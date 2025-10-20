ASUS QG-U1080 - Preklapanje na 2,5 gigabita

S obzirom na to da Asus u novije doba nudi 2,5-gigabitne Ethernet konektore na svim svojim mrežnim uređajima, osim najjeftinijih, sasvim je logično da je u ponudu uvršten i mrežni preklopnik (switch), koji će ih sve povezati u cjelinu, ili poslužiti za bilo koji drugi oblik proširenja 2,5-gigabitne kućne mreže. Zapravo, QG-U1080 u svemu tome odlazi još jedan korak dalje te nudi, osim osam 2,5-gigabitnih Ethernet portova, dva 10-gigabitna SFP+ konektora.