AOC 27G4HA - Brzina ispred oštrine

U neprestano rastućoj gomili zamamnih OLED monitora, lako je zaboraviti da su brojni kupci još uvijek itekako zainteresirani za modele koji su, prije svega – jeftini. S kombinacijom 27-inčnog IPS panela, Full HD nativne razlučivosti i frekvencije osvježavanja od 200 Hz, AOC 27G4HA okreće se onima koji traže monitor za igranje na slabijem računalu ili konzoli, a da im pritom nije baš posve svejedno kakve on specifikacije nudi. Naime, premda na tržištu postoje monitori za igranje koji koštaju još manje od 175 eura, koliko AOC cijeni 27G4HA, izbor se poprilično sužava kad s popisa izbacimo skučene 24-inčne modele i modele s VA panelima, zbog njihova sporog odziva piksela, odnosno ispodprosječne oštrine pokretnih objekata. Pridodamo li tim kriterijima preferenciju za što višom frekvencijom osvježavanja, naposljetku ćemo birati između Acerova modela Nitro XF270X1biiph (130 eura), Philipsa Evnia 27M2N3200A (150 eura), Della SE2725HG (150 eura) i AOC-a 27G4HA, koji je tema ove recenzije.