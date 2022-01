HP Pavilion Gaming 15 - Zelenko s Ryzenom za igrače plićeg džepa

specifikacije Ekrani 15,6” / 1.920×1.080 / IPS / 144 Hz Procesor AMD Ryzen 5800H (8C / 16T) Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB / 60 W Memorija 2 × 8 GB DDR4 3200 Disk 512 TB NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 1 Gb/s Ethernet Realtek

Realtek Wi-Fi 6 Konektori 1 × HDMI 2.0

RJ-45

1 × USB-C 3.2 Gen1

1 × USB 3.2 Gen1

1 × USB 2.0

3,5-mm audio Dodaci Čitač SD karticca Masa 1,98 kg Dimenzije / obujam 360 × 257 × 24 mm / 2,22 l Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 3 godine

Serijom Pavilion Gaming 15 HP pokriva donji segment tržišta laptopa namijenjenih igračima ili općenito korisnicima koji traže laptop visokih performansi, ali ne maksimalne mobilnosti. Model koji smo testirali temeljen je na kombinaciji 8-jezgrenog Ryzena 7 5800H i grafike GeForce RTX 3050 Ti ukupne grafičke snage 60 W. Iako ova grafička kartica nije najslabija mobilna RTX-ica koju Nvidia nudi, ispod nje se nalazi samo "obični" RTX 3050, bez dodatka Ti. Energetski budžet korištene kartice može varirati od 35 do 80 W, tako da s 60 W primjerak u ovom laptopu pripada višem rangu performansi. Ipak, treba imati na umu da je riječ o kartici sa svega 2.460 CUDA jezgri i 4 GB memorije, što u praksi može dosta ograničiti performanse.

Laptop krasi prepoznatljiv dizajn kojeg HP na svojim laptopima za igrače koristi već godinama. Gornji rub kućišta, gdje se nalazi šarka ekrana, nije ravan već trostran. Odnosno, dio na kojem je šarka izvučen je dodatno prema van čime je postignut neobičan izgled. Za razliku od laptopa iz serije Omena koji imaju metalno kućište, Pavilioni Gaming oslanjaju se na plastiku, a što sa sobom nosi i određene kompromise u pogledu čvrstoće, kako poklopca ekrana, tako i same baze. Plastika je tamna i mat je teksture, te ostavlja dobar dojam pod prstima, no zbog tamne boje ističe otiske prstiju. Zgodan kontrast postignut je implementacijom zelenog ukrasnog loga na poklopcu, te korištenjem tipki sa zelenim znakovima i bridovima. Tipke na tipkovnici također imaju zeleno pozadinsko osvjetljenje – RGB osvjetljenje dostupno je samo na skupljim Omenima.

Tipkovnica je ugodna za tipkanje osim ako ne patite na veći otpor tipki. Raspored tipki je solidan budući da imamo jasno odvojenu numeričku tipkovnicu, no dijelu će korisnika smetati što se HP nije potrudio izdvojiti kursorske tipke i što laptop nema desnu tipku Ctrl. Tipka za uključivanje je malena, dosta tvrda i izdvojena van tipkovnice, povrh tipke Escape. Iznad tipkovnice nalaze se osrednji zvučnici s potpisom Bang & Olufsena, dok je ispod tipkovnice vrlo dobar touchpad s integriranim tipkama i podrškom za MS Precision standard.

Laptop je opremljen 15,6-inčnim FullHD IPS ekranom brzine osvježavanja 144 Hz. No, kako je riječ o uređaju iz nižeg tržišnog segmenta, tako je i korišteni panel jeftiniji, pa tako i slabijih značajki. Konkretno, brzina odziva piksela nije dobra, pa kod brzih pokreta dolazi blagog razmazivanja. Iskreno, ne možemo reći da smo to uočili tijekom korištenja laptopa, no činjenica je da se vidi na standardnom UFO ghosting testu, što smo zabilježili i fotoaparatom. Monitor se ne može pohvaliti dobrim prikazom boja, s pokrivenošću sRGB spektra od svega 63%. Vršna izmjerena svjetlina je 270 nita što je prihvatljivo za računalo koje će se primarno koristiti uvjetima srednjeg ili niskog osvjetljenja. Okvir ekrana su tanki sa strane, no deblji gore i posebice dolje, na što dobrim dijelom utječe i neobičan oblik baze.

S lijeve strane su konektor za napajanje i USB 2.0

A s desne HDMI 2.0, 5-gigabitni USB 3.2, RJ-45, 5-gigabitni USB-C bez dodatnih funkcija, konektor za slušalice i čitač SD kartica

Ponuda konektora je skromna. S lijeve strane imamo konektor za napajanje iz 200-vatnog adaptera, smješten ne izravno na boku već u gornjem kutu baze budući da tu zbog specifičnog dizajna imamo manju ravnu plohu. Osim njega tu je USB 2.0 konektor. S desne strane su HDMI 2.0, 5-gigabitni USB 3.2, 1-gigabitni mrežni konektor iza kojeg se nalazi Realtekov čipset, 5-gigabitni USB-C bez dodatnih mogućnosti, konektor za slušalice i čitač SD kartica. Laptop ima debljinu profila od 24 mm što ga svrstava u uređaje srednje debljine. Njegova masa je tek ponešto ispod vrijednost od 2 kg što je opet sasvim prihvatljivo za laptop visokih performansi.

