Od gaminga do simulacije bitke

Još od malih nogu većina klinaca ima neku viziju sebe, što žele biti kada odrastu. Kada bi ste pitali generaciju koja je odrastala na kaubojskim filmovima, njihov odgovor bio bi kauboj; generaciju odraslu na ratnim filmovima bio bi vojnik. To se posebno potenciralo s recentnim Domovinskim ratom kada su tadašnji klinci, a danas mladi i perspektivni ljudi počeli otkrivati svijet gaminga i FPS-a (First person shootera) kao što su bili Doom, Rainbow Six, Medal of Honor, Call of Duty i sl.

Današnji GWOT (Global War on Terror) je postao više od samog sukoba; postao je način života gdje se filmska industrija našla kao jedan od glavnih marketinških zagovornika, a za njom su slijedile i video igre koje su dolaskom društvenih mreža napravile jedan začarani krug. Dolaskom paintballa kao outdoor igre mnogi su se okušali, no često i razočarali jer markeri nisu nalikovali na puške iz video igara. Tako u fokus dolazi, možemo reći na velika vrata, airsoft igra koja utjelovljuje čar video igara, u kojoj gamer može postati lik iz igre ili specijalac na terenu.

Airsoft je igra u kojoj se koriste replike oružja koje ispucavaju 6 mm kuglicu pogonjenu elektromotorom ili stlačenim zrakom. U igri se koriste uniforme raznih svjetskih vojnih postrojbi kao i taktička oprema, pa se tako igrač može personalizirati da izgleda kao jedan od likova ili pak pripadnik stvarnih specijalnih postrojbi.