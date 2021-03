Gigabyte Z590 Aorus Master - Teška fazna artiljerija

specifikacije - Gigabyte Z590 Aorus Master Čipset Intel Z590 Socket LGA-1200 Memorija 4 × DDR4, do 5.400 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 4.0 x16 (CPU, x16/x0 ili x8/x8)

1 × PCIe 3.0 x16 (x4, čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4

2 × M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × 10 Gb/s Aquantia

Intel AX210 Wi-Fi 6E Audio Realtek ALC1220-VB

ESS SABRE9118 DAC

DTS:X Ultra Stražnji konektori Q-Flash Plus tipka

CMOS reset tipka

2 × antena

1 × LAN (RJ45)

1 × DisplayPort

1 × USB-C 3.2 Gen 2x2

5 × USB 3.2 Gen2

4 × USB 3.2 Gen1

5 × audio konektor

1 × SP/DIF out

Intel krajem ovog mjeseca planira predstaviti novu, 11. generaciju procesora Core, poznatu i pod razvojnim imenom Rocket Lake-S. Čipseti koji ih prate (iako će procesori raditi i na starijim LGA-1200 pločama) već su predstavljeni. Seriju 500 čine četiri čipseta – Z590, H570, B560 i H510, no PC entuzijastima najzanimljiviji je prvi, zato što nudi najviše mogućnosti, uključujući i podršku za overklokiranje procesora i memorije.

Jedina razlika koju Z590 donosi u odnosu na stariji Z490 jest mogućnost implementacije do tri USB 3.2 Gen 2x2 porta. Riječ je o USB portovima koji mogu isporučiti do 20 Gb/s, dvosturko više od USB-a 3.2 Gen2 portova. USB 3.2 Gen 2x2 manje je napredan u odnosu na USB4, pa tako nema mogućnost tuneliranja različitih protokola. To znači da može biti korištena 20-gigabitna propusnost samo ako je spojen isključivo podatkovni uređaj, dok prilikom paralelnog korištenja DisplayPorta i podatkovnog signala preko istog konektora, DisplayPort signal troši punih 10 Gb/s, nezavisno o tome kolika je propusnost potrebna za spojeni monitor.

Sukladno tome, ako već imate dobru Z490 ploču i razmišljate o nadogradnji na Rocket Lake, nema potrebe da kupujete ploču s čipsetom Z590. Za sve ostale potencijalne kupce najjačih varijanti novih Intelovih procesora (najjačih – s podrškom za overklokiranje), ploče s čipsetom Z590 logičan su izbor. U svakom slučaju, treba naglasiti da su procesori Rocket Lake kraj puta za ležište LGA-1200. Drugim riječima, nakon Rocket Lakea za LGA-1200 više neće biti nadogradnji na neke još modernije procesore. Ništa puno drugačije nije ni u AMD-ovom taboru – dugovječni Socket AM4 također se bliži kraju svog života, jer će buduće generacije Ryzena, temeljene na arhitekturi Zen 4, rabiti posve novo ležište.

Gigabyte Z590 Aorus Master

Dodatna oprema ploče sastoji se od nekih nestandardnih dodataka. Osim četiri crna SATA kabela, vijaka za instalaciju M.2 SSD-ova, te antene za Wi-Fi, u pakiranju su još adapter za brzo spajanje kabela s kućišta, produžni kabel za RGB osvjetljenje, dvije sonde za mjerenje temperature i sonda za mjerenje buke. Temperaturne sonde priključuju se na odgovarajuće konektore na ploči, a zgodne su zbog toga što Masterica nudi mogućnost regulacije brzine ventilatora, zavisno o odabranoj mjernoj točki temperature. Ideja iza sonde za mjerenje buke je da se buka mjeri objektivno, iz kućišta, a podatke na raspolaganju imamo u alatu SIV.

SIV (System Information Viewer) ima odlične mogućnosti regulacije brzine ventilatora, no začudo, ne nudi opciju automatskog pokretanja s Windowsima

Masterica nudi odlične mogućnosti regulacije brzine ventilatora, uključujući stupnjevitu krivulju i automatsko isključivanje ventilatora. Nažalost, problem je što aplikacija nema opciju da se pokreće s Windowsima, već je to potrebno izvesti ručno. Srećom, kontrole ventilatora su unutar UEFI-ja također vrlo dobre. Na ploču je inače moguće spojiti do devet ventilatora.

Z590 Master oklopljena je sa svih strana, pa zbog toga ima priličnu masu. Na poleđini ploče nalazi se metalna ploča koja ojačava konstrukciju i osigurava hlađenje za doublere PWM signala. Na gornjoj strani imamo masivne hladnjake za tri M.2 utora i čipset, te rebraste hladnjake naponskog modula procesora. Kada se skine ukrasni oklop lijevo od procesora, vidimo da ploča ima i dodatni aktivni hladnjak, fizički spojen na hlađenje naponske jedinice, a kojem je zadatak hlađenje 10-gigabitnog mrežnog kontrolera. Brzinu malog ventilatora nije moguće regulirati, a tijekom testiranja povremeno se znao čuti, iako mrežni kontroler nismo koristili.

