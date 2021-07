Elgato Facecam - Konačno poneka inovacija

SPECIFIKACIJE - Elgato Facecam Razlučivost 1.920 x 1.080 @ 60 FPS Senzor Sony STARVIS CMOS (BSI senzor, model nije naveden) Kabel i sučelje USB-C – USB-A 2 m, USB 3.0 Kut 76° (horizontalni), 82° (dijagonalni), 24 mm full-frame ekvivalent Fokus Fiksni, dubina polja 30 – 120 cm LED-ica / Zaštita za privatnost Da (plava crtica) / Da (poklopac koji se skida i stavlja) Dimenzije i masa 79 x 48 x 58 mm, 100 g Jamstvo 2 godine Dojam Ova web-kamera velikog potencijala omogućit će streamanje i snimanje videa dobre kvalitete, a mogla bi se svidjeti korisnicima kojima ne treba plitka dubinska oštrina ili autofokus

Iako se web-kamere najčešće povezuju s videopozivima i videokonferencijama, te će ih tipični korisnik upravo u te svrhe i koristiti, neprestano raste broj korisnika koji uživo streamaju svoje gejmerske putešestvije, na platformama poput YouTubea, Twitcha i Facebook Livea. Također se streamaju videointervjui ili rasprave, a snimaju se i razni drugi videi, koji se potom montiraju i objavljuju. Stoga potreba za kvalitetnom web-kamerom ne postoji samo među streamerima, već i tradicionalnijim tipovima stvaratelja sadržaja, pri čemu svi oni imaju svoje specifične zahtjeve.

Oni koji stvaraju sadržaj obično traže višu kvalitetu slike od one koju daju tipične web-kamere. Upravo tu svoje mjesto pokušava naći Elgato Facecam, za korisnike koje bi htjeli stvarati vlastiti sadržaj, ali da radi više kvalitete slike ne moraju posezati za alternativnim (višestruko skupljim) rješenjima, poput spajanja fotoaparata velikog senzora preko USB HDMI capture adaptera na računalo. Elgato je inače dosad vjerojatno bio najpoznatiji upravo po tome – po HDMI capture adapterima, odnosno karticama.

Osam staklenih leća brine se za prijenos svjetlosti reflektirane s objekata u kadru na senzor

Kvaliteta izrade Facecama vrlo je dobra. Na prednjoj strani ističe se, za web-kamere, velik objektiv, s osam staklenih leća, premazanih antireflektivnim premazima. Iako pokriva dosta širok horizontalni kut od oko 76° (24 mm), geometrijska izobličenja su mala te nema izraženih optičkih anomalija. Fokus je fiksni, a polje dubinske oštrine deklarativno pokriva raspon od 30 do 120 centimetara.

Stalak omogućuje montiranje kamere na monitor, čak i nešto deblji, ili na poklopac laptopa, te omogućuje kameri da stoji na stolu

Zbog širine kuta, nemogućnosti fokusiranja na udaljenosti manjoj od 30 centimetara, odnosno nepostojanja autofokusa, s ovom kamerom i nećete baš vašim gledateljima moći pokazati detalje na vrlo sitnim predmetima. Sa stražnje strane nalazi se USB-C port, a s kamerom se isporučuje kabel USB-C u USB-A, duljine dva metra.

Dok se na većini web-kamera navoj za stativ nalazi na stalku, kod Facecama navoj za stativ nalazi se na samoj kameri, a stalak se zapravo na kameru montira preko tog navoja

Stalak izgleda poput tipičnih stalaka za web-kamere, što znači da se njime kamera može pričvrstiti za monitor, čak i dosta deblji LCD monitor, a može se iskoristiti i za stavljanje kamere na stol.

Kameru je moguće naginjati, odnosno zakretati, naprijed-natrag, a zapravo i lijevo-desno, uz malo truda, jer je stalak na kameru pričvršćen preko šarafa sa standardnim navojem za stativ. Dakle, stalak možete skinuti i kameru namontirati na klasični stativ.

