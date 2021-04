Corsair RM750x - Treća zlatna generacija

specifikacije - corsair rm750x Ukupna snaga 750 W Snaga po naponskim linijama +3,3 V - 20 A (150 W)

+5 V - 20 A (100 W)

+12 V - 62,5 A (750 W) Efikasnost 80PLUS Gold - 92% pri 50% opterećenja Ventilator 135 mm - hibridni način rada Dužina 160 mm Broj PCIe / EPS konektora 4 / 2 Broj SATA / molex konektora 9 / 4 Jamstvo 10 godina

Osvježena serija napajanja RMx sastoji se od pet modela različite snage – 550, 650, 750, 850 i 1.000 W. Kombinacijom svojih značajki, a to su posve modularni kabeli, 80 PLUS Gold certifikat efikasnosti, kvalitetne elektroničke komponente i tiho hlađenje za koje se brine 135-milimetarski ventilator s magnetno-levitirajućim ležajem. Hlađenje napajanja je, u skladu s ciljanom tržišnom nišom, polu-pasivno, tako da ventilator miruje dok opterećenje ne prijeđe granicu od 40-ak posto. U slučaju našeg testnog 750-vatnog modela, ta granica je 300 W, što u osnovi jamči da napajanje ima pasivno hlađenje dok god grafička kartica ili procesor nisu pod punim opterećenjem. Jamstvo je 10-godišnje, što je još jedan indikator kvalitete korištenih komponenti kao što su japanski kondenzatori sa stabilnim karakteristikama do temperature od 105 °C. Nova RMx napajanja osim 80 PLUS Gold certifikata efikasnosti imaju također i mnogo bitnije Cibeneticsove certifikate efikasnosti i razine buke.

Napajanje se isporučuje s crnim vijcima za montažu u kućište, te setom jednokratnih plastičnih vezica za organizaciju kabela. Modularni kabeli spakirani su u jednu prozirnu plastičnu vrećicu, a napajanje je u drugoj, s tim da je ono još dodatno uloženo u kavez od spužve radi zaštite pri transportu. Dizajn napajanja prati novu generaciju Corsairovih proizvoda, kao što su kućišta iz serija 4000 i 5000 ili zračni hladnjak A500. Tu u prvom redu mislimo na korištenje rešetkastih dijelova s uzorkom trokuta. Kućište napajanja je dodatno specifično po odrezanim rubovima čime zapravo dobiva oblik osmerokuta s četiri vrlo velike i četiri vrlo malene plohe. Duljina kućišta kod ovog našeg 750-vatnog modela je 160 mm, iako ni slabiji nisu kraći. Iako Corsair navodi da su ovo kompaktne dimenzije, doista kompaktna ATX napajanja nisu dulja od 140 mm. Da li će vam duljina napajanja predstavljati problem ovisi o tome kakvo kućište namjeravate koristiti, no novi RM750x u ovom aspektu svakako nije šampion.

Iako prekidača za kontrolu funkcije ventilatora nema, on podržava polu-pasivno hlađenje

Na stražnjoj strani napajanja imamo konektor za spajanje gradske mreže i prekidač za uključivanje, no nema tipke ili prekidača za isključivanje funkcije polu-pasivnog rada hlađenja kao na nekim konkurentskim napajanjima. Nije neki gubitak, ali ipak valja spomenuti.

Kabeli i dalje kruti

Ponuda kabela i konektora je vrlo dobra. Tu su dva EPS kabela, dva PCIe kabela s po dva 8-pinska konektora, dva SATA kabela s tri konektora, jedan s četiri konektora, te jedan kabel s četiri molex konektora. Ono što je problematično s obzirom na cijenu napajanja jest izvedba kabela. Glavni ATX, EPS i PCIe kabeli su okrugli i omotani crnom mrežicom, a pri kraju imaju integrirane kondenzatore koji im dodatno smanjuju fleksibilnost. SATA i molex kabeli su plosnati, kako je i red. Po pitanju snage vodova nema nikakvih iznenađenja. Napajanja može isporučiti punu snagu preko 12-voltnog voda, dok je za 3,3-voltne i 5-voltne linije odvojeno ukupno 150 W.

Duljina kabela ATX 610 mm EPS 650 mm PCIe 750 mm SATA 750 / 850 mm Molex 750 mm

Novi RM750x isprobali smo u kombinaciji s PC konfiguracijom temeljenom na kombinaciji procesora Core i9-10850KF s uključenim Multi-Core Enhancementom u BIOS-u, 16 GB DDR4 memorije, Asusove ploče ROG Strix Z590-E Gaming, jednog M.2 SSD-a, Radeona RX 6800 XT i pet ventilatora, što na kućištu, što na radijatoru vodenog hlađenja. Opterećenje je generirano s aplikacijom OCCT u verziji 8.1, a napone smo mjerili s instrumentom Fluke 287 i to u tri režima rada – kod mirovanja, kada je bila opterećena samo grafička kartica, te kada su grafička kartica i procesor oboje pod punim opterećenjem. U potonjem je slučaju napajanje iz utičnice "vuklo" 667 W.

rezultati testiranja +3,3 V +5 V +12 V Potrošnja Mirovanje Napon 3,2905 V 5,0555 V 12,013 V 60 W Ripple 1 mV 2 mV 5 mV GPU opterećenje Napon 3,2867 V 5,0516 V 11,959 V 382 W Ripple 2 mV 1 mV 19 mV GPU + CPU opterećenje Napon 3,2825 V 5,0469 V 11,929 V 667 W Ripple 2 mV 2 mV 11 mV

*testirano na Core i9-10850KF + MCE On, Radeon RX 6800 XT

Kao što vidimo iz priložene tablice rezultata, RM750x bez problema odrađuje naš test, s vrlo malim padom napona na 12-voltnoj liniji. Izmjenična komponenta napona, takozvani ripple, također je vrlo niska. Uz to je napajanje i vrlo tiho. Odnosno, kada miruje posve je nečujno, pod prvom razinom opterećenja praktički nečujno, dok se na trećoj razini čuje nešto više, premda buka nije nametljiva, pogotovo ako imamo na umu da kod ovakvog opterećenja treba računati i na ostale rashladne sustave u računalu.

Treća generacija Corsairove serije RMx donosi novi izgled, kojim ova napajanja prate novu generaciju Corsairovih kućišta. Funkcionalna i električna strana priče su po svemu sudeći ostali na jednakoj razini kao kod prethodne generacije napajanja. U pogledu performansi se tu Corsairu nema što prigovoriti zato što se testirano napajanje ponaša odlično, no s obzirom na cijenu u oči bodu dulje kućište od 160 milimetara te kruti kabeli s integriranim kondenzatorima.