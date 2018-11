Asus ROG Delta - Za (skoro) sve platforme

SPECIFIKACIJE Vrsta priključka USB-C, USB Duljina kabela 1 m + 2 m Driveri 50 mm, 35 Ω Masa 387 g Jamstvo 2 godine

Igrače u potrazi za novim headsetom već izbor proizvođača može koštati mnogo vremena, a onda kad pronađu onoga koji može zadovoljiti sve njihove potrebe, na izbor konkretnog modela mogu potrošiti dane. Asus svojim čestim izdavanjem novih uređaja ne pomaže, pa tako u redakciji brojimo već osmi koji je liniji ROG pridodao u bližoj prošlosti. Ipak, Asusu se mora priznati da uređaje ne stvara na blef, pa tako i ovaj najnoviji, Asus ROG Delta, ima jedinstvenu značajku – USB-C konektor zbog kojega ga je moguće koristiti na gotovo svim igraćim platformama, od PC-ja, preko kućnih konzola, do mobilnih uređaja, pa čak i Nintendo Switcha, koji ni sami ne znamo u koju kategoriju smjestiti.

Elegantne linije prati RGB osvjetljenje koje nije moguće podešavati, tek isključiti ili ostaviti uključenim

Ako ste upoznati s Asusovim dosadašnjim headsetima linije ROG, mogli biste očekivati još jedan u nizu sličnih uređaja, no tvrtkini su dizajneri ovaj put odlučili krenuti drugim smjerom. ROG Delta ostao je masivan headset, no umjesto uobičajenih školjki slušalica, Asus mu je namijenio nove, trokutastog oblika. Iako na prvu djeluju neudobno, ove su školjke na glavi gotovo neprimjetne, a zbog svoje veličine pokrivaju i velike uši. Istina, zbog relativno malog gornjeg nosača, na većoj glavi nešto jače pritišću područje iznad uha, no ono ispod djeluje labavo, ali na manje glave sjedaju baš onako kako treba. Udobnosti pridonose meki pjenasti jastučići obloženi umjetnom kožom, koje je moguće zamijeniti jednako udobnim i mekim tekstilnim jastučićima koji za cijenu nešto lošijeg izoliranja vanjskih zvukova pružaju više prozračnosti u vrućim danima.

Okvir headseta izrađen je fleksibilne plastike i ojačan aluminijem, a završna je obrada čitavog uređaja vrlo dobra, što znači da za vrijeme korištenja nema nikakvog krckanja ili neočekivanih zvukova. Headset djeluje čvrsto i ne bismo se zabrinuli da padne sa stola. Slušalice je moguće rotirati za 90°, pa je headset lako odložiti na stol ili oko vrata, gdje nimalo ne smeta zahvaljujući velikom maksimalnom opsegu okvira.

ROG Delta oku je ugodna zahvaljujući elegantnim linijama, bez detalja koji bi suviše stršali. Čak je i RGB osvjetljenje, koje curi iz kanalića postavljenim na vanjske stranice te iz amblema na istom mjestu, relativno diskretno. Onoliko koliko RGB osvjetljenje može biti. Oni kojima ipak smeta, mogu ga isključiti pomicanjem prekidača na lijevoj slušalici, gdje se nalaze i polugica za podešavanje glasnoće (digitalno) te 3,5-milimetarski utor za odvojivi mikrofon, načinjen od fleksibilne gume i plastike, koji posao odrađuje više nego solidno.

Okvir Delte djeluje čvrsto i uvjerljivo – bez straha ga možete strpati u ruksak i krenuti u gužvu

Ako volite pucačke igre, posebno one na mreži, ROG Delta oduševit će vas iznimnom čistoćom srednjih tonova, što znači da je s ovim headsetom na glavi vrlo lako odrediti iz kojeg smjera prijeti opasnost. S druge strane, tutnjava tenkova i eksplozije s ovim headsetom djeluju slabašno. Bas je plitak i gotovo bez udara, što smanjuje doživljaj u igrama. To je iznenađujuće, pogotovo jer se u njemu navodno nalaze identični driveri kao u modelima Fusion, gdje imaju znatno bolje performanse, ovaj put upareni s ESS Quad DAC-om.

U čudnom spletu okolnosti, headset spojen na mobitel zvuči nešto bolje nego na PC-ju pa ne očekujemo da će igrači u pokretu imati mnogo zamjerki na njegove performanse. Pogotovo ako često igraju u bučnim prostorima poput autobusa ili vlakova.