S kamerom se isporučuje i poklopac za objektiv, koji se skida s kamere kada kameru namjeravate koristiti. To nam se čini malo nezgodnim, jer ne znate kamo biste s njim.

Možete ga staviti na gornju plohu kamere, za koju će se držati gumenom brtvom, no tada poklopac objektiva na kameri izgleda kao da kamera ima kapu.

Uvjeti snimanja

Duboko unutar kućišta kamere, montiran na metalni hladnjak, nalazi se Sonyjev senzor, zaslužan za vrlo dobre performanse pri slabom svjetlu

Facecam dolazi sa Sonyjevim senzorom tehnologije STARVIS (BSI, odnosno back-illuminated tip senzora), koji su učinkovitiji u pretvaranju svjetlosti u napon zbog premještanja vodiča na drugu stranu, tako da vodiči ne blokiraju upadnu svjetlost. To u praksi znači da ti senzori za istu količinu svjetla proizvode sliku s manje šuma.

To se u praksi i vidjelo u usporedbi s ostalim web-kamerama – Facecam se ne muči toliko ni s jako niskom razinom svjetla kao većina web-kamera, te u takvim uvjetima daje svjetliju sliku, s uočljivo manje šuma od kamera poput Logitechovih iz serije C92x ili StreamCama. Pri srednjem intenzitetu osvjetljenja, razlike su manje.

Slika Facecama nešto je čišća u sjenama od C920 te općenito ima manje šuma nego StreamCam, a pri snažnom studijskom osvjetljenju, razlika u šumu jedva je primjetna. Boje na Facecamu u svim tim slučajevima vjernije su stvarnosti. To vrijedi i za 30 i za 60 sličica u sekundi.

Naravno, pri 60 sličica u sekundi, slika nije detaljna kao pri 30p, no čini se malčice detaljnijom od Logitechova StreamCama, s time da pri jačem osvjetljenju nema šuma u sjenama, koji se može uočiti kod Logitechova modela.

Mikrofone, javi se!

Malo koja web-kamera ima odvojiv kabel za spajanje na računalo. Facecam sa stražnje strane ima USB-C konektor za spajanje kamere na USB 3.0 sučelje

Upravo zbog vrlo dobrih performansi pri slabom svjetlu, postavlja se pitanje gdje doista smjestiti ovu kameru, jer je tom karakteristikom od većine drugih web-kamera pogodnija za videopozive i videokonferencije, no Elgato nije ciljao na tu publiku, te stoga nije ni ugradio mikrofon u tu kameru.

Istina je da je mikrofon smješten u web-kameri ne može biti osobito kvalitetan, no oni koji bi htjeli ovu kameru koristiti za videopozive, a već nemaju preferirani headset, vanjski mikrofon ili uređaj s mikrofonom (laptop), morat će dokupiti mikrofon ili odabrati neki drugi model web-kamere. Također, integrirani mikrofon potencijalno bi mogao biti koristan prilikom uređivanja videa za naknadnu sinkronizaciju, kada se sadržaj snima s više kamera.

Kada smo već kod mikrofona, imali smo problema prilikom obavljanja videopoziva preko beta inačice Signala – snimač zvuka Zoom H1, koji nam dublira kao USB mikrofon, jednostavno nam u Signalu nije ostajao sinkroniziran s Facecamom. Sinkronizacija videa s Facecama i zvuka sa Zooma H1 bila je zadovoljavajuća u Google Meetu pokrenutom preko Chromea. Također, prilikom snimanja OBS-om, mikrofon smo morali aktivirati odvojeno, kao Mic/Aux, a ne kao custom audio device za kameru, jer tada je dolazilo do desinkronizacije videa i zvuka (video je kasnio za zvukom).

Camera Hub

Iako za web-kamere nisu potrebni driveri, jer se sve oslanjaju na generičke UVC (USB Video Class) drivere, redovito ćete naići na probleme s njihovim konfiguriranjem. Taj Windowsov “mehanizam” omogućuje konfiguriranje web-kamere nekim od unaprijed određenih parametara, koji ne moraju nužno pokrivati sve mogućnosti kamere. No, veći problem jest to što se postavke ne pamte. Dakle, nakon ponovnog pokretanja Windowsa, kameru biste ponovno morali konfigurirati.

