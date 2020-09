SteelSeries Arctis 1 - Povoljna analogna uzdanica

SPECIFIKACIJE Izvdeba Zatvoreni, over-ear Driveri 40 mm, 32 Ω Vrsta priključka 3,5 mm (TRRS + dvostruki TRS) Masa 255 g Jamstvo 2 godine

Otkako je predstavio liniju Arctis, SteelSeries proizvodi neke od najboljih headsetova na tržištu. Model Arctis 1 najjeftiniji je njezin pripadnik. Košta 400 kuna, što ga čini jednim od najpovoljnijih headsetova za igranje s potpisom renomiranog proizvođača. Riječ je o jednostavnom, žičnom, analognom headsetu, predviđenom za spajanje na sve igraće platforme opremljene 3,5-milimetarskim audiokonektorom, koji u nekim aspektima izravno kopira svoju skuplju braću – što je, naravno, vrlo poželjno.

Plastična konstrukcija i kompaktni gabariti rezultiraju laganim headsetom, koji se pokazuje vrlo pogodnim za korištenje (i) u pokretu

Arctis 1 estetski je vrlo prepoznatljiv i nemoguće ga je zamijeniti za headset nekog drugog proizvođača. Dvije plastične slušalice povezane su metalnim obručem, koji je većim dijelom također prekriven plastikom. Područje s unutarnje strane obruča obloženo je spužvom i prekriveno umjetnom kožom, kako Arctis 1 ne bi nažuljao tjeme, na mjestu gdje ga dotiče. Doduše, rizik za takvo što ne bi bio velik ni da nema dodatne zaštite – radi se o vrlo laganom headsetu. Iako većim dijelom plastičan, Arctis 1 iznimno je otporan na škripanje, pucketanje i sve slične konstrukcijske anomalije. Također je izrazito fleksibilan, što je dobro zbog dva razloga: fleksibilni headsetovi mnogo su manje skloni lomovima u slučaju pada, a ujedno su i prilagodljiviji različitim veličinama i oblicima glave. Zahvaljujući svemu tome, ali i mekanim, eliptičnim jastučićima, načinjenim od prozračne tkanine, Arctis 1 izvanredno je udoban, čak i kad ga koristimo više sati bez predaha. Spomenuta prozračnost jastučića, koji posve okružuju uši, osobito je dobrodošla u toplijim danima, jer dolazi do znatno manjeg znojenja ušiju no što je to slučaj kod headsetova s jastučićima od umjetne kože. Usput budi rečeno, jastučići se mogu odvojiti i prema potrebi zamijeniti.

S obzirom na kompaktnost i neveliku masu, ali i mogućnost fizičkog odvajanja mikrofona, Arctis 1 može se koristiti i na otvorenom, gdje može sasvim dobro odigrati ulogu putnih slušalica. Kod takvog načina korištenja zgodnom se pokazuje mogućnost rotiranja slušalica za 90°, kako nam ne bi smetale kad headset spustimo oko vrata.

Prekidač za isključenje mikrofona i kotačić za analogno namještanje glasnoće zvuka na stražnjoj su strani lijeve slušalice te uvijek nadohvat ruke

Kotačić za analogno namještanje glasnoće zvuka i prekidač za isključenje mikrofona smješteni su na stražnju stranu lijeve slušalice. To smatramo mnogo praktičnijim od njihova postavljanja na modul na žici, zato što ih kod takve izvedbe ne moramo “tražiti” – uvijek su na istome mjestu. Na lijevoj slušalici još se nalazi konektor za mikrofon, čiji je otvor oblikovan tako da priloženi mikrofon nije moguće spojiti “naopačke”. Ruka mikrofona gumirana je i lako savitljiva te poslušno ostaje u položaju u koji ju namjestimo.