Naponska jedinica ploče značajno je pojačana u odnosu na Z490 model – umjesto 14, procesor napaja čak 18 faza, a dodatna faza odvojena je za napajanje integrirane grafičke kartice. Faze su 90-amperske, temeljene na vrhunskim DrMOS-ovima ISL99390, a kompletnim sustavom upravlja PWM kontroler ISL69269. U praksi, s procesorom overklokiranim na 5 GHz i pod punim opterećenjem, temperatura VRM-a ide do 68 °C, mjereno izravno preko kontrolera, što je odličan rezultat, s obzirom na to da je procesor hlađen vodenim blokom. Za zahtjevnije overklokerske performanse, tu su LED dijagnostika, tipke za uključivanje i resetiranje PC-ja, kontakti za mjerenje napona te dva BIOS čipa s ručnim odabirom aktivnog čipa.

Od tri M.2 utora, donja dva dijele isti hladnjak koji prekriva i čipset, a gornji ima vlastiti hladnjak. Gornji utor spojen je na procesor, i samim time trenutačno nije funkcionalan. Na ploču je moguće spojiti i do šest SATA uređaja. Ploča nudi tri PCIe x16 utora, od kojih su gornja dva spojena na procesor, a treći na čipset. Samim time, treći utor nudi propusnost x4, no treba naglasiti kako je uvijek funkcionalan, odnosno ne dijeli PCIe kanale s M.2 utorom. Primarni je PCIe utor dosta odmaknut, kako od utora za radnu memoriju, tako i od ležišta za procesor, a što jamči bolju kompatibilnost sa zračnim hladnjacima.

Master nudi pet internih USB konektora. Dva USB 2.0 su na donjem rubu, dok su na desnom rubu dva uspravna USB 3.2 Gen1 i jedan USB-C 3.2 Gen2. Na stražnjoj pločici s konektorima imamo još pet USB 3.2 Gen2 portova (crvena boja), četiri USB 3.2 Gen1 porta (plava boja) i jedan USB-C 3.2 Gen 2x2. Iako će ovo zadovoljiti većinu korisnika, s obzirom na cijenu ploče, očekivali smo više 20-gigabitnih portova, a idealno i Thunderbolt 4.

Right Mark Audio Analyzer - performanse zvučne kartice 24 bit / 48 kHz Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,03, -0,09 Odličan Razina šuma, dB (A) -91,3 Vrlo dobar Dinamički raspon, dB (A) 91,2 Vrlo dobar THD, % 0,00127 Odličan THD + šum, dB (A) -84,6 Dobar IMD + šum, % 0,00811 Vrlo dobar Stereo crosstalk, dB -88 Odličan IMD na 10 kHz, % 0,00689 Odličan Ukupna ocjena Vrlo dobar

Gigabyte je slično škrtario i glede integriranog zvuka. Ploča rabi stariji Realtekov čip ALC1220, dok mnoge Z590 ploče, uključujući i neke Gigabyteove, nude moderniji i bolji ALC4080. Ako na ploču namjeravate spajati slušalice (preko prednjih konektora na kućištu), za digitalno-analognu konverziju pobrinut će se dedicirani ESS-ov DAC ES9118.

Već smo spomenuli 10-gigabitni mrežni konektor, dijelu korisnika vrlo zanimljiv (ako doma ili na poslu imate razvučenu 10-gigabitnu infrastrukturu). Tu je Intelov novi Wi-Fi kontroler AX210 s podrškom za 6-gigahercni frekvencijski spektar. Na stražnjoj strani ploče naći ćemo još DisplayPort za spajanje integrirane grafičke kartice, te tipke za resetiranje CMOS-a i aktiviranje automatske nadogradnje BIOS-a preko USB memorije.

Koja god da je opcija Multi Core Enhancementa odabrana, procesor se ponaša jednako - isključena su Turbo ograničenja, pa "cucla" 250 W kako bi postigao visok takt

UEFI je brz i bogat opcijama, no mušičav. Primjerice, množitelj procesora u praksi je za jedan manji nego vrijednost podešena u BIOS-u. Također, na ovoj ploči opcija MCE, koja forsira maksimalnu potrošnju i Turbo, uvijek je uključena, no to već sada možemo nazvati značajkom Gigabyteovih ploča, a ne nehotičnim propustom. U slučaju procesora Core i9-10850K, kojeg smo koristili za testiranje ploče, ovakva konfiguracija implicira potrošnju procesora od 250 W pod punim opterećenjem - dvostruko više od Intelovih specifikacija.

RGB osvjetljenje ploče vrlo je skromno – jedan element u ukrasnom oklopu povrh VRM hladnjaka te drugi u hladnjaku čipseta. Naravno, tu su i konektori za RGB trake, no Master definitivno nije dobar izbor ako vas “pali” RGB osvjetljenje. Ne samo da je ono skromno, već je i osrednje kvalitete. Primjerice, bijela nije bijela, već više vuče na svijetloljubičastu.

Z590 Aorus Master je matična ploča visoke klase kojoj iz perspektive većine korisnika nedostaje balansa mogućnosti. Primjerice, s jedne strane nudi vrhunsko naponsku jedinicu s odličnim hlađenjem, 10-gigabitnu mrežnu karticu, podršku za Wi-Fi 6E, odlične mogućnosti kontrole ventilatora i različite overklokerske dodatke, dok joj s druge strane moramo zamjeriti neispoliran (iako moćan BIOS), zvučni kontroler starije generacije, izostanak podrške za Thunderbolt 4 i nedorečenost po pitanju sistemskog softvera.