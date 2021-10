Provjerili smo istražuje li AZTN Hrvatsku poštu zbog naplate kontrolnog pregleda malih paketa

U ovotjednom broju Nacionala objavljeno je kako je Hrvatska pošta pod istragom AZTN-a jer jedina u Europskoj uniji naplaćuje naknadu za kontrolni pregled malih pošiljki. Iako našim čitateljima to vjerojatno ne treba dodatno pojašnjavati, podsjetimo kako se ovaj kontrolni pregled naplaćuje od 1. srpnja ove godine, a odnosi se na sve male pakete naručene iz trećih zemalja. Kontrolni pregled pošiljaka koje sadrže robu vrijednosti do 150 eura plaća se 18,50, a za robu vrijednosti od 150 do 1.000 eura 37 kuna.

Prema Nacionalu, AZTN propituje utemeljenost i opravdanost odluke Uprave Hrvatske pošte o uvođenju ove naknade. Slijedom tih informacija od HP-a smo zatražili dodatna pojašnjenja i upitali ih kakva je istraga u tijeku.

Odgovor Hrvatske pošte

"Hrvatska pošta ne radi suprotno od važećih direktiva EU te je, sukladno javno dostupnom i transparentnom cjeniku, vidljivo da naplaćujemo manje od velikog broja EU poštanskih operatora. AZTN nije pokrenuo postupak, već je u tijeku ispitivanje na temelju jedne prijave.

Sve pošiljke iz trećih zemalja moraju proći carinsku kontrolu prije stavljanja u slobodan promet u EU. To nije stvar izbora, već zakonska obveza. Činjenica je da Hrvatska pošta zaprima pošiljke iz čitavog svijeta i da unatoč tome što je PDV plaćen putem IOSS-a na pošiljkama i pratećim deklaracijama, na istima još nema dovoljnih kvalitetnih podataka o tome što se doista nalazi u pošiljkama. Još je u tijeku prilagodba, obzirom da je ova usluga uvedena 1. srpnja ove godine, a vrijedi za cijelu EU. Upravo zato intenzivno komuniciramo s drugim davateljima kako bi se riješile manjkavosti prilikom elektronske najave i slanja CN 23 obrasca Carini. Mi moramo naplatiti uslugu koju pružamo. To uključuje svakodnevne ljudske i informatičke resurse te komunikaciju prema Carini i to za svaku od tih pošiljaka (sa i bez IOSS-a)", odgovorili su nam iz Hrvatske pošte.

Naplata dodatnih troškova u cijeloj EU

Osim toga, poslali su nam i analizu europskog poštanskog tržišta koju je izradila Udruga europskih poštanskih operatora (PostEurop), s cijenama koje se za kontrolni pregled naplaćuju u drugim zemljama članicama EU (detalji na kraju teksta). Iz analize je vidljivo kako svi poštanski operatori u Europskoj uniji naplaćuju naknadu za kontrolni pregled pošiljaka.

"U naknadama Hrvatske pošte nema ništa sporno, one su javno objavljene u Cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu, naravno uz prethodnu suglasnost HAKOM-a. Od 1. srpnja 2021. godine, Hrvatska pošta kao carinski zastupnik za sve uvezene pošiljke u RH mora podnijeti carinsku deklaraciju. Ovaj carinski postupak i aktivnosti koje pošta kao carinski zastupnik mora izvršiti potpuno je identičan za sve vrste pošiljaka, bile one u IOSS sustavu ili izvan njega", zaključili su te još jednom naglasili kako se naplata naknade vrši sukladno troškovima koji proizlaze iz postupka carinjenja.

Odgovor AZTN

Upit o postupku ispitivanja legalnosti naknade Hrvatske pošte poslali smo i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Evo njihovog odgovora:

"Vezano uz navedeni predmet, AZTN provodi prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu te se utvrđuju činjenične i pravne okolnosti u svrhu utvrđivanja ima li u konkretnom slučaju uvjeta za pokretanje postupka, sukladno odredbi članka 39. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a primjenom članka 13. ZZTN-a."

Naplata pristojbi u EU

11 poštanskih operatora naplaćuje pristojbe samo za pošiljke koje nisu u IOSS sustavu:

Belgija 15-32 eura, Danska 21,60 eura, Estonija 2,35-10 eura, Finska 0,90-2,90 eura, Francuska 2-8 eura, Njemačka 6 eura, Litva (nedostupan podatak o iznosu), Portugal (nedostupan podatak o iznosu), Rumunjska 1,60 eura, Španjolska 5 eura, Švedska 7,40-12,30 eura.

Osam poštanskih operatora naplaćuje pristojbe za pošiljke koje nisu u IOSS sustavu, ali i za pošiljke u IOSS sustavu, u određenim slučajevima, tj. ako Carina zatraži provjeru:

Država IOSS* ne-IOSS Austrija 24 eura 5-30 eura Bugarska 8,60-18,40 eura ≈2 eura Grčka 12 eura 2,50-50 eura Irska 3,50-10 eura 3,50-10 eura Italija 2-15 eura 2-15 eura Luksemburg 5-15 eura 5-15 eura Malta 2 eura 1,50-20 eura Nizozemska (nema podataka) 4-13 eura

Šest poštanskih operatora naplaćuje pristojbe za obje vrste pošiljaka (ne-IOSS i IOSS):

Hrvatska 2-4 eura, Češka 4,60-7 eura, Mađarska 1,10-5,40 eura, Poljska 1,90-5,50 eura, Slovačka 2-9 eura, Slovenija 2,50-28 eura.