HERO s razlučivošću do 12.000 dpi. Ovog miša krase sve bitne karakteristike – ergonomija, senzor, brzina i bežičnost. Iako možda na prvi pogled Logitech G305 ne sugerira postojanje navedenih karakteristika, izgled ponekad vara. Kad je u pitanju izgled, G305 dolazi u četiri boje (crna, bijela, ljubičasta i plava) i pruža vam mogućnost da vaš stol za gaming zaživi u novim bojama te da ga stilski uparite s nekim od postojećih komada periferije.

399 kn @ HGSPOT Grupa

4. SSD

Kingston A400 480 GB

SSD je postao pravi hit među korisnicima računala. Radi se o daleko najjeftinijem rješenju za ubrzati staro prijenosno ili stolno računalo. Cijene SSD-ova značajno su pale i približile se cijenama klasičnih čvrstih diskova. Imate u kući korisnika koji bjesomučno čupa kosu i roni suze čekajući da mu se računalo "do kraja podigne" ili da se neki program pokrene, dok se u pozadini čuje roštanje diskovnih ploča? Poklonite mu SSD i pomozite mu prebaciti OS na novi disk - vjerujte nam, nema boljeg poklona i zahvalnije osobe. Kingston A400 kapaciteta 480 GB je best buy među SSD-ovima. Naravno, ako smatrate da vam pola GB nije dovoljno, ili pak da vam je previše jer mislite zadržati i stari disk kao sekundarni, jednostavno odaberite neki drugi kapacitet.

419 kn @ Instar Informatika

5. Mobilni telefon za lako korištenje

Panasonic KX-TU400

Ovaj mobitel vjerojatno nije namijenjen vama – ali predstavlja savršen poklon za vašeg djeda ili baku. Dopadljivog je preklopnog dizajna i dolazi u različitim bojama, a nudi tri savršene prednosti: lako se čuje, lako se vidi i lako se koristi. Otporan je na padove, a prilagođeni audiosustav omogućuje veću glasnoću zvona i zvuka u zvučniku, kako bi telefon uspješno mogli koristiti i ljudi koji slabije čuju. Kompatibilan je i sa slušnim aparatima, a veliki ekran s prilagodljivom veličinom fonta i jasne i velike tipke omogućuju jednostavno korištenje i slabovidnima. U slučaju nužde nudi automatsko biranje unaprijed postavljenih brojeva, a autonomija na čekanju iznosi čak 18 dana.

499 kn @ Se-Mark

6. USB-C hub / Bežični punjač

ADAM elements CASA Hub O7 Wireless

Predstavili smo vam moćan USB hub, predstavili smo vam i bežični punjač. Jeste li znali da možete dobiti oboje u jednom? ADAM elements CASA Hub 07 Wireless spaja se na USB-C izlaz računala, a nudi mnoštvo konektora – USB-C za punjenje drugih uređaja (do 100 W), USB-C za prijenos podataka, HDMI s 4K podrškom, VGA, USB 3.1 te USB 2.0. Na gornjoj strani huba nalazi se odvojivi bežični punjač koji podržava brzo punjenje iPhonea ili Androida (potreban je QC adapter). Preko huba možete i spojiti sliku na dva monitora – preko HDMI ili VGA konektora. CASA Hub 07 izvrstan je božićni dar za osobu kojoj je potreban red na uredskom stolu i lagana dostupnost svih konektora i punjača.

690 kn @ Emobile.hr

7. Bluetooth zvučnici

Logitech Z407 Bluetooth 2.1

Logitech Z407 Bluetooth zvučnici za zabavu i igranje pružaju izvrstan zvuk, a dolaze sa subwooferom i bežičnom kontrolom. Elegantan dizajn omogućuje njihovo postavljanje u uspravni ili vodoravni položaj, a osim što nude bežično povezivanje, možete ih povezati i žično preko USB-a ili 3,5 mm audiokabela. Dakle, možete ih istodobno povezati s tri različita uređaja te jednim pritiskom tipke mijenjati izvor zvuka. Stručno podešeni 2.1-zvučnički sustav isporučuje maksimalnu snagu od 80 W, a sadrže i bežični okretni kotačić za upravljanje. Ovakav kvalitetan sustav zvučnika oplemenit će svaku radnu sobu.