Camera Hub bitan je, ne samo radi lakog podešavanja postavki kamere, nego i zato da postavke može spremiti na kameru, a reći će vam i koji se ISO trenutačno koristi

Neki su proizvođači tom problemu doskočili tako da imaju svoje konfiguracijske programe, ili programe druge namjene, pomoću kojih je ujedno moguće konfigurirati kamere, pa nakon pokretanja takvog programa, program kameri pošalje postavke. To je bolje od situacije s većinom web-kamera, no i tu se radi o razmjerno blentavom rješenju.

Desni dio Camera Huba, s pretpregledom slike, može se sakriti pa onda imate samo stupac s postavkama kamere - praktično za korištenje s aplikacijama za streamanje ili videopozive

Elgato je to riješio onako kako bi to svaka web-kamera trebala imati riješeno, kad već Microsoft nije ugradio mogućnost spremanja postavki na razini drivera ili Windowsa. Naime, Facecam u sebi ima flash memoriju u koju sprema postavke, a postavke možete podesiti i aktivirati spremanjem u Elgatovoj aplikaciji Camera Hub (za Windows i Mac, dok inačica za Linux nije u planu).

Znači, nakon idućeg uključivanja računala, kamera će jednostavno učitati postavke koje ste spremili u njenu internu memoriju. Isto će se dogoditi i ako kameru spojite na drugo računalo, čak i ako na drugom računalu nije instaliran Camera Hub.

Zasad još ne postoji mogućnost odabira između više profila postavki, dakle ne možete spremiti postavke za više situacija (primjerice, jedan profil za prirodno dnevno svjetlo koje probija kroz prozor, drugi za studijsku rasvjetu, treći za drugu lokaciju), kao i time da se lako možete prebacivati između njih.

Dobra vijest je da Elgato radi na tome te će ta funkcionalnost stići u jednoj od narednih nadogradnji Camera Huba. Elgatu svejedno upućujemo packe – ta je funkcionalnost trebala biti dostupna “iz kutije”, s obzirom na to da je spremanje profila na samu kameru funkcija koju druge kamere nemaju.

Vlasnici Elgatova Stream Decka, zgodnog konfigurabilnog kontrolera (u osnovi male makro tipkovnice s gumbima s OLED ekrančićima), mogu taj kontroler putem plug-ina koristiti i za upravljanje postavkama Facecama, primjerice naglo zumirati kadar, promijeniti svjetlinu...

Potrebne dorade

Koje će još funkcije u Camera Hub biti dodane naknadno?

Kamera ima digitalni zum, no nije moguće pomicati zumirani isječak kadra unutar cijelog kadra, čime se umanjuje korisnost digitalnog zuma, jer to znači zumiranje točno u sredinu slike (i horizontalno i vertikalno), a tako se u pravilu ne kadrira, jer bi ostalo previše mjesta iznad glave. To onda za sobom povlači fizičko kadriranje, odnosno prilagodbu položaja, rotaciju kamere. No, kada odzumirate – opet bi trebalo korigirati kadar. Iz Elgata su nam potvrdili da rade na mogućnosti pomicanja zumiranog kadra. Automatsko praćenje osobe, koje je prisutno kod, primjerice, Logitechova StreamCama, neće biti implementirano.

Požalili smo im se i na korištenje mjere dijagonalnog kuta u stupnjevima prilikom zumiranja. Čini nam se smislenije koristiti horizontalni kut, jer ga je lakše vizualizirati, ili žarišnu duljinu u jedinicama ekvivalentnim full-frameu, što će biti poznato fotografima – nadamo se da će i funkcija odabira jedinica ugledati svjetlo dana.

