Izgradili punoljetan biznis s fokusom na open-source

Ovih će dana, kako kažu iz Netgena, postati punoljetni - obilježavaju 18 godina rada, a vode se idejom kako što lakše kreirati web rješenja te web učiniti boljim za krajnje korisnike. Uz niz projekata, pri čemu je velika većina bila ostvarena za međunarodno tržište, vrijeme je proletjelo. No, Netgen se stoga čvrsto profilirao u implementaciji web i digitalnih rješenja koja razvija koristeći suvremene metodologije i open source tehnologije.

Dugogodišnji zaposlenici u vlasničkoj strukturi

Na ovakvu obljetnicu rada podvlače se crte, računaju rezultati, prisjeća se nekih od najdojmljivijih ostvarenja. U Netgenu se ponose time što su ostali vjerni svojim vrijednostima, stavljajući zaposlenike na prvo mjesto, razvijajući dugoročna partnerstva i usmjeravajući se na doprinos zajednici. Da takav stabilan organski rast temeljen na zdravim ambicijama nije samo “priča za van”, dokazuje i činjenica da su trenutni Netgenovci u prosjeku zaposleni 6,8 godina u tvrtki. Taj je podatak daleko iznad prosjeka jer je u IT industriji prešetavanje zaposlenika iz jedne tvrtke u drugu gotovo uvriježena pojava. Štoviše, neki od ključnih dugogodišnjih zaposlenika ulaze u vlasničku strukturu tvrtke, a to je dakako dodatan poticaj vrhunskom kadru da ne odlazi iz Hrvatske. “Mislim da se odgovor skriva u poticajnoj i prijateljskoj radnoj atmosferi, ali i tome da očito uspijevamo odabrati one ljude koji se odlično uklapaju s već uhodanim timom. Svi naši ljudi, uključujući i suvlasnike, mogu u svakom trenutku naći posao bilo gdje u svijetu, a činjenicu da odabiru ostati, smatramo jednim od naših najvećih uspjeha“, kaže Ivo Lukač Netgenov suosnivač i direktor.

Razvoj klijenata i partnerske mreže

S ključnim korisnicima - digitalnim agencijama te velikim tvrtkama i organizacijama u Norveškoj, Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj - Netgen se može pohvaliti i nekim vrlo zanimljivim projektima u egzotičnim destinacijama kao što su Vijetnam i Togo. Uz dobre odnose s klijentima, razvijaju i dugoročna partnerstva, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu i tako svoje vlastite kompetencije nadopunjuju sa specijalnostima vanjskih stručnjaka te kroz multidisciplinarne projektne timove održavaju kvalitetu svog rada na visokom nivou.

Općenito, tijekom osamnaest godina, Netgenovci su se gotovo redovno susretali s poprilično tehnički zahtjevnim i složenim projektima te kompleksnim integracijama s trećim sustavima. “Web projekti na kojima radimo obuhvaćaju niz aspekata, od opće strategije i definiranja ciljeva, preko optimizacije korisničkog iskustva (UX-a) do razrade arhitekture i implementacije složenih rješenja. Rezultat je maksimalno prilagođen potrebama klijenta”, objašnjava Lukač.

Kroz dugogodišnji rad klijente su “digitalno transformirali” i mnogo prije nego što je taj termin postao buzzword. Među klijentima u Hrvatskoj se ističu Adriatic osiguranje, Atlantic grupa, A1, CARNet, Institut Ruđer Bošković, Microblink te Iskon, s kojim surađuju već gotovo 15 godina. Prošle godine, Netgen je osvojio i nagradu Somo Borac za najbolji web koji je u suradnji s Locasticom napravio za Tomato.