699 kn @ Instar Informatika

8. Wi-Fi mesh sustav

D-Link COVR-1103

Slab vam je Wi-Fi signal u nekim dijelovima doma? Najbolje i najkvalitetnije rješenje je kupnja Wi-Fi mesh sustava, koji se sastoji od dodatnih baznih stanica – obično se radi o dvije ili tri jedinice, ovisno o površini koju želite pokriti Wi-Fi signalom. Sustav COVR-1103 sastoji se od tri jedinice, kojima možete pokriti površinu do 464 m2. Radi na tehnologiji AC1200 Dual Band (2,4/5 GHz), a nudi kombiniranu gigabitnu brzinu (do 1,2 Gbps), pametno upravljanje, neprekidnu povezanost bez obzira na kretanje, roditeljski nadzor te velike mogućnosti administriranja uređaja i korisnika. D-Linkov Wi-Fi mesh sustav prvi je korak prema pametnom domu i izvrstan dar za Božić.

949 kn @ Links, HGSPOT Informatika



9. Gaming slušalice

Logitech Gaming G733 Lightspeed

Logitech G733 Lightspeed iznimno je udoban za nošenje, pruža 30 sati rada na bateriji na jednom punjenju (puni se putem USB-C konektora), ima domet od dvadesetak metara, a ugrađene 40-milimetarske Pro-G zvučničke jedinice isporučuju izrazito ugodan, neutralan i iznenađujuće detaljan zvuk. Ovaj headset opremljen je odvojivim mikrofonom s funkcijom monitoringa, ali i tehnologijom Blue Voice, koja dozvoljava fino ugađanje glasa. Kad radni dan završi, Logitech G733 Lightspeed trenutačno se pretvara u ozbiljan headset za igranje. U takvim trenucima zanimat će vas neke druge njegove mogućnosti, poput DTS Headphone:X 2.0 virtualnog surrounda i dopadljivih RGB efekata. Sam headset dostupan je u crnoj, plavoj, bijeloj i boji ljiljana. Bez ikakve sumnje, ovo je najbolji bežični headset kojeg je Logitech proizveo.

1179 kn @ Links

10. Smartphone

Xiaomi Redmi 9 / 4 GB, 64 GB, Dual Green

Božić je izvrsna prilika za kupnju novog mobitela najdražoj osobi kojoj novi mobitel nasuho treba. Svima nama je cilj proći što bolje, a dobiti što više. Jedan od best buy mobitela na tržištu je Xiaomijev Redmi 9 koji dolazi s Octa-Core procesorom (MediaTek Helio G80), 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Osim toga, ima zaslon dijagonale 6,5" s FHD+ razlučivošću i dva utora za SIM kartice + dodatni utor za memorijsku karticu. Tu je stražnja četverostruka kamera razlučivosti 13+8+5+2 MP, te prednja kamera razlučivosti 8 MP. Kapacitet baterije je ogromnih 5020 mAh, a na uređaju je instaliran najnoviji Android 10 OS. Uz mobitel dobivate 2 godine jamstva.

1299 kn @ Neutrino Mobile

11. Pametni sat

Garmin Venu SQ

Garmin Venu SQ pametni je sat posebno prilagođen za fitness i sport. Ima izdržljiv ekran od Corning Gorilla Glass 3 stakala, lagani aluminijski okvir i silikonsku narukvicu. Vodootporan je do 5 ATM te opremljen animiranim vježbama za kardio, snagu, jogu i pilates, koje se lako prate i koje možete gledati na zaslonu. Možete odabrati između učitanih animiranih vježbi ili preuzeti nove iz online aplikacije Garmin Connect. Baterija traje do 6 dana u načinu rada pametnog sata, i do 14 sati u GPS načinu rada. Dolazi u tri temeljne varijante – tamnosiva, bijela te ljubičasta, no moguće je naknadno kupiti i mijenjati silikonske narukvice prema želji.

