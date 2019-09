Lenovo ThinkPad – sjajan izbor za zahtjevne profesionalce

U 27 godina postojanja, ThinkPad je postao globalno br. 1 poslovno računalo svih vremena. Ova prijenosna računala predvodila su trendove IT industrije kako bi korisnicima olakšala rad i pripremila ih za budućnost, dosljedno zadržavajući prepoznatljivu crvenu točkicu na sredini tipkovnice, tzv. TrackPoint, koji služi za navigaciju umjesto miša, nenadmašno iskustvo tipkanja na nagrađivanoj tipkovnici i zapanjujuću kvalitetu izrade. Aktualni modeli serije ThinkPad prolaze 12 testova otpornosti prema vojnim specifikacijama (MIL-STD-810G) i više od 200 različitih provjera kvalitete kako bi se osiguralo njihovo funkcioniranje i u ekstremnim uvjetima. S vremenom se proširila i paleta Think proizvoda, kako bi u potpunosti zadovoljila sve svoje korisnike – od vlasnika malih poduzeća, do korporacija i vrhunskih profesionalaca, kao i svih između.

Lenovo je prepoznao preobrazbu radnih mjesta i prostora te je za njih predstavio novu liniju proizvoda, Lenovo ThinkBook. Ova prijenosna računala namijenjena su novoj generaciji radne snage koja mijenja poslovno okruženje, a osobito navike i način rada. Potrebna su im svestrana, sigurna, odlično povezana i izdržljiva prijenosna računala dok putuju ili rade na daljinu. Uz sve to, poželjno je da nude vrhunske značajke za zabavu i plijene poglede svojim dizajnom. Sve to nude prijenosnici Lenovo ThinkBook, uz mnoge značajke koje će poboljšati korisničko iskustvo moderne radne snage, poput tipkovnih prečaca za Skype, instantne prijave u sustav pomoću čitača otiska prsta koji je ugrađen u tipku za uključivanje, značajke Modern Standby, fizičkog pokrova za kameru, potpuno metalnog kućišta, uskog okvira oko zaslona, HARMAN zvučnika i još ponešto.

Popusti u Mikronisu do kraja rujna

Do kraja rujna, u odabranim poslovnicama Mikronisa i Lenovo Exclusive Storeu, obilježavamo dane ThinkPada i pritom nudimo sjajne popuste, do 25%, na prijenosnike serije ThinkPad! Ukoliko niste sigurni koji ThinkPad bi vam najbolje odgovarao, naše stručno osoblje će vam rado i kompetentno pomoći pri odabiru.

Do 30. 9. 2019. godine, kupovinom raspoloživih modela ThinkPad serije X, T, L ili E, sudjelujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti električni bicikl Ducati u vrijednosti 30.999,00 kn, Lenovo ThinkPad USB-C Dock u vrijednosti 1.999,00 kn te Mikronis poklon bon u vrijednosti 500,00 kn. Detaljna pravila nagradne igre možete pronaći na web stranicama Mikronisa.