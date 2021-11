Apple 1 na aukciji za 200.000 dolara

Jedno od samo 200 računala koja su zajedno napravili i testirali Steve Wozniak, Steve Jobs, Patty Jobs i Daniel Kottke ide danas na aukciju s početnom cijenom od 200.000 dolara, a očekuje se da će doseći dva do tri puta veću konačnu cijenu

Prema pisanju LA Timesa, danas počinje aukcija računala Apple 1 staroga 45 godina, jednog od samo 200 primjeraka koja su zajedno napravili i testirali Steve Wozniak, Steve Jobs, Patty Jobs i Daniel Kottke. Kalifornijska aukcijska kuća John Moran Auctioneers očekuje da će početna cijena od 200.000 dolara biti nadmašena dva ili čak tri puta – 400.000 do 600.0 dolara je procijenjena vrijednost ovog kolekcionarskog primjerka. Ako vam se to čini mnogo, prije sedam godina, 2014. na aukciji u New Yorku, Apple 1 je prodan za čak 905.000 dolara.

Primjerak na prodaji samo je jedan od trenutno 60 preživjelih Applea 1 i samo jedan od 20 koje je još uvijek moguće pokrenuti. Dolazi u paketu s Panasonicovim CRT monitorom, kopijom priručnika za Apple-1 Basic, izvornim priručnikom za programiranje i korištenje, dvije originalne kasete s programima za računalo i pripadajućim kabelima za spajanje.

Apple 1 se pojavio na tržištu u srpnju 1976. i svih 200 komada koji su proizvedeni do rujna 1977. godine, kada ga je zamijenio Apple II, ručno su izrađeni.

Računalo je bazirano na procesoru MOS 6502 na 1 MHz, a dolazilo je sa 4 ili 8 kB RAM-a proširivog do 48 kB i 256 bajtova ROM-a. Izlaz na ekran bio je isključivo tekstualni, samo velika slova u 24 reda po 40 stupaca. Početna cijena s popustom bila je „666,66 dolara“, što odgovara današnjoj cijeni od oko 3.000 dolara.

