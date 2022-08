Huawei Watch Fit 2 - Lagana elegancija

Osnovne specifikacije Zaslon 1,74" AMOLED (336x480) Senzori Akcelerometar, žiroskop, geomagnetski, optički brojač otkucaja srca, SpO2 Operacijski sustav Harmony OS Harmony OS Bluetooth 5.2 / NFC (samo Classic) Dimenzije 46 x 33,5 x 10,8 mm Masa Active – 26 g, Classic – 30 g (bez remena) Cijena 1.099 kn (Active) / 1.299 kn (Classic)

Huawei, iz dobro poznatih razloga, ima problema s plasmanom svojih mobitela na svjetskom tržištu, pa se u posljednje vrijeme podosta bavi proizvodnjom raznih drugih gadgeta i nosivih uređaja, koje američke sankcije ne zabranjuju. Tako je nakon samo dvije godine Huawei Watch Fit dobio nasljednika. Bio je to ujedno prvi Huaweijev pametni sat koji je imao zaobljeni pravokutni AMOLED HD Huawei FullView zaslon.

Nova generacija, pod nazivom Watch Fit 2, donosi zaslon koji je 18,6% veći od prethodne verzije, sada s dijagonalom od 1,74 inča, dok je omjer između zaslona i tijela sata 72,2%, s razlučivosti od 336 PPI, odnosno 336 x 480 piksela.

Osobno sam fan pametnih satova koji izgledom oponašaju klasične robusne sportske satove. Dosad nisam koristio sat čiji je oblik izveden prema uzoru na Apple Watch (za koji sam često znao reći da je najbolji i najružniji sat na svijetu), a još me dopala, za potrebe ovog prikaza, verzija Classic, koja ima pozlaćeno kućište (metalno s gornje strane) i kožni remen boje bijele kave (službeno to zovu Moon White).

Sat izgleda poprilično ženskasto i skanjivao sam – nositi li ga uopće u javnosti, ili ne. I što se dogodilo? Prvo sam ga nosio na službeni put, gdje mi je intenzivno trebao četiri dana, pa sam odustao od plana kako ću u javnosti nositi svoj Samsung Watch, a u torbici držati Watch Fit, i samo noću stavljati ga na ruku. Vrlo brzo počeo sam uviđati prednosti pravokutnog ekrana (sadržajno bogatije i preglednije sučelje), uživati u lakoći sata (30 grama) i dugotrajnosti baterije (10 dana). Epilog svega je da već mjesec dana nosim Watch Fit 2, a moj stari Samsung zblokao se od stajanja i nekorištenja (jedva sam napravio hard reset neki dan).

Active Edition je najjeftinija izvedba (silikonski remen), a nudi se u tri boje

Ekran ima prikaz dobre oštrine, vrlo živopisnih boja, bez problema se može koristiti i na jakom suncu, a svjetlina se automatski regulira.

Do aktivacije ekrana dolazi pomakom ruke (zapešća), ili dodirom bočnog gumba. Nema aktivacije tapkanjem po ekranu, poput nekih drugih satova, ali nisam to doživio kao bitan nedostatak, jer je vrlo dobro riješena osjetljivost aktivacije na pomak rukom – sat se neće aktivirati na baš svaki pomak (što je vrlo iritantno noću), a nije potrebno ni raditi žešći pomak zapešćem kako bi uopće došlo do aktivacije. Doista su, što se ono kaže, "pogodili mjeru"!

Na cijelom satu postoji samo taj jedan gumb sa strane, koji, osim za aktiviranja sata, služi i za prikaz svih aplikacija (one se pokreću izravno preko touchscreena), te za povratak na prvi ekran, ako se uđe u neki podmeni ili bilo koju od aplikacija.

