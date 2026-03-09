Soniox - moćan mobilni alat za pretvaranje govora u tekst uz umjetnu inteligenciju

Riječ je o aplikaciji (i platformi) koja se oslanja na napredne modele strojnog učenja kako bi omogućila iznimno preciznu transkripciju govora u tekst u stvarnom vremenu, a njezina je specifičnost to što odlično radi s hrvatskim jezikom…

OSNOVNI PODACI Naziv Soniox Namjena Aplikacija i platforma za višejezičnu transkripciju Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 20,99 eur mj (Pro)

Soniox je platforma i aplikacija za pametne telefone koja nam dolazi iz Slovenije, a njezina je specijalnost transkripcija govora u tekst u stvarnom vremenu s time da se od konkurencije izdvaja ponajprije činjenicom da odlično radi s hrvatskim jezikom, ali i time što se odlično snalazi s prepoznavanjem govora u izazovnim akustičnim uvjetima.

Sama se aplikacija ističe jednostavnim i funkcionalnim sučeljem, a i sve je prilično lako koristiti. Proces transkripcije započinje pokretanjem snimanja, nakon čega sustav automatski detektira govornike, umeće interpunkcijske znakove i oblikuje tekst, a svakako je dobra podrška za višejezičnost pri čemu će Soniox uredno prepoznati (i transkribirati) govornike koji govore različitim jezicima.

Osim same pretvorbe glasa u tekst, Soniox nudi i mogućnost prevođenja između šezdesetak jezika, zatim dubinsku pretragu unutar generiranih transkripata pomoću ključnih riječi, tu je i opcija prilagodbe rječnika specifičnim industrijama poput medicine ili prava, generiranje sažetaka, izvlačenje ključnih točaka i drugo. Ukratko, nameće se kao odlična aplikacija za stvaranje bilježaka sa stanaka, transkripcije intervjua i slično.

Kako je riječ o platformi, razvojnim će inženjerima sigurno biti zanimljivo i to da je dostupan API čime se omogućuje implementacija prepoznavanja govora u vlastite aplikacije. Osnovno se izdanje aplikacije može koristiti besplatno (svakih četiri dana dobiva se 10 tokena), no za bilo koje ozbiljnije korištenje, potrebno je plaćati pretplatu od 20,99 eura mjesečno za izdanje Pro.