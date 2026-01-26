Što sve Apple planira za Macove u 2026. godini?

Apple za ovu godinu sprema značajno osvježenje cjelokupnog Mac ekosustava, a trebali bi predstaviti i povoljniji MacBook s cijenom od 700 dolara

Apple tijekom 2026. godine planira jedno od najbogatijih osvježavanja Mac linije do sada. Prema još uvijek neslužbenim informacijama, korisnike očekuju nova izdanja MacBook Aira i MacBooka Pro, osvježeni Mac Studio i Mac Mini, potpuno novi povoljniji MacBook te druga generacija Studio Displaya.

U nastavku donosimo detaljniji pregled svega što se očekuje.

MacBook Pro

Appleova 2026. godina trebala bi započeti relativno manjim osvježenjem MacBooka Pro. Ako je za vjerovati glasinama, neće biti riječ o velikom redizajnu koji je planiran za kraj ove ili početak sljedeće godine, već samo o nadogradnji konfiguracije. Očekuju se tako da će osvježeni MacBook Pro biti pogonjen novim M5 Pro i M5 Max SoC-ovima te da će imati Appleov novi mrežni čip N1.

MacBook Air

Do kraja prve polovice godine, Apple bi trebao predstaviti i osvježeni MacBook Air s M5 SoC-om. Dizajn bi trebao ostati u potpunosti isti, a kupci eventualno mogu očekivati i N1 mrežni čip. Veći iskorak, poput OLED zaslona, ne očekuje se prije 2028. godine.

Mac Studio

Apple u prvoj polovici 2026. planira osvježiti i Mac Studio. Nakon prošlogodišnjeg iznenađenja s kombinacijom M4 Max i M3 Ultra SoC-ova, nova generacija trebala bi donijeti barem M5 Max, a spominje se i novi Ultra SoC, ali još nije jasno hoće li se temeljiti na M4 ili M5 arhitekturi.

Studio Display 2

Jedna od većih novosti u prvoj polovici godine trebao bi biti Studio Display 2, prvi novi Appleov eksterni monitor u više od četiri godine. Iako konkretnih specifikacija još uvijek nema, ranije glasine spominju podršku za HDR, 120-hercnu ProMotion tehnologiju i A19 SoC koji bi bio zadužen za obradu slike i pametne funkcije zaslona.

Mac Mini

U drugoj polovici godine Apple bi trebao predstaviti i novi Mac Mini. Zanimljivo je da se u neslužbenim izvješćima ne spominje da će ga pogoniti M5 SoC, već se otvara mogućnost da će dobiti M6. Inače, Appleovi novi SoC-ovi tradicionalno se predstavljaju oko listopada, pa bi raniji dolazak M6 SoC-a mogao biti povezan upravo s novim Mac Minijem.

Povoljniji MacBook

Već neko mjesecima kruže glasine da Apple radi na jeftinijem modelu MacBooka kojeg će navodno pogoniti SoC iz iPhonea, A18 Pro. Budući da je više različitih renomiranih analitičara potvrdilo te glasine, gotovo je sigurno da će kupci uskoro moći kupiti povoljniji Appleov prijenosnik i to već u drugoj polovici ove godine.

Kako se radi o jeftinijem modelu laptopa, Apple ga pozicionira više za mlađe korisnike. Iz tog će razloga dolaziti isključivo u 13-inčnoj veličini te će ga se moći kupiti u živahnijim bojama, poput žute ili ružičaste. Cijena u SAD-u bi mu trebala biti 700 dolara.