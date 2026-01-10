SpaceX dobio dozvolu za dodatnih 7.500 Starlink satelita druge generacije
FCC je odobrio SpaceX-u lansiranje dodatnih 7.500 satelita druge generacije, čime se ukupan broj penje na 15.000
SpaceX je dobio odobrenje za lansiranje dodatnih 7.500 Starlink satelita druge generacije, čime se ukupan broj odobrenih ovih satelita, uključujući i one prethodno odobrene, penje na 15.000.
"Ovim odobrenjem, SpaceX je ovlašten za izgradnju, postavljanje i upravljanje s dodatnih 7.500 Starlink satelita druge generacije, što dovodi do ukupno 15.000 satelita diljem svijeta. Ovo širenje omogućit će SpaceX-u isporuku internetske usluge velike brzine i niske latencije na globalnoj razini, uključujući poboljšanu mobilnu i dodatnu pokrivenost iz svemira“, objavila je Savezna komisija za komunikacije (FCC).
Inače, FCC je SpaceX-u dao dozvolu za prvu seriju od 7.500 satelita u prosincu 2022. godine. Agencija je tada odgodila odluku o ostatku konstelacije druge generacije i ograničila prvu seriju na određene visine, navodeći da je potrebno "riješiti zabrinutosti oko orbitalnog otpada i sigurnosti u svemiru" prije odobrenja cijelog paketa.
Nova odluka FCC-a omogućuje SpaceX-u "nadogradnju Starlink satelita druge generacije s naprednim formatima i vrhunskom tehnologijom" te "rad na frekvencijama Ku-, Ka-, V-, E- i W-pojasa, podržavajući i fiksne (FSS) i mobilne (MSS) satelitske usluge." Komisija je ukinula zastarjele zahtjeve koji su sprječavali preklapanje pokrivenosti snopom i povećani kapacitet te dopušta SpaceX-u dodavanje novih orbitalnih ljuski na visinama od 340 do 485 kilometara, optimizirajući pokrivenost i performanse.
Napomeni da ova vijest dolazi nakon SpaceX-ove najave manevara kojima će se tijekom 2026. godine oko 4.400 postojećih satelita tvrtke spustiti s visine od 550 kilometara na 480 kilometara. Iz SpaceX-a su poručili kako ovu promjenu provode radi povećanja sigurnosti u svemiru, jer na nižim visinama ima manje otpada s kojim bi se sateliti mogli sudariti.