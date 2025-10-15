Hrvatski startup uz pomoć AI-ja pomaže freelancerima u pronalasku poslova i klijenata

Kad se govori o umjetnoj inteligenciji u poslu, najčešće se spominju impresivne mogućnosti i brzi rezultati. Manje se govori o tome kako AI uvesti sigurno, smisleno i bez nepotrebnog troška. Upravo tu ulazi SV Media sa svojim projektom. Hrvatski startup okupio je tim stručnjaka koji poduzetnicima i timovima pomažu da AI postane stvarna prednost, a ne još jedan buzzword.

Od implementacije automatizacija za klijente, SV Media je prepoznat brend s edukacijama za virtualne asistente.



“U samim programima za Virtualne asistente proširili smo nove module s primjenom umjetne inteligencije u poslovanju” – poručuje Ivana Matić, koordinatorica projekata.

“U najavi je i novi program pod nazivom Freelance Hub koji ima za cilj pomoći svim freelancerima kako uz primjenu dokazanih sistema doći do klijenata i rezultata na platformama, prije svega UpWork, ali i neke druge” – govori nam Ivana.

Program je zamišljen kao jasna kombinacija edukacije i praktične primjene. U učionici, virtualnoj, polaznici dobivaju konkretne odgovore na pitanja koja se rijetko nalaze u prodajnim brošurama. Kako postaviti dobar upit. Što učiniti kada alat pogriješi. Kako štititi povjerljive podatke. Kako mjeriti učinak. Umjesto teorije radi se na stvarnim scenarijima iz prodaje, marketinga, podrške i operative. U freelance hub programu se uz AI sisteme dolazi do klijenata te se optimizira vlastita produktivnost i profitabilnost.

Pošto SV Media međunarodnim tvrtkama uvodi automatizacije kroz no code alate koji preuzimaju ponavljajuće zadatke, smanjuju ručni rad i ubrzavaju isporuku, ovaj program dobiva epilog te su postojeći programi za Virtualne asistente nadograđeni pa je tako i u najavi već spomenuti Freelance Hub.

Poruka je jednostavna. Umjetna inteligencija vrijedi onoliko koliko rješava stvarne probleme. Uz dobru edukaciju i promišljenu automatizaciju, svaki tim može raditi brže i pametnije, uz veću sigurnost i kontrolu nad procesima.

Za raspored edukacija i prilagođene programe otvorene su prijave na ivana@svmedia.hr

Za tvrtke koje žele automatizirati poslovanje kontakt email jest – info@svmedia.hr