Ekspozicija

Još jedna stvar koja razlikuje Facecam od ostalih web-kamera određivanje je ekspozicije (laički rečeno, svjetline slike). Prilikom automatskog određivanja može se odabrati način mjerenja (uzimanje u obzir cijelog kadra ili samo središnjeg dijela) te kompenzacija ekspozicije od -3 do +3.

Postavke ekspozicije - uočite prikaz ISO vrijednosti u gornjem desnom kutu svakog okvira

Ako je aktivan okvir za pretpregled, onda će se ispisati i trenutačni ISO, što može biti korisno za ocjenu o tome biste li trebali pojačati rasvjetu. Šteta što se ne ispisuje i brzina zatvarača, kako bi korisnik imao potpuniju informaciju. Kamera inače podešava ekspoziciju vrlo glatko. Pri ručnom određivanju ekspozicije, njome ćete upravljati podešavanjem klizača za brzinu zatvarača (Shutter Speed, od 1/4 do 1/10.000 s) i ISO (100 – 6.400). Ovo su funkcije koje nijedna druga web-kamera na tržištu ne nudi.

Sa šumom ili bez

Još jedna funkcija za napredne korisnike mogućnost je isključivanja denoiseanja (smanjivanja šuma u slici). To vam omogućuje da u programu za montažu ili primjenu vizualnih efekata sami smanjite šum, kako biste zadržali što je više detalja moguće, a pri jakoj studijskoj rasvjeti uklanjanje šuma neće biti ni potrebno.

Riječ je o zgodnoj ideji, ali kamera trenutačno ne maskira (skriva) defektne piksele, pa ćete u videu potencijalno dobiti ponešto nasumično razbacanih svijetlih točaka (ne vidite ih kad je uključen denoise jer će ih algoritam za uklanjanje šuma “progutati”). Njih biste mogli vidjeti prilikom snimanja u vrlo mračnim uvjetima, ili kad snimate površinu jednolične boje. Prilikom uobičajenog korištenja defektni su pikseli posve nevidljivi, čak i kod pomne analize svakog dijela kadra.

Ovo kamera vidi kad se isključi funkcija smanjivanja šuma te kad se stavi poklopac objektiva - svijetle točkice zaglavljeni su pikseli, koji bi mogli biti uočljivi u videu kojeg snimate s isključenim denoiseom, pogotovo ako je kadar tamniji

Ističemo kako se ne radi o nečemu za što bi trebalo kriviti Elgato. Naime, praktički svaki senzor, kako u web-kamerama, tako i u skupim fotoaparatima, imat će određeni dio defektnih piksela (veći je problem ako su zaglavljeni, pa su uvijek bijeli, ili neke intenzivne boje). Na firmwareu kamere je da prepozna defektne piksele i “zamaskira” ih (na temelju susjednih piksela rekonstruira ono što bi se očekivalo na defektnom pikselu).

Neke profesionalne kamere imaju mogućnost pokretanja remapiranja senzora, a, primjerice, Sonyjevi mirrorless Alpha aparati remapiranje će automatski obaviti nakon što se okrene mjesec, pa kod njih jednostavno morate ručno promijeniti mjesec (i vratiti ga natrag nakon ponovnog isključenja) ako uočite defektne piksele. Elgato nam je potvrdio kako će putem nadogradnje firmwarea implementirati rješenje koje će eliminirati potencijalne probleme s defektnim pikselima, ali nemamo točan datum njegovog izlaska.

I upravo to je nit koja se proteže kroz ovu priču. Vrlo dobra kvaliteta slike, popraćena softverskim bugovima i nedovršenim funkcionalnostima, ostavlja dojam da se na ovoj kameri trebalo još malo poraditi prije negoli je se predstavi tržištu.

Govorimo li o kvaliteti slike u svim svjetlosnim uvjetima, Elgato Facecam je uvjerljivo najbolja web-kamera na tržištu. Iako je se pokušava progurati kao financijski pristupačnu zamjenu za fotoaparat većeg senzora, s čistim HDMI izlazom, ipak treba imati na umu da ona to nije. Digitalni fotoaparat neosporno će vam dati bolju sliku i mnogo veću fleksibilnost korištenja (izmjenjivi objektivi, optički zum, korištenje na mjestima udaljenim od računala). Naravno, također će biti višestruko skuplji (ne zaboravite na dodatni trošak capture kartice) i kompleksniji za korištenje.

