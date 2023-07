Italija donosi jedan od najstrožih antipiratskih zakona, kažnjavat će i gledatelje piratskih IPTV-a

Italija je jedna od europskih zemalja s najrigoroznijim pristupom kažnjavanju digitalnog piratstva, a uskoro će tamo vrijediti još stroža pravila. Njihov nadležni regulator telekomunikacijskog tržišta AGCOM dao je svoje odobrenje za novi zakon, koji će na snagu stupiti već 8. kolovoza i dati im nove alate za borbu protiv ilegalne distribucije digitalnih sadržaja.

Blokiranje u 30 minuta

Prije svega meta su novih pravila popularni ilegalni IPTV servisi, kojima će se rad ubuduće moći blokirati i u stvarnom vremenu. Zakon tako daje AGCOM-u mogućnost "dinamičnog zabranjivanja" pojedinih internetskih stranica ili servisa. Do sada je za takve aktivnosti trebao sudski nalog, a pravosudni procesi mogli su završiti i na visokim europskim sudovima. Umjesto tog procesa, regulatorna će agencija ubuduće moći otkriti izvore ilegalnog IPTV streaminga i onemogućiti im pristup unutar samo 30 minuta – dakle, već tijekom trajanja prvog poluvremena, ako se radi o ilegalnom prijenosu nogometne utakmice (a često se radi upravo o tome).

AGCOM će moći blokirati DNS promet prema piratskom serveru i usmjeravanje internetskog prometa prema otkrivenim piratskim IP adresama, ako se utvrdi da se one koriste isključivo za ilegalne aktivnosti. Ove su zakonske odredbe u skladu s preporukama Europskog parlamenta, kažu iz talijanske regulatorne agencije i poručuju da je Italija europski predvodnik borbe protiv digitalnog piratstva.

Svaki slučaj bit će prijavljen internetskim pružateljima usluga, kako bi blokirali internetski promet, kao i državnom tužitelju. Kazne za vođenje piratskih stranica bit će postrožene, pa će vlasnicima piratskih IPTV servisa prijetiti do 3 godine zatvora i novčana kazna do 15.000 eura. Operateri, koji ne blokiraju piratske stranice na zahtjev AGCOM-a, mogu biti kažnjeni s do 265.000 eura.

Kazne i za gledatelje

Kao novi alat za odvraćanje korisnika od primamljivih i relativno jeftinih pretplata na ilegalne IPTV servise trebala bi poslužiti još jedna odredba novog zakona. Naime, čak i za one koji samo konzumiraju takav sadržaj, talijanski je zakonodavac odredio novčanu kaznu – u visini do najviše 5.000 eura.

Prema aktualnim podacima, oko 25% odraslih u Italiji povremeno gleda kakav piratski servis. Ta zemlja ima oko 59 milijuna stanovnika, pa je očito da je baza prekršitelja, koji će od sada moći biti kažnjeni, prilično široka.