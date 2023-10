Izrečena prva kazna zbog stvaranja svemirskog otpada nepropisnim napuštanjem satelita

Američka Federalna komisija za telekomunikacije (FCC) izrekla je prvu u povijesti kaznu jednoj kompaniji zbog nepropisnog odlaganja svemirskog otpada. Kazna je rezultat istrage, pa potom i nagodbe s američkim pružateljem usluga satelitske televizije Dish Network, vezano uz slučaj nepropisnog deorbitiranja satelita EchoStar-7. Operater je u sklopu nagodbe priznao krivnju, pristao implementirati predloženi im plan usklađivanja s propisima te platiti 150.000 novčane kazne.

Ostavljen u pogrešnoj orbiti

Satelit EchoStar-7 lansiran je još 2002. godine u geostacionarnu orbitu na zemljopisnoj dužini 119° zapadno, odakle je pružao usluge repetitora televizijskog signala za gledatelje na području SAD-a. Prilikom lansiranja težio je nešto više od 4 tone i imao je očekivani životni vijek od 12 godina. 2012. godine FCC je kompaniji Dish odobrio plan deorbitiranja ovog satelita, koji ih je obvezao na to da satelit, na kraj njegovog operativnog rada, dovedu u orbitu 300 kilometara višu od one u kojoj je proveo svoj "radni vijek". To se trebalo dogoditi u svibnju 2022. godine, prema tadašnjim procjenama operativnih parametara i preostale količine goriva u satelitu.

No, problemi su započeli nešto prije toga, u veljači prošle godine, kada je Dish ustvrdio da je satelitu EchoStar-7 preostalo premalo goriva za finalnu promjenu orbite. U konačnici su učinili što su u tom trenutku mogli – poslali su ga u orbitu samo 122 kilometra višu od izvorne, a FCC je ustvrdio da je to "daleko manje od 300 kilometara specificiranih u planu smanjenja učinka orbitalnog otpada". Na toj visini, kaže nadležni regulator, satelit predstavlja svemirski otpad s ozbiljnijom prijetnjom – što je rezultiralo istragom pa posljedično i sada postignutom nagodbom.

"Kako satelitske operacije postaju sve prisutnije i svemirska ekonomija ubrzava, moramo osigurati da svi operateri ispunjavaju svoje obveze. Ovo je revolucionarna nagodba, koja vrlo jasno daje do znanja da FCC ima snažne izvršne ovlasti i sposobnost provesti svoja iznimno važna pravila o svemirskom otpadu", poručili su iz Komisije.

Nakon nagodbe oglasili su se i iz Disha: "Naša kompanija ima dugu povijest sigurnih letova velike flote satelita i vrlo ozbiljno shvaća svoje odgovornosti kao FCC-jev nositelj dozvole", poručili su, uz napomenu da FCC nije izričito pokazao da odbačeni satelit EchoStar-7 ikome predstavlja sigurnosnu prijetnju.