Gumirani kabel nije odvojiv od headseta. Prvi njegov dio dugačak je 1,3 metra, a na svojem kraju ima 4-polni (TRRS) 3,5-milimetarski konektor, namijenjen spajanju u uređaje koji koriste kombinirani ulaz i izlaz za zvuk, poput mobitela, konzola, prijenosnika i nekih zvučnih kartica na stolnim računalima. Ako vaša zvučna kartica ima odvojene konektore za mikrofone i slušalice, SteelSeries je u kutiju priložio dodatni, također gumirani, 1,7-metarski produžni kabel, čiji je kraj opremljen s dva 3-polna (TRS) 3,5-milimetarska konektora. Doduše, testiranjem smo ustanovili da taj priloženi adapterski kabel uzrokuje veliku količinu takozvanog crosstalka, anomalije gdje “mikrofon” hvata i prenosi sve što korisnik headseta čuje u slušalicama. Kad se koristi priloženi kabel, crosstalk je prisutan čak i s isključenim i fizički ištekanim mikrofonom, što ukazuje da do problema dolazi kod internog ožičenja. Nakon što smo priloženi kabel zamijenili nekolicinom drugih, koje smo iskopali iz ladica, crosstalk je velikim dijelom iščezao – prestao je biti ometajući faktor prilikom komunikacije sa suborcima preko Discorda i TeamSpeaka. Kako bismo potvrdili da SteelSeriesov adapterski kabel doista jest problematičan, iskušali smo ga na kombinaciji Oppovih slušalica PM-3 i V-Modinog mikrofona BoomPro, gdje je također uzrokovao pozamašan crosstalk. Kad smo s tim slušalicama i mikrofonom koristili bilo koji drugi adapterski kabel, crosstalk nije postojao. Dobra vijest je da opisani adapterski kabel košta dvadesetak kuna pa ga nije teško zamijeniti.

Mikrofon je odvojiv od headseta – ta funkcionalnost rijetko se viđa kod povoljnijih modela

Kvaliteta mikrofona općenito je natprosječna za headset ove cijene. Glas je čist, zadovoljavajuće dubok i bez natruha kompresije te vrlo ugodan za glasovnu komunikaciju. Performansama mikrofona Arctis 1 nadilazi popularne konkurentske modele slične cijene, kao što su Cooler Master MH630, Corsair HS35 i HyperX Cloud Stinger.

Što se tiče akustičkih karakteristika Arctisa 1, SteelSeries tvrdi da koristi identične zvučničke jedinice poput odličnog, bežičnog Arctisa 7. Međutim, one su u ovom slučaju drugačije ugođene. Tome bi moglo biti tako zbog izostanka softverskog upravljanja. Naime, Arctis 7 dozvoljava nam da se unutar softvera SteelSeries Engine 3 poigramo ekvilizatorom te ga namjestimo prema vlastitim preferencijama, a Arctis 1 ne nudi tu opciju, stoga ga je SteelSeries tvornički ugodio prema vlastitom nahođenju. Tvornički mu je podarena pozamašna količina basa, vjerojatno s ciljem da igre i filmovi zvuče eksplozivno i uzbudljivo. Bas nije pretjerano brz, a ni posve imun na zadiranje u srednji dio frekvencijskog područja, ali zato uspješno obavlja svoj zadatak: pucnjava i eksplozije u igrama, kao i glazbeni žanrovi poput rapa i EDM-a, doista zvuče bogato i živahno. Srednje i visoke frekvencije dobro su izbalansirane i dovoljno prisutne da bi u igrama bilo moguće detektirati smjer iz kojeg nas rešetaju, te da isporuče zadovoljavajuću kvalitetu reprodukcije instrumenata i vokala. Sve u svemu, Arctis 1 zvuči dobro za headset od 400 kuna, iako bismo u tom smislu prednost ipak dali Cooler Masterovom modelu MH630 (oko 430 kn), koji je nešto grublji u visokim frekvencijama, ali prozračniji i bolje kontroliran u niskima. Dotični, doduše, nije dostupan na domaćem tržištu, već ga valja naručiti iz njemačkih internetskih trgovina, stoga je jasno da će Arctis 1 ovdašnjim kupcima biti zanimljiviji.

SteelSeries Arctis 1 Wireless SteelSeries također nudi Arctis 1 Wireless, headset koji je, kako mu naziv kaže, bežična varijanta Arctisa 1. Recenziju dotičnog uređaja već ste imali prilike čitati na ovim stranicama, stoga već vjerojatno znate kako se radi o jednom od najpovoljnijih bežičnih headsetova s potpisom renomiranog proizvođača. Tristotinjak kuna je skuplji od žičnog Arctisa 1, ali donosi bolju kvalitetu zvuka (u tom smislu istovjetan je još skupljem Arctisu 7), kao i punu softversku podršku preko SteelSeries Enginea 3, upravljačke aplikacije koja donosi neke zgodne mogućnosti, poput ekvilizatora i mikrofonskog monitoringa. Odlična karakteristika Arctisa 1 Wireless jest i to što dolazi s dodatnim bežičnim USB-C modulom, stoga se bežično može upariti sa svim uređajima koji raspolažu tim konektorom, poput mobitela s Androidom i Nintendo Switcha. Sve to bilo je dovoljno da mu u recenziji dodijelimo nagradu “Bug preporuka”, uz koju i dalje čvrsto stojimo.