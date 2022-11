Huawei nova 10 SE dostupan u Hrvatskoj: Najnoviji uređaj donosi 66 W SuperCharge i 108 MP kameru

Nakon predstavljanja flagship modela s najboljom mobilnom kamerom na svijetu, Mate 50 Pro, Huawei je lokalno lansirao još jedan iznimno atraktivan model pametnog telefona - nova 10 SE.

Novi model serije nova nasljeđuje kultni Star Orbit Ring koji smo vidjeli na prethodnim Huawei nova telefonima i dolazi s novim značajkama dizajna, kao što su njegovi dvostruki prstenovi, koji dodatno naglašavaju ljepotu ovog modela. Sustav za fotografiranje na kojem prednjači 108 MP stražnja kamera otkriva novu razinu detalja u vizualnom izražavanju, dajući korisnicima Huawei nova 10 SE alate koji su im potrebni za snimanje i dijeljenje životnih iskustava u svakom okruženju i uvjetima snimanja. Huawei nova 10 SE dolazi opremljen 6,67-inčnim OLED Huawei Full-view zaslonom, koji ima brzinu osvježavanja od 90 Hz i brzinu uzorkovanja dodirom do 270 Hz, te reproducira detaljni sadržaj za ugodno i glatko iskustvo gledanja i korištenja, bez obzira koristio se za video sadržaje ili gaming. Ovaj pametni telefon također podržava vodeći Huawei SuperCharge sustav brzog punjenja od 66 W i dolazi uz izdržljivu 4500 mAh bateriju te s EMUI 12 sustavom koji nudi pametna, sigurna i interaktivna iskustva upravljanja uređajem.

Još jedna Huawei dizajnerska uspješnica serije nova

Uz već spomenuti i prepoznatljivi Star Orbit Ring potpis, koji na nova 10 SE dolazi s dvostrukim prstenovima koji impresivno prelamaju svjetlost na svojim siluetama, dodatnu pozornost uzima i druga istaknuta dizajnerska značajka - Starry Flash Craft obrada stražnjeg poklopca modela. Uz posebnu tehnologiju obrade materijala i matiranu kristalnu površinu koja je zaslužna za premium izgled i dodir poleđine, dodatna pogodnost je i premaz protiv otisaka prstiju (AF) koji povećava otpornost na mrlje, vodu ili masnoće sve dok površinu čini vrlo otpornom svakodnevno habanje i ogrebotine. Huawei nova 10 SE zaslon donosi prikaz s bogatijim detaljima, autentičnijom reprodukcijom boja i bolju energetsku učinkovitost u cijelosti. Dizajn širokog ravnog ruba zaslona ima ultra uske okvire s tri strane i moderno kućište, stvarajući impresivan omjer zaslona i tijela od 91,85%, za dublje uranjanje i ekspanzivan pogled. Huawei nova 10 SE dolazi u tri odvažne i mladenačke boje - zvjezdano srebrnoj, menta zelenoj i zvjezdano crnoj, od kojih svaka predstavlja poseban estetski stil.

Portretna kamera visoke razlučivosti od 108MP za snimanje svakog detalja

Huawei nova serija oduvijek je dobivala pohvale za tehnologiju mobilne fotografije. Svaka nova generacija uređaja u ovoj seriji donosi značajna poboljšanja, pri čemu ni nova 10 SE nije iznimka. Sustav stražnjih kamera od 108 MP i algoritmom spajanja više okvira u RAW domeni za pružanje svestranih performansi u širokom rasponu scenarija snimanja, bez obzira snima li se u svijetlom ili slabo osvijetljenom okruženju ili u prisutnosti scene sa stražnjim ili prednjim osvjetljenjem, osigurat će da Huawei nova 10 SE uvijek briljira. Modul stražnje kamere Huawei nova 10 SE ima 108 MP glavnu kameru, koja podržava široki otvor blende f/1.9, za poboljšano zamućenje pozadine portreta. Zahvaljujući tehnologiji 9-u-1 Pixel Binning, kamera može reproducirati sitne detalje i fine značajke kao što su boja kose i kože uz povećani dinamički raspon i optimizaciju svijetlih i tamnih područja. Huawei nova 10 SE algoritam spajanja više okvira u RAW domeni pruža svestrane performanse bez napora, kombiniranjem više okvira u jedan putem algoritama za obradu slike na razini piksela.

