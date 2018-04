FSP CMT510 - Staklo i LED-ice

FSP CMT510 klasično je mid tower kućište, no s tri stranice od kaljena stakla i čak četiri predinstalirana RGB LED ventilatora, koji stvaraju različite efekte samo pritiskom na tipku

specifikacije Form factor Midi Tower; ATX, mATX, mITX Broj utora 2 × 3,5"/2,5", 2 × 2,5" Dimenzije 491 x 208 x 448 mm Masa 11 kg Isporučeni ventilatori 4 × 120 mm RGB

FSP, ili vam možda poznatiji kao Fortron, prošle je godine predstavio dva nova kućišta koja slijede moderne trendove opremanja stranicama kaljenim staklom te RGB LED ventilatorima. Taj je trend sada zahvatio cijelo tržište i veliku većinu proizvođača te FSP jednostavno nije mogao ostati po strani.

CMT510 je mid tower kućište koje na tri od svojih šest strana ima zatamnjeno kaljeno staklo debljine 4 milimetra. Ono se nalazi na dvije bočne i na prednjoj strani. Kako bi se dodatno naglasila ta prozirnost, FSP je ugradio i čak četiri RGB LED ventilatora – tri usisna sprijeda i jedan ispušni straga. S obzirom na to da mu dizajn diktiraju tri tamne stranice od stakla, a uz to je i kompletna čelična konstrukcija crna, kućište je vrlo sterilno i ne možemo govoriti o zanimljivim dizajnerskim detaljima, jer ih jednostavno nema.

Izgled monolita isključivo mijenja uključivanje sklopljenog računala, kada ventilatori i ostali svjetleći elementi unose život u izgled kućišta. Na vrhu je metalna stranica u koju je ukomponiran prednji panel koji se sastoji od dva USB 3.0 konektora, dva audio 3,5-milimetarska konektora, dvije statusne LED-ice i jedne tipke, klackalice koja slijeva uključuje računalo, a zdesna mijenja RGB profile ventilatora.

Svaki ventilator ima kabel za RGB LED kontrolu te klasični 3-pinski za napajanje, a svi su spojeni na isti kontroler

Da, ventilatori su spojeni na jedan zajednički kontroler i tipkom upravljamo načinom na koji oni rade. Ventilatori mogu svijetliti statički u crvenoj, zelenoj, plavoj i bijeloj boji, a efekti uključuju efekt stroboskopa (bljeskanje u bijeloj boji), izmjenu boja, izmjenu boja s finijim prijelazima i bljeskanje u tri boje.

Kućište stoji na 30 milimetara visokim plastičnim nožicama koje na dnu imaju gumu, i vrlo je stabilno. Nožice, tj. nosići na njima ujedno služe i kao nosači za staklo, koje tako neće pasti na površinu kada ga skidamo. S donje strane kućišta nalazimo dvije metalne mrežice za filtriranje prašine – jedna za ventilator napajanja, a druga za dodatni ventilator. Zanimljivo, na vrhu je kućišta još jedan prorez, ali on nema filtar, jer je predviđeno da orijentacija ventilatora bude ispušna.

Dovoljno prostrano

Prije instalacije, potrebno je skinuti dvije bočne staklene stranice koje su pričvršćene vijcima sa zadebljanom glavom i gumenim podlošcima. Nakon toga je moguće skinuti i prednju staklenu stranicu. Nju je potrebno skinuti i ako želimo ugraditi 360-milimetarski radijator s prednje strane, ili, pak, očistiti filtar prašine na usisnim ventilatorima. Prednja je stranica malo odmaknuta od metalnog dijela i filtra kako bi zrak mogao ulaziti. Filtar je obični, plastični koji će spriječiti ulazak većih čestica, no ne i fine, sitne prašine.

Prostrana unutrašnjost osigurava smještaj ploča pune ATX veličine, velikih hladnjaka poput Noctue D15, ali i dugačkih grafičkih kartica

Unutrašnjost kućišta je prostrana koliko to jedan mid tower može biti, a napajanje ima pokrov pa je time prostor podijeljen u dva dijela. U gornji stanu ATX, mATX i Mini ITX ploče, CPU hladnjak visine do 165 milimetara i grafičke kartice do dužine od 400 milimetara. Tako možemo izgraditi poprilično moćan stroj unutar ovoga kućišta, a četiri ne preglasna ventilatora trebala bi osigurati dobar protok zraka. Na gornjem dijelu poklopca za napajanje nalaze se i dvije ladice za SSD-ove. Za proširenja na matičnoj ploči, u obliku dodatnih kartica, također se ne treba zabrinjavati, jer kućište ima sedam proreza straga, koji su pričvršćeni vijcima.

Ugradnja matične ploče jednostavan je zadatak s već predinstaliranim odstojnicima za ATX ploče, a uz kućište dolaze i svi potrebni vijci. Opcija za aranžiranje kabela nešto je manje nego kod konkurentskih rješenja. Jedan je veliki prorez za kabele smješten tik do matične ploče, i u punoj je dužini, a sa stražnje strane ima dovoljno rupa za plastične vezice. Ipak, taj veliki prorez ne dozvoljava najurednije slaganje, i više volimo nekoliko manjih proreza s gumenim zavjesicama.

Straga je dovoljno prostora i za najveća napajanja, čak i ona od 220 milimetara, jer nema kaveza za diskove koji bi smetao. Umjesto njega, 3,5” diskove možemo smjestiti vertikalno na lijevu stranicu, koja je uvučena prema unutra i osigurava dovoljno prostora za njih. Alternativno, na dvije dostupne ladice umjesto dva 3,5” diska, moguće je ugraditi dva 2,5”. Time dolazimo do ukupnog broja od četiri diska, što bi trebalo zadovoljiti većinu korisnika.

S obzirom na to da ventilatori stvaraju dobru zračnu struju, ni moćnije se komponente ne pregrijavaju, no ipak je ključno napraviti dobar menadžment kabela kako ne bi bilo opstrukcija protoku zraka. Već je i prazno kućište zbog tri staklene stranice dosta teško (skoro 11 kilograma) pa sa sklopljenim računalom treba biti oprezan prilikom prenošenja.

CMT510 svakako je tip kućišta koje ne treba skrivati, nego ga ponosno pokazivati na stolu, jer su efekti koji su vidljivi kroz tri prozirne stranice vrlo zanimljivi. Kućište je zadovoljavajuće kvalitetno i dobro sklopljeno, koje na domaćem tržištu ima i vrlo primamljivu cijenu. Zbog toga ne sumnjamo kako će svoje mjesto naći u domovima mnogih gamera. Sterilnog izgleda kada “spava”, oživi uključivanjem, i tada ga s pravom možete pokazivati svim prijateljima i hvaliti se svojim umijećem slaganja kabela, koji se vide kako sprijeda, tako i straga.