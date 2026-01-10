SpaceX dobio dozvolu za dodatnih 7.500 Starlink satelita druge generacije

SpaceX je dobio odobrenje za lansiranje dodatnih 7.500 Starlink satelita druge generacije, čime se ukupan broj odobrenih ovih satelita, uključujući i one prethodno odobrene, penje na 15.000.

"Ovim odobrenjem, SpaceX je ovlašten za izgradnju, postavljanje i upravljanje s dodatnih 7.500 Starlink satelita druge generacije, što dovodi do ukupno 15.000 satelita diljem svijeta. Ovo širenje omogućit će SpaceX-u isporuku internetske usluge velike brzine i niske latencije na globalnoj razini, uključujući poboljšanu mobilnu i dodatnu pokrivenost iz svemira“, objavila je Savezna komisija za komunikacije (FCC).

Inače, FCC je SpaceX-u dao dozvolu za prvu seriju od 7.500 satelita u prosincu 2022. godine. Agencija je tada odgodila odluku o ostatku konstelacije druge generacije i ograničila prvu seriju na određene visine, navodeći da je potrebno "riješiti zabrinutosti oko orbitalnog otpada i sigurnosti u svemiru" prije odobrenja cijelog paketa.

Nova odluka FCC-a omogućuje SpaceX-u "nadogradnju Starlink satelita druge generacije s naprednim formatima i vrhunskom tehnologijom" te "rad na frekvencijama Ku-, Ka-, V-, E- i W-pojasa, podržavajući i fiksne (FSS) i mobilne (MSS) satelitske usluge." Komisija je ukinula zastarjele zahtjeve koji su sprječavali preklapanje pokrivenosti snopom i povećani kapacitet te dopušta SpaceX-u dodavanje novih orbitalnih ljuski na visinama od 340 do 485 kilometara, optimizirajući pokrivenost i performanse.

Napomeni da ova vijest dolazi nakon SpaceX-ove najave manevara kojima će se tijekom 2026. godine oko 4.400 postojećih satelita tvrtke spustiti s visine od 550 kilometara na 480 kilometara. Iz SpaceX-a su poručili kako ovu promjenu provode radi povećanja sigurnosti u svemiru, jer na nižim visinama ima manje otpada s kojim bi se sateliti mogli sudariti.