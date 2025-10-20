ASUS QG-U1080 - Preklapanje na 2,5 gigabita
Uz osam 2,5-gigabitnih Ethernet portova, Asusov switch donosi dva 10-gigabitna SFP+ priključka, što ga čini zanimljivim vrlo naprednim kućnim korisnicima, ali i manjim uredima
WQXGA OLED 165Hz ekranIsporuka odmah
Zasjajte uz Lenovo IdeaPad Slim 3 s WQXGA OLED ekranom od 165 Hz – savršena kombinacija boja, brzine i snage!
Vrhunski doživljaj igranja!Isporuka odmah
Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!
TOP ponuda!Besplatna dostava
ASUS Vivobook 15 – pouzdan, elegantan i iznenađujuće pristupačan laptop koji nudi više nego što košta!
Ambilight 50" TVDo 24 rate
Android TV sa Ambilight osvjetljenjem i podrškom za glavne HDR formate. Samo na eKupi!
Uštedite do 90% na troškovima ispisa !Isporuka odmah
Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.
Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinuIsporuka odmah
25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.
Trčanje na najvišoj razini!
Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.
Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.
Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!
Hisene 58" QLED 4K Smart TVIsporuka odmah
Best Buy QLED TV ove godine, samo na ekupi.hr
Dell 27" Plus monitor S2725DSIsporuka odmah
IPS 2K/QHD @ 100Hz, Pivot, Zvučnici
15.6" IPS Full HD @ 120HzIsporuka odmah
Intel Core i5 1334U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Linux Ubuntu
Logitech G512 CarbonIsporuka odmah
GX Red Linear, Full Size, Lightsync RGB, Mehanička tipkovnica
Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.Isporuka odmah
S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.
HI-FI SETUP TJEDNANovosti
U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.
KEF XIO soundbar nam je stigao!Novo
KEF-ov prvi soundbar je napokon stigao u našu slušaonicu!
Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.Akcija
WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.
Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.Akcija
Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.
12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.Akcija
R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.
Jednostavan multiroom sustav.Akcija
Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi
Dali tradicija u elegantnom izdanju.Akcija
Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.
Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.Akcija
Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.
Bezvremenski uređaj.Preporuka
NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.
Zapanjujuća kvaliteta zvuka.Preporuka
Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.
Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.Preporuka
Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.
Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.
Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.
KEF LSX IINovosti
Doživi KEF LSX II uživo – posjeti nas u Ronisu na Zagrebačkom Velesajmu i uvjeri se u snagu velikog zvuka u malom formatu.