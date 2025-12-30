Lenovo Idea Tab Pro - Vrijedan svakog centa

Usprkos priličnom trudu Googlea i proizvođača tableta, tržište onih baziranih na Androidu nikad nije uspjelo značajno pomrsiti račune svemogućem Appleu. Od 2010., kada je predstavljen originalni iPad, tržište se značajno transformiralo i pokazalo se da Appleovi proizvodi drže primat u poslovnom svijetu. S druge strane, tržište tableta s Androidom prilično je raštrkano, a primjećuje se da čak i renomirani proizvođači (poput Samsunga) svoju ponudu osvježavaju drastično rjeđe nego ponudu pametnih telefona.