Iako rashladni sustav ima samo jedan radijator, u praksi ima dovoljno snage da se nosi s Ryzenom 7 i ugrađenom grafičkom karticom

Do unutrašnjosti laptopa možemo doći odvijanjem seta vijaka i pažljivim razdvajanjem rubnih plastičnih bravica. Drugim riječima, pristup unutrašnjosti nije niti otežan niti olakšan od strane HP-a. Tu vidimo da se rashladni sustav sastoji od dvije toplovodne cijevi koje prekrivaju i Ryzen 7 CPU i RTX 3050 Ti GPU, naponske module i grafičku memoriju, dva ventilatora i jednog radijatora koji je smješten na gornji dio laptopa. Iako rashladni sustav naizgled nije osobito moćan, u praksi osigurava odlične performanse procesora i grafičke kartice. U prilog kvaliteti hlađenja ide i činjenica da performanse procesora tijekom duljeg opterećenja minimalno degradiraju – oko 6% mjereno Cinebenchom R23. Tijekom igranja u najzahtjevnijim scenarijima buka hlađenja doseže razinu od 45,5 dBA uz vršno zagrijavanje kućišta do vrijednosti od 43 °C, odnosno, 27 °C na kritičnim mjestima kao što je područje WASD na tipkovnici. Performanse rashladnog sustava nije moguće ručno regulirati kao što je često slučaj kod ovakvih jeftinijih laptopa za igrače.

Gigabyte Aero 15 OLED Asus ROG Strix G15 Asus ROG Zephyrus S17 HP Pavilion 15 Procesor Core i7-10870H Ryzen 9 5900HX Core i9-11900H Ryzen 7 5800H Grafika GeForce RTX 3060 Radeon RX 6800M GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3050 Ti Blender Benchmark CPU bmw27* 4 min 17 s 3 min 9 s 3 min 15 s 3 min 26 s pavillon_barcelona* 13 min 29 s 8 min 45 s 9 min 6 s 9 min 24 s NVIDIA Optix / OpenCL bmw27* 23 s 4 min 37 s 15 s 40 s pavillon_barcelona* 1 min 55 s 12 min 37 s 1 min 15 s 3 min 4 s Cinebench R23 Multi-core 9.320 12.267 11.824 12.068 Single-core 1.185 1.469 1.552 1.441 UL Procyon - Photo Editing Benchmark Photo Editing Benchmark 5.930 6.494 8.151 6.689 Video Editing Benchmark 5.277 5.255 6.631 4.886 3DMark - Time Spy Graphics score 7.861 10.516 10.924 5.314 CrystalDiskMark 7 Sekvencijalno čitanje 2.970 MB/s 3.036 MB/s 7.023 MB/s 3.582 MB/s Sekvencijalno pisanje 2.491 MB/s 1.621 MB/s 5.127 MB/s 2.984 MB/s Baterija PCMark 10 Office 5 h 37 min 9 h 53 min 5 h 43 min 6 h 08 s

*manje je bolje

Kombinacija 8-jezgrenog procesora, dvije 8-gigabajtne SO-DIMM pločice DDR4-3200 memorije i RTX 3050 Ti grafike osigurava pristojne performanse u zahtjevnim naslovima pri razlučivosti FullHD pod uvjetom da ste spremni na nižu razinu detalja. Primjerice, Borderlands 3 pri detaljima Ultra radi na prosječnih 44 fps, AC Valhalla pri Medium detaljima na 61 fps, a Cyberpunk 2077 uz detalje High na 41 fps. Naravno, kako je riječ o Nvidia RTX grafici, u podržanim naslovima možete si pomoći korištenjem DLSS-a, no imajte na umu da ova tehnologija ne radi tako dobro kada treba isporučiti sliku na nativnoj razlučivosti FullHD u smislu kvalitete prikaza. Alternativno, možete iskoristiti Nvidia Image Scaling algoritam koji se također oslanja na interno renderiranje na nižoj razlučivosti, no radi u svim igrama.

M.2 utor popunjen je 512-gigabajtnim Samsungovim uređajem koji je smješten tik do SO-DIMM utora. Na fotografiji unutrašnjosti laptopa memorija i SSD skriveni su ispod crne naljepnice. U računalo možemo ugraditi i 2,5-inčni SATA uređaj za što je već izvedena priprema u obliku potrebnih kabela i kaveza. Za Wi-Fi se brine Realtekova 802.11ax kartica. Usprkos prilično dobrim performansama, Pavilion Gaming 15 može ponuditi i vrlo pristojno vrijeme autonomije od preko 6 sati u laganijim uredskim zadacima, sa svjetlinom ekrana podešenom na 200 nita.

Testirani Pavilion Gaming 15 nameće se kao dobar izbor za korisnike koji traže laptop viših performansi, kako u smislu procesora, tako i grafike, no istovremeno nemaju dovoljno velik budžet za uređaje visoke klase. Kome ne treba tako brz procesor, može odabrati i modele s Ryzenom 5 i jednakom grafikom, s tim da u paru sa slabijim procesorom ide i upola niži kapacitet radne memorije. Za kraj, spomenimo da uređaj dolazi s Windowsima, što treba uzeti u obzir kod uspoređivanja s uređajima sličnih specifikacija koji se prodaju bez OS-a.