Acer TravelMate P6 NX.VCVAA.002 - Robustan i cjenovno pristupačan

SPECIFIKACIJE Ekran 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / IPS Procesor Intel Core i5-6200U 2,3-2,8 GHz (2 fizičke / 4 logičke jezgre) Grafička kartica Intel HD 520(integrirana) Memorija/Disk 8 GB DDR4 / 256 GB SSD LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI, VGA Dodaci 3x USB 3.1 Gen1,1x USB-C 3.1, 3,5-mm audio ulaz/izlaz, čitač SD kartica, čitač otiska prsta Masa 2,06 kg Operacijski sustav Windows 10 Pro 64-bit Jamstvo 2 godine fizičke osobe, 1 godina za pravne (produljenje jamstva na 3 godine - 299 kn)

TravelMate je jedan od konzervativnije dizajniranih poslovnih prijenosnika koje je trenutno moguće kupiti na domaćem tržištu. 15,6-inčni mat ekran varijante koju smo testirali temeljen je na IPS tehnologiji, no ne impresionira svojim značajkama. Iako je toplina boja dobro pogođena, svjetlina, kontrast i kolor gamut su ispodprosječni (svjetlina od 260 cd/m2, kontrast 680:1 i gamut od 91% sRGB). Ekran nije loš, no konkurencija u ovom smislu nudi više. Za reprodukciju zvuka brinu se prosječni zvučnici koji će poslužiti za povremeno gledanje kraćih videa, no imalo zahtjevniji korisnici poželjeti će nabaviti vanjske zvučnike ili pak na laptop spojiti slušalice.

Poklopac ekrana izrađen je od karbonskih vlakana, a donji dio kućišta od legure magnezija i aluminija što jamči robusnost. Štoviše, TravelMate se hvali zadovoljavanjem standarda MIL-STD 810G što implicira da može raditi na temperaturama od -32 do 49 C, uz vlažnost zraka do 88% te trpiti pojačane vibracije. Rashladni sistem prijenosnika dodatno je otporan na prašinu jer s vremena na vrijeme puše prema van kako bi se riješio nečistoća. Prilično je i moćan budući da se tijekom testiranja ventilator uključivao minimalno - mnogo manje nego kod kompaktnijih uređaja.

Unutrašnjost je izrađena od neupadljivog materijala slične teksture, no čini nam se da je riječ o kvalitetnoj tvrdoj plastici budući da materijal na dodir nije hladan poput vanjštine prijenosnika. Zahvaljujući većim gabaritima, laptop je opremljen s tipkovnicom pune veličine koja je popunjena pozadinski osvjetljenim tipkama kraćeg hoda. Ispod tipkovnice, točnije ispod razmaknice, smješten je precizan touchpad solidnih gabarita. Touchpad ima odvojene tipke prilično dugog hoda, između kojih je smješten čitač otiska prsta.

Po pitanju konektora TravelMate nije loš, pogotovo ako vam trebaju i starija sučelja. Na lijevom boku nalaze se tanki mrežni konektor, VGA, HDMI, USB 3.1 Gen1, USB-C i konektor za headset. Na lijevoj su strani još dva USB-a 3.1 Gen1, Kensington brava i klasični konektor za napajanje. USB-C kod ovog prijenosnika nema punu funkcionalnost. Nakon što smo spojili dock proradio je jedino DisplayPort konektor, dok mreža, analogni audio, USB portovi niti punjenje nisu radili. S druge strane, uređaj podržava spajanje na klasični dock – Acerov ProDock 3.

Na prednjem rubu smješten je i čitač SD kartica, kombiniran s dijagnostičkim ledicama. Uređaj i lakše servisirati nego neke kompaktnije modele, pa se na njegovom donjem dijelu nalaze jasno označen poklopac ispod kojeg se kriju utori za memoriju i disk.

TravelMate P6 PCMark 10 1.241 Essentials 6.066 Digital Content Creation 1.220 Productivity 3.474 Gaming 250 Cinebench R15 Single-Core 119 Multi-Core 295 Trajanje baterije - PCMark 8 Work Accelerated Svjetlina ekrana @ 190 cd/m2 4:29 h

S time dolazimo do performansi. Ovaj je prijenosnik temeljen na starijem procesoru Core i5-6200U, kombiniranim s 8 GB memorije i SATA SSD-om kapaciteta 256 GB. Performanse su samim time skromnije, no i dalje odlične za uredski rad. Zbog starijih komponenti TravelMate ima i prihvatljivu cijenu, pogotovo ako u obzir uzmemo aktualnu akciju Acer Promise koja traje do kraja godine. U sklopu ove promocije Acer vraća 100% iznosa plaćenog za uređaj u slučaju da se on zbog krivice proizvođača pokvari unutar godine dana od trenutka kupnje.