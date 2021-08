Kako odabrati prijenosno računalo za povratak u školu

Uskoro počinje nova školska godina, a upravo je to vrijeme da učenici i studenti pronađu pravo prijenosno računalo koje će zadovoljiti njihove potrebe - pogledajte savjete iz Linksa kako odabrati pravi laptop

Uskoro počinje nova školska godina, a upravo je to vrijeme da učenici i studenti pronađu pravo prijenosno računalo koje će zadovoljiti njihove potrebe - bez obzira na to hoćete li ove godine učiti u učionici ili od kuće. Prilikom odabira novog računala za školu ili fakultet potrebno je mnogo toga uzeti u obzir. No, bez obzira na vaš smjer ili koliko ste spremni potrošiti, postoji mnogo dobrih opcija za svakoga. Evo nekoliko korisnih savjeta, zaposlenika tvrtke Links, na što sve treba obratiti pažnju kod odabira kvalitetnog prijenosnog računala.

Provjerite specifikacije

Odabir pravog prijenosnog računala počinje određivanjem načina na koji ćete ga koristiti. Tražite li jednostavno korištenje poput surfanja internetom, provjere e -pošte i pisanja? Ili ćete ga koristiti za igre, streaming filmova i uređivanje fotografija?

Prema našem mišljenju, najvažnije je osigurati da je uređaj koji odaberete pouzdan i da radi dobro za vaše školske potrebe ili za vaše područje studija. Ovisno o vašim potrebama, stručnjaci u Links poslovnicama ili na web shopu moći će vam pomoći odabrati pravi operacijski sustav, veličinu zaslona, mogućnosti obrade i veličinu prostora za pohranu.

Prioritet neka bude na prenosivosti

Socijalno distanciranje promijenilo je način na koji živimo i učimo, no vjerojatno ćete ipak htjeti odabrati prijenosno računalo koje je kompatibilno s načinom života u školi, na fakultetu i u pokretu. Ne želimo izabrati teško računalo jer ga onda nećemo voljeti nositi sa sobom. Lagano računalo s dugim vijekom trajanja baterije vrlo je korisno za kretanje po školi ili u kampusu i ne trebate brinuti o pronalaženju stanica za punjenje ili utičnica. Za sve kojima su potrebne jednostavnije funkcije savjetujemo da odaberu tablet ili računalo 2 u 1.

Vrijednost svestranosti

Bez obzira počinje li ova školska godina u školi, pandemija COVID-19 pokazala je važnost mogućnosti učenja od kuće ako je potrebno. Računalo s mikrofonom i web kamerom za korištenje tijekom predavanja bitno je za online edukaciju. Uz to korisno je imati dva monitora, tako da se na jednom zaslonu možete pratiti predavanja uživo, a drugi zaslon može se koristi za pisanje bilješki ili za pregled PowerPoint prezentacija. Uz sve navedeno potrebno je voditi računa o odabiru kvalitetne i ergonomski izrađene tipkovnice i miša koji će cjelodnevni rad za računalom učiniti udobnijim, ali i zdravijim.

Uložite u inovacije

Neke od najnovijih tehnologija računalne industrije imaju za cilj povećati vašu produktivnost. Svakom učeniku treba pokazati i dati mu priliku da koristi Windows računalo s olovkom za Windows Ink, iPad s Apple olovkom ili grafički tablet s olovkom da isprobaju mogućnost s kojima mogu gotovo u potpunosti zamijeniti svoje fizičke bilježnice digitalnim. Osim što se povećava produktivnost, korištenje može biti izuzetno zabavno.

Tražite dugovječnost

Na kraju, a ne manje važno je činjenica da ćete željeti da vaše novo prijenosno računalo zadovolji vaše potrebe sada, ali i u budućnosti. Dugovječnost i sigurnost da će pametna tehnologija koju izaberete biti efikasna bez obzira koju vrstu dodatnog školovanja i usavršavanja izaberete.

Osim kvalitetnog računala bitni su nam i ostali pametni uređaji poput smartphone-a i smartwatch-a koji će pratiti brzi i aktivan način života svakog školarca ili studenta. Zdravlje i informacije u pravo vrijeme su vrlo bitne kao i povezivanje s prijateljima i obitelji. Kako bi imali više vremena za školske, studentske ili možda sportske i zabavne aktivnosti pomoći će sigurno i pametni uređaji u domu, perilica i sušilica rublja, hladnjak, robotski usisavač ili pametne LED žarulje i stolne svjetiljke.

Ako još uvijek niste sigurni koje vam prijenosno računalo odgovara ili što vam je još potrebno od opreme - kliknite ovdje za više savjeta i za pronalaženje najnovijih ponuda za povratak u školu.