SpaceX dobio dozvolu za dodatnih 7.500 Starlink satelita druge generacije

FCC je odobrio SpaceX-u lansiranje dodatnih 7.500 satelita druge generacije, čime se ukupan broj penje na 15.000

Bug.hr subota, 10. siječnja 2026. u 14:24
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

SpaceX je dobio odobrenje za lansiranje dodatnih 7.500 Starlink satelita druge generacije, čime se ukupan broj odobrenih ovih satelita, uključujući i one prethodno odobrene, penje na 15.000.

"Ovim odobrenjem, SpaceX je ovlašten za izgradnju, postavljanje i upravljanje s dodatnih 7.500 Starlink satelita druge generacije, što dovodi do ukupno 15.000 satelita diljem svijeta. Ovo širenje omogućit će SpaceX-u isporuku internetske usluge velike brzine i niske latencije na globalnoj razini, uključujući poboljšanu mobilnu i dodatnu pokrivenost iz svemira“, objavila je Savezna komisija za komunikacije (FCC).

Inače, FCC je SpaceX-u dao dozvolu za prvu seriju od 7.500 satelita u prosincu 2022. godine. Agencija je tada odgodila odluku o ostatku konstelacije druge generacije i ograničila prvu seriju na određene visine, navodeći da je potrebno "riješiti zabrinutosti oko orbitalnog otpada i sigurnosti u svemiru" prije odobrenja cijelog paketa.

Nova odluka FCC-a omogućuje SpaceX-u "nadogradnju Starlink satelita druge generacije s naprednim formatima i vrhunskom tehnologijom" te "rad na frekvencijama Ku-, Ka-, V-, E- i W-pojasa, podržavajući i fiksne (FSS) i mobilne (MSS) satelitske usluge." Komisija je ukinula zastarjele zahtjeve koji su sprječavali preklapanje pokrivenosti snopom i povećani kapacitet te dopušta SpaceX-u dodavanje novih orbitalnih ljuski na visinama od 340 do 485 kilometara, optimizirajući pokrivenost i performanse.

Napomeni da ova vijest dolazi nakon SpaceX-ove najave manevara kojima će se tijekom 2026. godine oko 4.400 postojećih satelita tvrtke spustiti s visine od 550 kilometara na 480 kilometara. Iz SpaceX-a su poručili kako ovu promjenu provode radi povećanja sigurnosti u svemiru, jer na nižim visinama ima manje otpada s kojim bi se sateliti mogli sudariti.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi