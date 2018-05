HP 250 G6 - Uredan i balansiran

specifikacije Ekran 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / TN Procesor Intel Core i3-6006U 2 GHz (2 fizičke / 4 logičke jezgre) Grafička kartica Intel HD 520(integrirana) Memorija/Disk 4 GB DDR4 Disk 256 GB SSD SATA LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 1.4a, VGA Dodaci 2x USB 3.1 Gen1, 1x USB 2.0, 3,5-mm audio ulaz/izlaz, čitač SD kartica Masa 1,96 kg Debljina 28 mm Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 3 godine

Iako bi se prema fotkama moglo zaključiti da je tijelo HP-a 250 šeste generacije izrađeno od aluminija, zapravo je riječ o vrlo dobro kamufliranoj plastici. To je, dakako, sasvim razumljivo, s obzirom na to da HP 250 serija pripada donjem segmentu tvrtkine ponude. Poklopac je gladak i na rubovima zaobljen te ukrašen kromiranim HP logom. Nažalost, kvaliteta izrade ne prati atraktivan dizajn – poklopac se s gornje strane relativno lako svija, a s unutarnje strane crni okvir ekrana nije posve priljubljen uz LCD panel. S donjim dijelom laptopa situacija je u kvalitativnom pogledu mnogo bolja. Ovdje je korištena glatka plastika, no koja je izlivena tako da izgleda kao da je riječ o brušenom aluminiju. Taj donji dio je vrlo čvrst pa nema svijanja tipkovnice kao na nekim drugim uređajima.

Ekran je na kućište prijenosnika spojen s dvije kromirane šarke, između kojih se nalazi crni cilindar. Na prvi pogled mogli bismo zaključiti da je zapravo riječ o jednoj velikoj šarki koja je na krajevima ukrašena kromom, no ustvari je taj crni dio baterija. Zaista zanimljiv štos. Još je zanimljive to što je bateriju moguće izvaditi, odnosno zamijeniti, bez otvaranja kućišta.

Ekran je i na ovom uređaju Full HD, dijagonale 15,6”, s panelom temeljenim na neuglednoj TN tehnologiji. Naravno, postoje i dosta dobri TN ekrani, no na ovakve se jeftine uređaje ugrađuju oni prosječnih karakteristika, pa tako ovaj na HP-ovom pulenu ima dosta nisku svjetlinu od 177 cd/m2 i pokrivenost sRGB spektra boja od 63%. Svjetlina je niža od vrijednosti koju smo inače koristili za testiranje izdržljivosti baterije (190 cd/m2) pa je HP 250 tu u blagoj prednosti u odnosu na ostale uređaje. Balans boja prema kolorimetru je dobar, s temperaturom od 6.600 kelvina, no subjektivno ekran vuče prema zelenoj boji. Nadalje, vrijednost gama krivulje podešena je na dosta nisku vrijednost od 1.8, što u praksi znači da slika nije kontrastna. Dakle, bez ručne kalibracije kolorimetrom, ovo je najlošiji ekran od svih jeftinijih prijenosnika.

Tipkovnica je široka i zauzima punu širinu tijela prijenosnika. S obzirom na cijenu uređaja, osjećaj tipkanja na njoj vrlo je pristojan. Nije naodmet spomenuti da tipkovnica ima takozvani razlomljeni enter koji neki tipkači ne trpe. S druge strane, lijepo je vidjeti da su obje shift tipke pune širine. Touchpad je izrađen od jednake čvrste plastike kao i donji dio kućišta, a ima odvojene tipke izrađenog klika, no možda malo pretvrde za naš ukus.

HP 250 G6 2XY91ES PCMark 10 1.524 Essentials 5.149 Digital Content Creation 1.639 Productivity 3.376 Gaming 513 Cinebench R15 Single-Core 85 Multi-Core 215 Trajanje baterije - PCMark 8 Work Accelerated Svjetlina ekrana @ 190 cd/m2 3:55 h

Na lijevom boku su: konektor za napajanje, VGA, RJ-45 mrežni konektor, HDMI, 2x USB 3.1 Gen1, konektor za slušalice

Na desnom boku su: čitač SD katica, USB 2.0 port, DVD snimač, Kensington bravica

Unutar kućišta na 2 GHz kuca dvojezgreni Core i3-6006U, kombiniran s 4 GB radne memorije i 256-gigabajtnim SATA SSD-om. Dio konfiguracije je i DVD snimač, no usprkos tome HP 250 G5 dosta je lagan za svoju veličinu. Na SSD su tvornički instalirani Windowsi 10 Home, ali i McAffeejev antivirusni paket, koji u kombinaciji s ovakvim, slabijim sustavom baš i nije najbolja ideja. 15-vatni procesor bez diskretne grafičke kartice ne predstavlja osobito opterećenje rashladnog sustava, koji topli zrak izbacuje preko lijevog boka računala. Ponuda konektora natprosječno je dobra – osim dva USB-a 3.1 Gen1, jednog USB-a 2.0 i HDMI-ja, uređaj nudi i VGA konektor, koristan ako ste prisiljeni spajati se na kakav stariji projektor.