U načinu rada High-Res Shot, portretne slike ostaju netaknute i čiste, čak i nakon što se povećaju u post produkciji. Huawei nova 10 SE također dolazi s ultraširokokutnom stražnjom kamerom od 8MP koja podržava vidno polje do 112°, kao i makro kamerom od 2MP koja se približava izbliza do snimanja potpuno nova razina detalja.

Fotografije snimljene u slabo osvijetljenim okruženjima, poput noćnih scena, imaju manje šuma na slici, optimiziranu svjetlinu i povećani dinamički raspon, otkrivajući detalje koji su možda prije bili nezapaženi. Huawei nova 10 SE automatski identificira okruženja s pozadinskim osvjetljenjem i povećava kontraste kako bi poboljšao iskustvo snimanja. Kada je HDR omogućen, portretne fotografije snimljene u okruženjima s pozadinskim osvjetljenjem karakterizira visoka razina jasnoće, sa živopisnim izrazima lica i detaljima.

Huawei nova 10 SE također ima 16MP širokokutnu prednju kameru, koja nudi AI-pokretanu značajku uljepšavanja koja je prilagođena za selfije.

Inovativno iskustvo snimanja vloga

Vlog video zapisi postali su jedan od glavnih načina na koji se mladi izražavaju i dijele svoje živote. Huawei nova 10 SE podržava besprijekorno prebacivanje između prednje i stražnje kamere, kako bi se osiguralo da snimka ostane neprekinuta, te da je sve snimljeno unutar jedne video datoteke, čineći stvaranje i dijeljenje sadržaja lakim i bezbrižnim. Dual-View Video omogućuje vam snimanje scena s prikazom podijeljenog zaslona i snimanje vlastite reakcije dok se scena odvija ispred vas – dvije perspektive u isto vrijeme. Nova 10 SE uparuje se i radi besprijekorno s HUAWEI serijama pametnih satova poput Watch 3, Watch GT, kao Watch GT 3 Pro, ili serijom pametnih narukvica Band, omogućujući vam da snimate na daljinu putem nosivog uređaja, bez da morate tražiti pomoć od prolaznika.

Robusno trajanje baterije, vrhunsko iskustvo gaminga i pametna komunikacija

Huawei nova 10 SE podržava 66W Huawei SuperCharge za iznimno brzo punjenje koje je omogućeno korištenjem potpuno nove dvostruke niskonaponske pumpe za punjenje i tehnologije baterije s tri kartice. Potrebno je samo 38 minuta da se telefon napuni do punog kapaciteta, a prema Huaweijevim laboratorijskim testovima, potpuno napunjena baterija podržava do 12 uzastopnih sati kratkog video streaminga. Što se tiče gaminga, nova 10 SE dolazi s Touch Turbo značajkom, koji poboljšava osjetljivost zaslona na dodir, kao i tehnologijom super dodira u 10 točaka, brzinom osvježavanja od 90 Hz i brzinom uzorkovanja dodira od 270 Hz kako bi se osiguralo da se snimaju čak i brzi dodiri s više prstiju. Zahvaljujući tehnologiji dodira 8x Ultra High Resolution Touch, dodirna područja su opremljena rezolucijom do 8640 x 19200, što poboljšava točnost koordinata dodira i stabilnost smjera.

Huawei nova 10 SE telefoni dostupni su u tri boje – crnoj, srebrnoj i zelenoj, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2.999,00 HRK.

Huawei proizvodi i usluge

Nakon nedavnog regionalnog predstavljanja, impresivni Huawei flagship Mate 50 Pro dostupan je i na lokalnom tržištu u crnoj i srebrnoj nijansi. Mate serija je znana po svojim naprednim mogućnostima i izvanrednim performansama, a Mate 50 Pro donosi i novosti po pitanju fotografije s prvim fizički podesivim otvorom blende na čak 10 razina, što je nagrađeno i prvim mjestom ljestvice kvalitete mobilne kamere uglednog laboratorija DXOMARK.