bequiet! Pure Loop 240 - Alternativni pristup protoku

specifikacije - bequiet! pure loop 240 Podržani procesori Intel LGA-1150

Intel LGA-1151

Intel LGA-1155

Intel LGA-1156

Intel LGA-1366

Intel LGA-1200

Intel LGA-2011

Intel LGA-2011-3

LGA-2066

AMD Socket AM3/AM3+

AMD Socket AM4 Dimenzije radijatora 277 × 120 × 52 mm - s ugrađenim ventilatorima Duljina crijeva 400 mm Specifikacije pumpe 5.500 rpm Ventilatori 2 × 120 mm Pure Wings 2, do 2.000 rpm Jamstvo 3 godine

Serija Pure Loop predstavlja niži segment ponude bequietovih AIO sustava hlađenja, a sastoji od modela s radijatorom od 120, 240, 280 i 360 milimetara. Mi smo imali prilike testirati drugi najjeftiniji model, s radijatorom od 240 milimetara. Hlađenje je kompatibilno s aktualnim Intelovim i AMD-ovim procesorima, s izuzetkom AMD-ovih Ryzen Threadripper. Sustav je isporučen polu-rasklopljen, tako da je prilikom instalacije potrebno ugraditi ventilatore. U opremi nema dodatnih vijaka za ventilatore, što će reći da nije lako dodati dodatni set ventilatora u slučaju da želimo pojačati performanse hladnjaka.

S hlađenjem stiže bočica s rashladnom tekućinom, predviđena za dopunjavanje sustava nakon dvije godine korištenja preko otvora na radijatoru s čepom u obliku vijka s brtvom

S druge strane, u pakiranju nalazimo dva naponska adaptera, malenu tubicu termalne paste, nekoliko jednokratnih plastičnih vezica i bočicu rashladne tekućine. Tekućina bi nam trebala poslužiti da tekućinu unutar hlađenja dopunimo i to nakon dvije godine korištenja hlađenja. To se radi tako da na radijatoru odvijemo vijak s gumenom brtvom i potom pomoću bočice s uskim grlom dotočimo tekućinu koja nedostaje. Moramo priznati da ovakvo rješenje do sada nismo vidjeli ni na jednom AIO hlađenju.

Ako malo prošvrljamo po Internetu u potrazi za problemom gubitka tekućine iz ovakvog tipa hlađenja, možemo saznati da ona ne hlapi direktno već polako prodire u cijevi koje povezuju elemente hlađenja i tako bježi van sistema. Za cijevi se, naravno, koriste materijali koji su prilično otporni na prodiranje. Dodatni problem je ako temperatura rashladne tekućine prelazi vrijednost od 60 °C. Jamstva koja proizvođači daju na svoje sustave hlađenja predviđaju ovakve gubitke tekućine tako da ste smo unutar radnog vijeka hlađenja mirni, a prema našim iskustvima i dulje. Samim time, bequietov otvor za nadopunjavanje u nekom trenutku može postati vrlo koristan dodatak.

Duplo napajanje

U pakiranju su dva adaptera – SATA naponski adapter koji se račva na dva 3-pinska konektora za ventilatore, te 4-pinski adapter za ventilatore u obliku slova Y. Ideja je da na prvi spojimo blok i pumpu koji će potom konstantno raditi na naponu od 12 volta, dok na drugi adapter spajamo konektore ventilatora i potom im brzinu reguliramo preko matične ploče, odnosno, CPU FAN konektora. Naime, dizajn ovog hlađenja neobičan je i po tome što pumpa nije integrirana u vodeni blok već je izmještena na cijevi sustava. To prema proizvođaču smanjuje buku sustava, no nije nam baš jasna logika iza te tvrdnje. Iz našeg iskustva pumpa je osrednje bučna, što i nije čudno s obzirom da konstantno radi na punoj brzini od čak 5.500 rpm. Napajanje koje ide prema bloku služi za integrirano osvjetljenje bijele boje, izvrsno pogođene temperature (boje). To vam u praksi znači da bijela izgleda doista bijelo, a nije plavičasta, rozkasta ili narančasta. Osvjetljenje je složenu o obliku prstena oko aluminijske maske bloka.

Instalacija na našu testnu platformu, Socket AM4 matičnu ploču s procesorom Ryzen 9 5900X prošla je bez problema. Sustav za montažu oslanja se na iskorištavanje backplatea koji je dio standardnog Socket AM4 nosača hladnjaka, na koji se preko plastičnih odstojnika vijcima fiksiraju dva metalna nosača. Na njih se potom s dva vijka fiksira blok. Površina bloka je inače presvučena slojem nikla te ima dosta solidan, ali ne i savršen, zrcalni, finiš. Sustav smo testirali s radijatorom montiranim na krov kućišta Fractal Meshify S2, s dva usisna 140-milimetarska ventilatora na maski, i ventilatorima hlađenja podešenim na izbacivanje zraka van kućišta. Brzinu ventilatora hlađenja regulirali smo putem BIOS-a na 100% i 50% brzine – 2.000 i 1.000 rpm. Testiranje je izvedeno pri ambijentalnoj temperaturi od 22 °C.

Pri višoj brzini hlađenje stvara buku od 47 dBA što je neugodna količina buke osim ako nemate solidno pojačane zvučnike ili ne koristite zatvorene slušalice. Performanse su za 240-milimetarski sustav odlične, no naš referentni NZXT-jev sustav s parom Noctuinih ventilatora je osjetno tiši. To nije neočekivano budući da je riječ o skupljem sistemu, odnosno, u prvom redu skupljim i kvalitetnijim ventilatorima. Kada brzinu spustimo na 1.000 rpm, hlađenje je daleko tiše – gotovo kao i referentni modificirani Kraken. Za usporedbu, naš instrument u tihoj (ne posve nečujnoj sobi) inače mjeri oko 37,5 do 38 dBA buke. Ono što iznenađuje je da Pure Loop u ovom slučaju nudi bolje performanse. Ipak, to mu ne pomaže da overklokirani 12-jezgreni Ryzen zadrži na prihvatljivoj temperaturi. Rješenje je povećavanje brzine ventilatora, no za mrzitelje buke, kupovina sustava s većim radijatorom.

Bequiet! Pure Loop 240 vrlo je dobar sustav hlađenja koji će svidjeti ljubiteljima minimalizma. Može biti vrlo tih, no na maksimalnoj je brzini ventilatora solidno bučan, pa ju je preporučljivo izbjegavati. Kako brzinu ventilatora reguliramo preko ploče, preporučljivo je stvari uzeti u svoje ruke te napraviti vlastitu krivulju ovisnosti brzine o temperaturi unutar BIOS-a matične ploče. Veliki plus ovog hlađenja je i cijena – jedna od najnižih na tržištu u kategoriji AIO sustava s 240-milimetarskim radijatorom.