Stalna edukacija i open-source filozofija

U Netgenu se od ranih godina razvila kultura dijeljenja znanja putem internih edukacija, a mlađi se kolege redovito uvode u rad tvrtke kroz organizirana i vođena mentorstva kako bi se što prirodnije priključili timu i radu tvrtke. “Investiranje u znanje i njegovo dijeljenje interno i sa širom zajednicom, pokazalo se kao win-win rješenje - kako za nadogradnju naših kompetencija, tako i za našu prepoznatljivost u web zajednici, ne samo Netgena već i zaposlenika pojedinačno”, objašnjava Lukač. ”Zadovoljstvo i stručnost tima drži se ključnom značajkom Netgenove kulture poslovanja, a to doista nije samo slovo na papiru”, dodaje.

No, od svega se najviše Netgen ponosi svojom otvorenom, open-source filozofijom - gotovo sve znanje dijeli javno - putem blog postova, sudjelovanja na stručnim konferencijama i postavljanjem programskog koda na GitHub. Generalno govoreći, Netgen zagovara poprilično otvoren način rada jer, osim što koristi open-source tehnologije (eZ Platform CMS, Symfony PHP framework, Sylius eCommerce, React, VueJS), kroz vlastite open-source ekstenzije, add-onove i cjelovita rješenja dijeli svoje znanje i sa čitavom zajednicom. Ukupno, Netgen ima otvoreno više od 70 open source projekata s više od pola milijuna linija izvornog koda, pri čemu je u vrhu među hrvatskim tvrtkama. Uz to, čest su sponzor i lokalnih meetupova, podržavaju bitne izvozne inicijative (suosnivači su CISExa) te na niz načina nastoje dati podršku razvoju studentima, bilo kroz studentske prakse i dodatne edukacije.



Manje kodiranja uz vlastiti open-source proizvod Netgen Layouts

Prije četiri godine Netgen je predstavio ono što je zapravo bila tek prva verzija proizvoda - Netgen Layouts - sustava za izgradnju web stranica temeljenog na Symfony PHP frameworku. Njegova posebnost je da omogućuje klijentima jednostavno upravljanje izgradnjom i održavanjem kompleksnih web stranica s malo ili gotovo ništa kodiranja.

Kako Netgen Layouts može spajati i prikazivati ​​sadržaj iz različitih sustava, treba ga integrirati s barem jednim izvorom sadržaja, a zanimljivo je da je od prošle godine dostupan potpuno otvorenog koda.

Ne čudi da je stoga ovaj proizvod već prepoznalo barem petnaestak tvrtki s kojima Netgen surađuje te koje su uz pomoć Layoutsa izgradile svoje brojne zahtjevnije web projekte.

Web Summer Camp u iščekivanju 2021. godine

I kao da sve ovo nije dovoljno, Netgen je proveo u djelo čak i ideju organizacije vlastite konferencije, pa se tako kroz godine profilirao Web Summer Camp. Riječ je o međunarodnoj ljetnoj mini-konferenciji koju Netgen organizira od 2012. godine, a svake godine okuplja par stotina stručnjaka.

“Web Summer Camp jedinstven je spoj stvari do kojih nam je stalo - edukacije, dijeljenja znanja i iskustava kroz praktične radionice, ali uz to, radi se o konferenciji kojoj zabave ne nedostaje.”, objašnjava Lukač.

Interaktivan i praktičan dio rada na radionicama, te neposredan networking i druženje u neformalnom dijelu programa, upravo su ključni elementi koji Web Summer Camp čine drugačijim. Stoga je odluka da se ovogodišnji Web Summer Camp preskoči bila jedina logična, jer konferencija u online verziji ne bi nimalo odgovarala njenom već prepoznatljivom karakteru. “Ono što svi sudionici, pa i razni predavači poznaju kao Web Summer Camp, ne može se održati online - bez interakcije uživo. Osjetili smo da bismo u online verziji takvog događanja uništili njegovu srž i šarm, i radije smo ga preskočili”, kaže Lukač.

Zato se s velikim očekivanjima očekuje 2021. za koju se već svi, bez potrebe za objašnjenjem, nadamo da će biti bolja godina.