1590 kn @ Garmin

12. Vanjski gaming HDD

WD Black D10 Desktop 8 TB

Igračima je vrlo bitna brzina računala, a time i svih komponenti – od procesora, i memorije, do periferije i diska. Eksterni disk WD Black D10 Game Drive napravljen je upravo za gejmere. Podići će konzolu ili računalo na višu razinu. S brzinama od 7.200 RPM-a te aktivnom tehnologijom hlađenja, WD Black D10 Game Drive ima brzine čitanja i zapisivanja do 250 MB/s, čime jamči vrhunske performanse. Jednostavno instalirajte i spremite sve igre na eksterni disk i ponesite ih sa sobom gdje god pošli. Spojite na bilo koje stolno ili prijenosno računalo i počnite igrati. Kapacitet od 8 TB dostatan je za pohranu velike količine igara ili, pak, spremanje omiljenih snimki tijekom igranja.

1749 kn @ Links

13. Bookshelf zvučnici

Q Acoustics 3030i

Želite li si značajno obogatiti zvuk u radnoj, spavaćoj ili dnevnoj sobi, a pritom ipak ne potrošiti cijelo bogatstvo, ovi zvučnici nameću se kao ozbiljan kandidat za nabavku. Q Acoustics 3030i su zvučnici koje krase elegantno mekane linije i vrhunska kvaliteta izrade. Izuzetno nizak odziv od 46 kHz pruža snažne, ali kontrolirane basove. Tehnologija P2P (point-to-point) poboljšava fokus i preciznost zvuka te uklanja rezonancije i pruža najčišći i najtočniji zvuk. Visokotonska jedinica ima 22 mm drivere, a bas jedinica 165 mm drivere. Q Acoustic 3030i jedni su od najboljih bookshelf zvučnika u svojem cjenovnom rangu, a dolaze u četiri boje – crna, bijela, siva i smeđa. Pročitajte detaljniju recenziju Q Acoustics 3030i zvučnika na Bug.hr.

2392 kn @ Sonus Art

14. TV uređaj

SHARP 50BL5EA UHD 50"

Nedavno je cijela Hrvatska prešla na novo emitiranje TV signala putem DVB-T2 tehnologije. Samim time velik dio korisnika bio je primoran kupiti novi TV uređaj, ili poseban receiver koji će im omogućiti prihvat novog signala. Ako i dalje niste zadovoljni stanjem u svojoj dnevnoj sobi, sad je idealno vrijeme da zavirite na police trgovaca i "ubodete" kakav dobar TV uređaj. U Ronisu smo pronašli model Sharp 50BL5EA Android dijagonale zaslona 50" tj. 127 cm i UHD tj. 4K razlučivosti. Ima Active Motion 600 tehnologiju te DVB-T2/C/S2 module, H.265 HEVC podršku, a osim toga krasi ga i izuzetno atraktivan dizajn. TV uređaj ne mora nužno biti božićni dar, već i pametna kućna investicija uoči ovog Božića.

3199 kn @ Ronis

15. Ultraprijenosni projektor

Optoma ML750ST

Razmišljate li o investiciji u smjeru videoprojekcije za kućno kino ili posao, projektor bi mogao biti izvrsno rješenje. Kvalitetni projektori ne moraju nužno biti glomazni i teški, a to dokazuje ultraprijenosni projektor Optoma ML750ST. Ima vrlo male dimenzije i masu od samo 400 g. Širokokutna leća omogućuje projekciju slike dijagonale 2,5 m s udaljenosti od samo 1 m. Projektor ima vlastitu ugrađenu memoriju i podršku za vanjsku memoriju (microSD ili USB) te može pokretati office dokumente i multimediju bez potrebe spajanja na računalo. S takvim malim, ali moćnim projektorom dobit ćete na fleksibilnosti i imat ćete priliku pogledati omiljeni filmski naslov ili prikazati prezentaciju gotovo svugdje.

4850 kn @ AVR - Audio Video Rješenja

--

Fotografije su ilustrativnog karaktera. Istaknute cijene, kao i dostupnost pojedinih proizvoda podložni su promjenama