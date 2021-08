Od danas se izdaju nove osobne iskaznice, donosimo sve detalje

Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj. Novim Zakonom o osobnoj iskaznici, koji je stupio na snagu danas, 2. kolovoza, uređen je izgled nove osobne iskaznice te nove digitalne mogućnosti ugrađene u njezina dva čipa. Isto tako određen je i novi izgled dokumenta koji možete vidjeti na naslovnoj slici.

Digitalne mogućnosti

Za razliku od dosadašnjih, nove osobne iskaznice sadrže dva elektronička nosača podataka. Na jedan elektronički nosač podataka (čip) pohranjuju se prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima. Na drugi čip se, uz podatke ispisane u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice, mogu pohraniti jedan ili dva certifikata. To su identifikacijski certifikat za pristup digitalnim uslugama (npr. servisu e-Građani) te potpisni certifikat koji može zamijeniti vlastoručni potpis za ovjeru dokumenata elektroničkim potpisom.

Isto tako, na čip će se moći pohraniti i podaci o osiguraniku pri HZZO, tako da će osobna iskaznica moći preuzeti ulogu zdravstvene iskaznice. Zahvaljujući biometrijskim podacima, pak, ona će unutar EU služiti i poput biometrijske putovnice, pa će putovanje biti donekle olakšano (omogućit će prijavu na e-Gate sustavima i slično).

Digitalni mobilni identitet Uz postojeće certifikate na osobnoj iskaznici, bit će moguće zatražiti mobilni identitet i udaljene certifikate za pristupanje digitalnim uslugama te elektroničko potpisivanje dokumenata putem mobilnih uređaja. Bit će to prvi put da će građani moći pristupati e-uslugama koje traže visoku razinu sigurnosti putem pokretnih uređaja. Identifikacijski certifikat omogućava besplatno preuzimanje mobilne aplikacije Certilia, koju je izradio AKD, te dobivanje kvalificiranog udaljenog potpisnog certifikata, koji ima istu pravnu snagu kao vlastoručni potpis. Mobilni identitet moći će zatražiti svi koji posjeduju aktiviranu elektroničku osobnu iskaznicu s važećim certifikatima. Putem mobilne aplikacije Certilia moći će se pristupiti servisu e-Građani, pri čemu će aplikacija omogućiti prijavu putem vjerodajnice visoke razinu sigurnosti (za što više neće trebati čitač kartica spojen na računalo).

Novi sustav prijave i potvrde identiteta putem e-Osobne iskaznice moći će se koristiti i na drugim servisima, osim e-Građana

Rokovi važenja

Nova e-Osobna iskaznica (eOI) izdana osobama do navršenih 18 godina sadrži identifikaciji certifikat, eOI izdana osobama od navršenih 18 do navršenih 70 godina sadrži identifikacijski i potpisni certifikat, dok osobe s navršenih 70 godina mogu po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu sa ili bez identifikacijskog i potpisnog certifikata.

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje ona sadrži je 5 godina. Iskaznice izdane osobama starijima od 70 godina imat će rok važenja od 40 godina, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta (jer je važenje certifikata i dalje 5 godina).

Sve postojeće osobne iskaznice vrijede do datuma naznačenoga na njima, pa nije nužno izvaditi novu e-Osobnu iskaznicu prije isteka stare – osim ako ne želite odmah dobiti sve mogućnosti koje nudi druga generacija iskaznice.

Izdavanje

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno MUP-u. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti dokaz o uplati naknade, dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet, priložiti 1 fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm te potpisati Ugovor o pružanju usluga certificiranja.

Iznimno, Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadrži OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije značajno promijenjen.

Cijene i rokovi izrade

Cijena e-Osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva certifikata je 100 kuna. Za iskaznice koje se izdaju osobama s navršenih 70 godina, bez certifikata, je 70 kuna. Cijenu izdavanja prve osobne iskaznice za osobe mlađe od 18 godina pokrit će država, putem Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva. U ubrzanom postupku izdaje se u roku od 10 dana, no tada je cijena izrade 195 kuna. Osobnu je moguće izdati i u žurnom postupku u roku od 3 radna dana, no tada će to koštati 500 kuna.

Aktivacija e-Osobne iskaznice