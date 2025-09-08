Apple Intelligence navodno stiže u Kinu krajem 2025.

Appleov AI sustav suočava se s regulatornim izazovima u Kini, no čini se da će ipak stići na to tržište do kraja 2025. Ključnu ulogu u tome imat će lokalni tehnološki divovi Baidu i Alibaba

Appleov veliki prodor u svijet umjetne inteligencije naišao je na regulatorne prepreke u Kini, no čini se da se rješenje nazire. Prema novom izvješću koje prenosi Bloomberg, Apple Intelligence bi konačno mogao debitirati na kineskom tržištu do kraja 2025. godine, vjerojatno s ažuriranjem iOS-a 26.1 ili 26.2. Time bi se okončali mjeseci pregovora i regulatornih natezanja.

Za razliku od tržišta u SAD-u i Europi, Apple ne može implementirati svoj AI sustav u Kini bez odobrenja vlade, što gotovo uvijek podrazumijeva suradnju s domaćim partnerima. Ranije glasine upućivale su na to da je Apple u pregovorima s tvrtkama Baidu i Alibaba, a najnovije informacije potvrđuju da će obje kompanije biti uključene u projekt. Baidu će, navodno, osigurati "mozak" sustava, slično kao što OpenAI-jev ChatGPT pokreće neke značajke na zapadu. S druge strane, Alibaba će biti zadužena za usklađenost s propisima, osiguravajući da Apple Intelligence zadovoljava stroge zahtjeve Pekinga.

Ova podjela uloga savršeno ilustrira delikatan ples koji Apple mora izvesti. S jedne strane, kompaniji je nužno da Apple Intelligence bude dostupan globalno kako bi potaknuo prodaju nadolazećeg iPhonea 17. S druge strane, mora se kretati kroz labirint kineskih tehnoloških pravila i političke osjetljivosti. Dodatnu dimenziju cijeloj priči daju i američke vlasti, koje su već izrazile zabrinutost zbog tako bliske suradnje Applea s kineskim tvrtkama na polju umjetne inteligencije.

Interno, Apple navodno već testira Apple Intelligence sa svojim zaposlenicima u Kini, dok je sustav i dalje nedostupan običnim korisnicima. Zanimljivo je da čak i iPhone uređaji kupljeni u inozemstvu gube pristup ovim značajkama ako se na njima koristi Apple ID registriran u Kini. Iako je pojednostavljena kineska verzija sustava objavljena još u travnju 2024., ona je dostupna samo korisnicima izvan kopnene Kine.

Za Apple su ulozi iznimno visoki. Kina je i dalje jedno od njegovih najvećih tržišta, a bez Apple Intelligencea, iPhone 17 bi se mogao pojaviti bez svoje najrazvikanije značajke. Omogućavanje AI funkcija kineskim korisnicima, čak i u ograničenom i lokalno upravljanom obliku, ključno je za održavanje konkurentnosti protiv domaćih divova kao što su Huawei, Oppo i drugi.