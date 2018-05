Acer Nitro 5 - Uz Ti do performansi

specifikacije Ekran 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / IPS Procesor Intel Core i5-7300HQ 2,5-3,5 GHz (4 fizičke / 4 logičke jezgre) Grafička kartica Intel HD 630(integrirana) + GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 Memorija 8 GB DDR4 Disk 128 GB SSD SATA + 1 TB HDD LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 2.0 Dodaci 1x USB 3.1 Gen1, 1x USB-C 3.1 Gen1, 2x USB 2.0, 3,5-mm audio ulaz/izlaz, čitač SD kartica Masa 2,44 kg Debljina 27 mm Operacijski sustav Endless OS (Linux) Jamstvo 2 godine

S masom od skoro 2,5 kilograma, Nitro 5 nije perolaki laptop, no i dalje je vitak u usporedbi s pravim gejmerskim laptopima visokih performansi. Izgled poklopca laptopa ostavlja dobar dojam – Acerovi dizajneri odlučili su se na crni brušeni aluminij, ukrašen diskretnim tvrtkinim logom. Seksi, ali istovremeno i magnet za otiske prstiju. Ispod poklopca vidimo letvicu crvenkaste boje s metalnim finišem, u koju su s vanjske strane fiksirane šarke ekrana. Prostor ispod letvice ukrašen je imitacijom mlaznica, a koje se u praksi zapravo tako i ponašaju jer iz polovice puše topli zrak hlađenja, dok je ostatak zatvoren i ima samo dekorativnu ulogu. Snažnije varijante laptopa imaju hlađenje implementirano po kompletnoj dužini.

Usprkos prividnoj masivnosti, odnosno robusnosti, poklopac u praksi nije tako čvrst i blago se svija ako na njega s vanjske strane primijenimo silu. Ekran je prema specifikacijama razlučivosti Full HD, širok 15,6 inča i temeljen na IPS tehnologiji. Sve bi bilo super da se Acer nije odlučio za dosta jeftin panel koji potpisuje tvrtka BOE. Mogućnosti prikaza boja stoga su ograničene na 65% sRGB palete, a maksimalna svjetlina na samo 210 cd/m2, što je samo trunčicu više od vrijednosti koju testiramo za mjerenje izdržljivosti baterije, i koja sama za sebe predstavlja kompromis radi niže potrošnje energije. Bijela točka kalibrirana je tvornički na 6.900 kelvina, što znači da je prikaz boja nešto hladniji od idealnog. Balans boja, s druge je strane dosta dobar, pa ovaj ekran mat finiša izgleda vrlo pristojno dok god ne marite previše za točnost boja i niste prisiljeni koristiti laptop uz jako vanjsko osvjetljenje.

Crvena tipkovnica

Na donjem dijelu kućišta nailazimo na još crvene boje, no ovdje je riječ o pravoj, intenzivnoj crvenoj, a ne crveno-ljubičastoj, kao na letvici ispod ekrana. Tipke imaju crvene stranice i natpise, WASD tipke su dodatno istaknute crvenim okvirima, a crvenim okvirom ukrašen je i touchpad. Naravno, tu je i neizbježno pozadinsko osvjetljenje, koje je, naravno, posve crveno. S obzirom na to da je laptop stigao iz dućana, imali smo se prilike uvjeriti u kvalitetu izvedbe hrvatskih slova, a koja su izrađena odlično. Tipkovnica je široka, s punim numeričkim dijelom i velikim enterom. Dodatne tipke na lijevom boku su s druge strane smanjene, što traži malo navikavanja.

Sâma fizička izvedba tipki dosta je dobra, pogotovo ako volite da vam tipke daju nešto veći otpor. Nesavršenost u pogled čvrstine materijala nastavlja se i ovdje pa se tipkovnica blago svija na pritisak, što vas može, a i ne mora živcirati. Touchpad je izveden odlično, vrlo vjerojatno zbog toga što se Acer odlučio poštivati Microsoftov dizajn Precision Touchpad. Samim time, touchpad ne samo da je precizan, već i nudi odlično implementirane geste.

