Još deset godina bez troškova roaminga u EU, uz snižavanje cijena

Europski parlament ovoga je tjedna prihvatio finalni tekst regulative "Roam Like At Home", koji uključuje nastavak korištenja mobilnih usluga diljem EU kao kod kuće, uz niže troškove poziva i prijenosa podataka

Pravila Europske unije o besplatnom roamingu za sve korisnike iz država članica trebala su inicijalno prestati važiti krajem lipnja ove godine, jer je inicijalna regulativa bila dogovorena samo na razdoblje od pet godina. Sada, nedugo prije isteka prvih pravila o besplatnom roamingu, europski su zakonodavci zaključili da su ona bila vrlo uspješna, pa su ih produžili na dodatnih deset godina, i to uz dodatne pogodnosti za korisnike.

Kao i do sada, u narednih najmanje deset godina diljem Europske unije svi će pretplatnici na mobilne usluge moći koristiti mobitel kao kod kuće ("Roam Like At Home"), uz iste troškove za razgovore, poruke i prijenos podataka kao da se nalaze u svojoj zemlji. Operateri će im morati omogućiti istu razinu kvalitete usluge i brzinu prijenosa podataka kao u matičnoj zemlji, pod istim uvjetima (neće, dakle, smjeti degradirati uslugu u roamingu s 4G na 3G ili slično).

Dodatne pogodnosti

Osim što će cijene ostati nepromijenjene, korisnicima će morati biti omogućeno pozivati hitne službe besplatno, gdje god da se unutar EU nalaze. Nova regulativa ukinut će i nelogičnu naplatu međunarodnih poziva.

Pokazalo se da su korisnici zbunjeni i nije im jasno kako to da je jeftinije iz roaminga zvati bilo koga unutar EU, nego što je zvati u inozemstvo iz vlastite zemlje. Stoga će najviši trošak telefoniranja u međunarodnim pozivima (dakle, kad zovete iz svoje matične zemlje nekoga na području druge EU članice) biti ograničen na najviše 19 euro centi po minuti. Ovu cijenu Europska komisija moći će i dodatno sniziti.

Kad je riječ o prijenosu podataka, ograničava se i veleprodajna cijena prijenosa podataka među operaterima, na 2 eura po gigabajtu. Počevši s ovom godinom, ta će cijena postupno padati, da bi do 2027. godine iznosila 1 euro po gigabajtu. Taj će niži trošak za operatere biti prevaljen i na krajnje korisnike: u slučaju kada pretplatnik u roamingu unutar EU prekorači svoj paket prijenosa podataka, upravo ova veleprodajna cijena bit će najviša koju će mu operater moći zaračunati za dodatni paket mobilnih podataka.

Nova roaming pravila u Europskom su parlamentu izglasana gotovo jednoglasno, a prije lipnja čeka se samo da ih potvrdi Vijeće, kako bi stupila na snagu.