Upravljanje satom

Navigacija kroz funkcije sata vrlo je jednostavna – povlačenjem prsta po ekranu zdesna prema lijevo, prelazi se na "kartice" (maksimalno njih šest), koje se mogu postaviti prema osobnom izboru, a u startu, tu je mjerač pulsa, mjerač zasićenosti krvi kisikom, praćenje spavanja, vremenska prognoza, popis poziva i zapisnik o dnevnim aktivnostima.

Huawei Zdravlje (Health) univerzalna je aplikacija za sve Huawei uređaje, pa se preko nje upravlja s postavkama i sadržajem Watch Fit 2 sata

Vertikalnim prelaskom prsta po (aktivnom) ekranu, odozgo prema dolje, ulazi se u kratki meni, i dobiva prikaz stanja baterije, a prelaskom odozdo prema gore, prikazuju se pristigle poruke.

Osnovni izgled sata može se birati iz desetak predinstaliranih rješenja, a postoji i veći broj raznih rješenja, što besplatnih, a što uz plaćanje, u Huaweijevoj galeriji aplikacija.

Za upravljanje satom, i uopće postavljanje, nužno ga je povezati s aplikacijom Huawei Zdravlje, koja se može instalirati i na Android i na iOS mobitele. U startu se pripremite da će vam trebati dosta vremena da se sat, ako ga tek izvadite iz kutije, nadogradi na niz novih softverskih i sistemskih nadogradnji. Dojam je kao da nemaju kumulativne zakrpe, već se niz njih izvršava jedna za drugom, i to traje… Srećom, to je tako samo na startu, poslije su sve novije nadogradnje prolazile gotovo neprimjetno.

S bočne strane postoje otvori za mikrofon i zvučnike. Sat se preko Bluetootha povezuje s mobitelom, i omogućuje javljanja na telefon ili pozivanje izravno preko sata. Kako bi pozivanje bilo moguće, morate prije sinkronizirati adresar, odnosno najbolje je samo povezati bitne kontakte. Razgovor preko sata, kada se koristi njegov zvučnik, slušaju i svi oni koji su vam u blizini, ali u nekim situacijama (primjerice, pri vožnji automobila) praktično je rješenje.

Watch Fit 2 ima 4 GB prostora za pohranu podataka, a pretpostavka je da ćete tu staviti neku svoju glazbu. Naravno, najugodnije ju je slušati preko nekih bežičnih slušalica, ali iznenadila nas je sasvim solidna kvaliteta zvuka s ugrađenih zvučnika u satu (OK, očekivanja su bila iznimno niska).

Softver sata omogućuje praćenje devedesetak raznih sportskih aktivnosti, od kojih su neke i u vodi (vodootpornost je deklarirana na 5 ATM), a za nekoliko aktivnosti nudi i virtualnog trenera te animirane vježbe zagrijavanja i rastezanja.

Za punjenje baterije sata koristi se kabel koji dolazi s njim, spaja se na standardni USB (punjača ili USB izlaz na računalu), i magnetima se priljubi na dva PIN-a s donje strane sata. Punjenje traje oko sat i 15 minuta. Baterija se pokazala dosta pouzdanom, čak uz intenzivno korištenje sata, dan i noć, stalno uključeno mjerenje pulsa, plus razne druge povremene aktivnosti, svejedno bi izdržao deset dana.

Tri edicije i niz mogućih kombinacija

Huawei Watch Fit 2 Active Edition najsličniji je prethodnoj generaciji te serije, ima silikonsko remenje, spojeno izravno s tijelom sata, dolazi u tri nijanse: Sakura Pink, Isle Blue i Midnight Black.

Nova Huawei Watch Fit 2 Classic Edition ima kožno remenje, koje se spaja na posebni nosač, i nude se u dvije verzije: Nebula Grey i Moon White.

Treća opcije je Elegant Edition, s metalnim narukvicama, u luksuznoj Silver Frost ili Premium Gold boji.

Svaki remen može se spojiti na svaku od edicija (i nosač remena može se odvojiti od tijela sata), pa je tako moguće složiti i niz dodatnih kombinacija.