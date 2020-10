Tražilice proizvoda: provjereni marketinški kanal za stjecanje novih kupaca

E-trgovina neprestano raste

Rast kupaca web trgovine u Hrvatskoj (Izvor: Eurostat)

Prošle je godine vrijednost internetskih kupnji u Hrvatskoj premašila 449 milijuna eura, što znači međugodišnji rast od 26,88%. Udio e-trgovine u ukupnoj prodaji u hrvatskoj maloprodaji iznosio je samo 6%, ali za 2020. godinu očekuje se značajan rast. To je uglavnom zbog karantenskih mjera tijekom kojih je internet bilo jedino mjesto na kojem je bilo moguće kupiti praktično sve. Međutim, ako pogled odvratimo od ove izvanredne godine i pogledamo zapadne susjede, možemo vidjeti da i do 83% ljudi koristi Internet za kupnju. Taj se trend polako prebacuje na nas i jasno je da imamo sličnu budućnost. To lokalnim trgovinama pruža jedinstvenu priliku da ju vješto koriste ako se pravilno pripreme. Kako bi lokalne e-trgovine bile savršeno pripremljene za prelazak u internetsko okruženje, moraju se pobrinuti za kvalitetu same web stranice, kao i uporabu alata koji osiguravaju opskrbu kvalitetnih posjetitelja.



Kako dovesti nove kupce u web shop?

Rast internetske trgovine i prihoda u Hrvatskoj (Izvor: Europe 2020: Ecommerce Region Report)

Postoji nekoliko načina za dovođenje novih posjetitelja u web shop. PPC oglasi, koji djeluju relativno jednostavno, provjereni su način. Zapravo trgovci plaćaju unaprijed određenu cijenu samo za one kupce koje im oglasi donose. Za oglase je ključno savršeno ciljanje i odabir prikladnih ključnih riječi. Mnoge tvrtke u svom neznanju pogrešno postavljaju oglase, potroše sav svoj "testni" budžet, a zatim i na temelju oskudnih rezultata zaključuju da internetski svijet nije za njih.



Tražilice proizvoda za početnike i napredne e-trgovine

Prikladna i manje rizična alternativa za dovođenje novih kupaca u vašu web trgovinu su specijalizirane tražilice za proizvode, koje su postale jedan od najvažnijih konverznih kanala za web shopove. Njihov je princip jednostavan. Na svojoj web stranici prikupljaju ponudu različitih trgovina, koju kupac jasno vidi na jednom mjestu. Jednim klikom na proizvod dolaze izravno do odabranog web shopa koji prodaje proizvod. Za korisnike ove tražilice funkcioniraju kao mrežni katalozi robe, gdje mogu saznati ne samo specifičnosti proizvoda, već i cijenu i način prijevoza. To čini tražilice proizvoda izvrsnim marketinškim alatom za privlačenje kvalitetnog prometa u vaš web shop i ostvarivanje nove prodaje uz relativno nisku cijenu.

Glavna prednost specijaliziranih tražilica je sposobnost dovođenja ciljanog prometa i potencijalnih kupaca na jedno mjesto. Zahvaljujući tome, izvrstan su marketinški alat ne samo za etablirane trgovine, već i za nove web shopove, koje su tek u potrazi za svojim kupcima. Ponuda tako lako dolazi do onih koji je stvarno zanimaju.



FAVI je tu za Home & Deco

Za segment namještaja i kućnih dekoracija je tu FAVI, koji je donio u Hrvatsku ovjereni način specijalizirane tražilice, koja doseže uspjeh u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Mađarskoj. Za tisuće trgovaca FAVI je neizostavan izvor narudžbi jer nigdje drugdje neće pronaći ukupnih 2,5 milijuna posjetitelja koji žele opremiti dom. FAVI olakšava kupcima kupnju opreme za domaćinstvo u svakom pogledu, zahvaljujući sofisticiranom filtriranju. Omogućuje vam pretraživanje namještaja ne samo po cijeni, već i prema materijalu, stilu interijera, besplatnoj pošti i mnogim drugim parametrima. Pitate se kako izgleda takva pretraga? Web stranicu hrvatske tražilice FAVI možete posjetiti ovdje.



Šansa koja se neće ponoviti

Razvoj hrvatske e-trgovine tek započinje i domaći trgovci imaju jedinstvenu priliku za izgradnju snažne pozicije na internetskom tržištu. Ključ uspjeha je kvalitetna web stranica, vrhunska briga o kupcima, pravi marketinški alati i, konačno, prstohvat hrabrosti za ulazak u internetsku industriju. Gore spomenute tražilice siguran su način kako biti viđen na internetu. Sve što morate učiniti je pronaći pravu za svoj segment, uložiti malo vremena na podešavanje oglašavanja i priljev novih kupaca će ubrzo doći.

www.favi.hr