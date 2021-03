Gigabyte Z590I Aorus Ultra - Patuljčica za zahtjevne

specifikacije - gigabyte z590i aorus ultra Čipset Intel Z590 Socket LGA-1200 Memorija 2 × DDR4, do 5.400 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 × PCIe 4.0 x16 (CPU) SATA / M.2 / U.2 4 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4

1 × M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × 2,5 Gb/s Intel

Intel AX200 Wi-Fi 6 Audio Realtek ALC1220-VB

DTS:X Ultra Stražnji konektori Q-Flash tipka

2 × antena

1 × LAN (RJ45)

1 × DisplayPort

1 × HDMI 2.0

1 × USB-C 3.2 Gen 2x2

3 × USB 3.2 Gen2

2 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 2.0

3 × audio konektor

S ovom pločom, usprkos malenim dimenzijama, stiže nešto više dodatne opreme nego što smo očekivali. Osim standardnih dodataka, kao što su antena za Wi-Fi karticu, dva SATA kabela i metalna značka za kućište, tu su i produžni kabel za spajanje RGB traka, tri produžna kabela za spajanje ventilatora i jedan razdjelnik za spajanje internih USB 2.0 konektora. Čemu svi ti produžni kabeli? Prostor na mini ITX matičnim pločama iznimno je ograničen, pa su Gigabyteovi inženjeri odlučili uštedjeti prostor implementacijom smanjenih verzija konektora. Drugim riječima, spomenuti produžni kabeli ujedno su i adapteri jer se na ploči ne nalaze standardni konektori za ventilatore i USB 2.0.

Ploča ima dva M.2 utora, s time da primarni, sukladno očekivanjima, nije funkcionalan bez procesora Rocket Lake. Taj primarni konektor smješten je između ležišta procesora i PCIe konektora, a opremljen je dosta kompliciranim hladnjakom. Naime, naponska jedinica procesora i čipset dijele jedan te isti hladnjak, koji se sastoji od tri elementa spojena toplovodnom cijevi. Kako se čipset nalazi između dva kraja M.2 utora (sâmog utora i nožice na koju se spušta SSD), tako i hladnjak čipseta zapravo leži ispod M.2 SSD-a. Hladnjak nije ravan, već su mu krajevi izdignuti, a preko njih se u konačnici postavlja ukrasno-rashladna pločica s natpisom Aorus. SSD, koji je smješten unutar kućišta, ima vlastiti hladnjak. Drugi M.2 konektor nalazi se na poleđini ploče, i na njega smo morali spojiti naš SSD s Windowsima.

Gornji element hladnjaka ploče načinjen je od aluminijskih listića, a srednji element klasičnog je, jednostavnijeg dizajna, no vrlo velikih dimenzija. Naime, iako se na prvi pogled čini da ploča ima ukrasni oklop, to je sve zapravo jedan unificirani komad metala. Malena ploča oklopljena je i s donje strane, a oklop ujedno služi i kao sekundarni hladnjak za vruće dijelove PCB-a, koji se nalaze ispod elemenata naponske jedinice. Ona je izvedena najkvalitetnije moguće, s obzirom na skučeno mjesto za implementaciju elektronike. Za regulaciju faza brine se isti kontroler kao i na ostale dvije Gigabyteove ploče, ISL69269, a elektronika za izvedbu faza posuđena je s modela Master. Imamo deset 90-amperskih DrMOS faza za CPU jezgre te jednu 60-ampersku za grafiku i kontrolere.

Naravno, postavlja se pitanje kako se takvo rješenje nosi s gotovo najjačim LGA-1200 procesorom - Core i9-10850K kojeg smo koristili da bi ploču isprobali. Na tvorničkim postavkama, što i na ovoj Gigabyteovoj ploči implicira forsiranje MCE-a (maksimalnog Turbo moda procesora) kojeg nije moguće niti isključiti, PWM kontroler mjeri temperaturu elektronike od 85 °C, a vanjska je nekoliko stupnjeva niža. Pri overklokiranju ta se vrijednost diže na 100 °C, što je vrlo visoko, no treba napomenuti da ni pri tako visokoj temperaturi ne dolazi do termalnog usporavanja procesora. Razlog je jednostavan – elementi naponske jedinice deklarirani su za rad na tako visokim temperaturama. Ipak, toplo vam preporučujemo aktivno hlađenje ploče, ako planirate iskoristiti puni potencijal procesora. Korištenje zračnog hladnjaka u ovom kontekstu ne dolazi u obzir, jer je prostor za ugradnju hladnjaka na ploči iznimno skučen, i to toliko da smo morali iskoristiti drugačiji AIO hladnjak (NZXT Kraken) jer veliki blok s Arcticova Freezera nije stao na ploču.

Na ploču je moguće spojiti do četiri ventilatora (primarni konektor za napajanje ventilatora s CPU-a je običan), a njima je moguće fino upravljati, bilo preko BIOS-a, bilo pomoću softvera SIV unutar Windowsa. Iako SIV ima više mogućnosti, preporučujemo konfiguraciju iz BIOS-a, jer SIV ne nudi mogućnost automatskog učitavanja s Windowsima. Ploča ima RGB osvjetljenje u obliku LED-ica na donjoj strani desnog ruba, a tu su i konektori za RGB trake od 5 i 12 volta. Softver za upravljanje osvjetljenjem skromnijih je mogućnosti. Od ostalih internih konektora, treba spomenuti USB-C 3.2 Gen1 (dakle, 5-gigabitni, sporiji tip konektora), klasični USB 3.2 Gen1, te dva USB 2.0 konektora, koje izvlačimo pomoću priloženog adaptera.

Right Mark Audio Analyzer - performanse zvučne kartice 24 bit / 48 kHz Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,00, -0,01 Odličan Razina šuma, dB (A) -91,9 Vrlo dobar Dinamički raspon, dB (A) 91,9 Vrlo dobar THD, % 0,00147 Odličan THD + šum, dB (A) -84,7 Dobar IMD + šum, % 0,00845 Vrlo dobar Stereo crosstalk, dB -87,9 Odličan IMD na 10 kHz, % 0,00731 Odličan Ukupna ocjena Vrlo dobar

Na stražnjoj pločici s konektorima Aorus Ultra nudi dva USB-a 2.0, dva USB-a 3.2 Gen1 (plava boja), tri USB-a 3.2 Gen2 (crvena boja), jedan USB-C 3.2 Gen 2x2, DisplayPort, HDMI, 2,5-gigabitni mrežni konektor, antenske konektore Wi-Fi 6 kartice (bez podrške za 6-gigahercni spektar) i tri analogna konektora integrirane zvučne kartice, temeljen na čipu ALC1220. Ponuda konektora skromnija je od očekivanja, a pogotovo bode u oči to što zvučna kartica nije maksimalno iskorištena, odnosno, što ne nudi dodatne analogne i optički konektor.

Z590I Aorus Ultra dobra je mini ITX ploča za LGA-1200 procesore, s tim da treba imati na umu da Gigabyte s njenim značajkama primarno cilja na korisnike koji žele snažnu mini ITX konfiguraciju namijenjenu igranju ili drugim zahtjevnim zadacima. Kvalitetna naponska jedinica uz prikladno hlađenje može se nositi čak i s otključanim i9 procesorom, a tu su i dobra ponuda vanjskih konektora, te natprosječne mogućnosti spajanja ventilatora.