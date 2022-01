Do prije svega nekoliko desetaka godina, videostvaralaštvo nije uzimalo takvoga maha kao što je to danas. Djelomice je to zbog značajno nižih internetskih brzina, ali i zbog činjenice da su se unatrag nekoliko godina iznimno popularizirali različiti streaming videoservisi, a interes za sudjelovanje na tim servisima, kao i komunikacija sa širokom publikom, nikada nije bila veća. Srećom, danas je videostvaralaštvo pristupačnije nego ranije, i u njega se upuštaju mnogi upravo zahvaljujući sve dostupnijem i jeftinijem hardveru, ali i sve kvalitetnijim softverskim alatima. Štoviše, danas je iznenađujuće kvalitetne videozapise moguće snimati sve moćnijim pametnim telefonima, pa čak na njima izravno i preslagivati snimljeni materijal, pretvarajući ih u mobilne studije za videomontažu.