Facecam je odlična web-kamera, koja će postati još bolja sa softverskim nadogradnjama, i u tom je svjetlu treba promatrati.

Balans bijele - Kako bi bijelo bilo – bijelo

Određivanje balansa bijele (White Balance) važan je faktor za ispravan prikaz boja. Nekad davno, kada smo uglavnom imali izvore svjetla kontinuiranog spektra, poput žarulje sa žarnom niti ili sunca, za balans bijele koristila se samo temperatura bijelog svjetla u kelvinima. Zatim su se pojavile fluorescentne žarulje s isprekidanim spektrom, a kasnije i LED-ice, koje obično imaju manje-više kontinuirani spektar, no nerijetko vuku na zelenkasto. Klasični izvori svjetla u pravilu ne stvaraju problem s pomakom boja u zeleno, no uz fluorescentnu i LED rasvjetu to je čest slučaj.

To znači da samo postavka temperature nije više dovoljna, jer ona utječe na boje u slici na relaciji narančasto – plavo. Za ispravno postavljanje balansa bijele potrebna je i postavka koja se obično označava kao Tint, a radi se o pomaku na relaciji zelena – magenta. Ako bijelo ili sivo vuče malo na zelenkasto, doda se malo magente u Tint (znači, oduzme se zelene) i imamo neutralnu bijelu.

Proizvođači fotoaparata i kamera prepoznali su taj problem, te kod njih često postoji ručni balans bijele, gdje u kadar stavite bijeli papir (ili posebno pripremljenu površinu s 18% sivom, što će koristiti napredniji korisnici) i kažete kameri – to je bijelo. Onda kamera interno odredi ono što mora napraviti sa slikom, koliki pomak mora napraviti na relacijama narančasto – plavo i zeleno – magenta da boje u slici ne bi vukle ni na jednu stranu, kako bi bile neutralne. Kažemo ručni, iako bi to možda bolje bilo opisati kao “poluautomatski” – date kameri da odredi balans bijele na uzorku, i ona potom drži taj balans bijele, znači, korekcija je statična, ne mijenja se u ovisnosti o promjeni svjetla ili stvari u kadru.

Usporedba automatskog i ručnog balansa bijele pod miješanim svjetlom, kojim dominira toplobijela LED žarulja snage 13 W – prilikom ručnog određivanja balansa bijele, temperaturu ne možemo dovoljno sniziti te ne možemo iz slike oduzeti zelenu boju kako bismo smanjili “žutilo”, jer nema postavku Tint

Web-kamere s većim ili manjih uspjehom korekcije narančasto – plavo i zeleno – magenta rade kada se koristi automatski balans bijele. Na Elgatov Facecam tu nemamo prigovora – to je najčešće radio barem jednako dobro, a češće i bolje od drugih web-kamera. Međutim, Facecam trebao bi biti kamera za “content creatore”, znači naprednije, zahtjevnije korisnike. Takvi korisnici htjet će ručno odrediti balans bijele, kako bi boje u slici bile konzistentne, kako se ne bi mijenjale promjenom sadržaja kadra, promjenom osvjetljenja u kadru (dinamična RGB rasvjeta, primjerice).

No, kao i sve druge tipične web-kamere, ima samo postavku Temperature, a ne i Tint. Uočili smo i da automatski balans bijele podržava širi raspon temperatura od ručnog. To u praksi znači da automatskim balansom možete dobiti neutralne boje u raznolikim situacijama, može ispraviti i one pomake u bojama u slici koje jednostavno ne možete ispraviti ručnim balansom bijele, tj. pukim određivanjem temperature bijele. Iz Elgata dobili smo informaciju da kamera ne podržava Tint, ali kako rade na alatima za olakšavanje ručnog podešavanja balansa bijele.