Acer Nitro 5 NH.Q2QEX.004 PCMark 10 3.831 Essentials 5.829 Digital Content Creation 4.042 Productivity 4.660 Gaming 5.305 Cinebench R15 Single-Core 151 Multi-Core 517 Trajanje baterije - PCMark 8 Work Accelerated Svjetlina ekrana @ 190 cd/m2 3:09 h

U hardverskom smislu Nitro 5 je zasnovan na nešto starijoj platformi, odnosno Intelovom procesoru Core sedme, umjesto osme, generacije. Riječ je o procesoru Core i5-7300HQ, s četiri fizičke jezgre koje rade na taktu od 2,5 do 3,5 GHz, no bez podrške za Hyper-Threading. Od memorije, tu je jedna 8-gigabajtna pločica, a kako laptop nudi dva utora, moguće je naknadnom nadogradnjom, ne samo proširiti memoriju, već i dobiti dvokanalni rad, pa time i bolje performanse.

Pravi adut Acerova Nitra 5 jest grafika – GeForce GTX 1050 Ti s 4 GB vlastite GDDR5 memorije za razliku od većine ostalih jeftinijih mobilnih kartica nudi pristojne performanse, oko 25% više od običnog GTX-a 1050. U praksi takva grafika omogućuje vam uživanje u novim naslovima pri nativnoj FHD razlučivosti, uz povremeno prilagođavanje kvalitete vizuala. Odličnom multimedijskom dojmu pridonose i natprosječno dobri i glasni zvučnici, koji rade u kombinaciji sa softverom Dolby Audio Premium. Taj softver ima nekoliko svojih preseta koji rade OK, a prema želji, moguće je napraviti i vlastite.

Vjetar s Dinare

Kako to obično biva, visoke performanse znače i visoku potrošnju pa time i zagrijavanje, pogotovo na laptopu. Acer se pri konfiguraciji hlađenja fokusirao na performanse, a ne na akustiku, pa su temperature kućišta niske, ali je zato ventilator bučan kada je aktivna grafika.

Nitro se za pohranu podataka oslanja na 128-gigabajtni SSD, no sa SATA sučeljem. Uz to ima i čvrsti disk od jednog terabajta. Izdržljivost baterije nije sjajna – oko tri sata pod srednjim opterećenjem. Testirani Nitro 5 se ne isporučuje s licencom za Windowse, već je na SSD instalirana Linux distribucija Endless OS. Kako je riječ o laptopu za igrače, sumnjamo da će itko nastaviti rabiti taj operacijski sustav, no opet je Linux bolje rješenje nego Free DOS, koji nudi samo naredbeni redak.

Na lijevom boku su: gigabitni mrežni konektor, USB-C 3.1 Gen1, HDMI 2.0, USB 3.1 Gen1, čitač SD kartica

Na desnom boku su: konektor za napajanje, notifikacijske LED-ice, dva USB-a 2.0, konektor za slušalice

Ponuda konektora i utora na bokovima ne tjera nas baš da skačemo od sreće. U principu, ponavlja se stara priča – nema USB 3.1 Gen2 konektora. Na lijevom boku su gigabitni mrežni konektor, USB-C 3.1 Gen1 konektor, HDMI 2.0, USB 3.1 Gen1 uredno označen plavom bojom te čitač SD kartica. Na desnom su boku napajanje, dvije notifikacijske LED-ice, par USB 2.0 konektora i konektor za slušalice. USB-C zbog sporijeg internog protokola nije moguće rabiti za spajanje na USB-C hubove, niti kao video-izlaz.

Donji dio prijenosnika nije monolitan, već su Acerovi inženjeri ostavili dvoja vratašca za lak pristup čvrstom disku i memoriji. M.2 utoru se također može pristupiti, no za to je potrebno skinuti kompletan plastični pokrov, što nije neki problem, s obzirom na to da je fiksiran običnim križnim vijcima.