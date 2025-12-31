Čitatelji su odabrali - najbolje u 2025. godini

Narod je rekao svoje - Bugovi čitatelji su odabrali najbolje od predloženoga u godini za nama iz računalne, audio i tehnofilske opreme, te bonus kategorije - osoba godine

Za nama je nagradna anketa u kojoj smo čitateljima ponudili da od uređaja recenziranih u ovogodišnjim brojevima Buga (te osoba, uglavnom nerencenziranih) odaberu one za koje misle da su najbolji, odnosno da su obilježili godinu za nama.

Predstavljamo vam vaše odabire u svakoj od kategorija za prva tri mjesta. Uređaji s istim brojem glasova dijele isto mjesto.

Audio Pozicija Uređaj 1. WiiM AMP Ultra 2. Topping DX5 II 3. Bowers & Wilkins Px7 S3 3. KEF Coda W

Kategorija s dva treća mjesta, posve izjednačeni Bowers & Wilkins Px7 S3 i KEF Coda W pa je redoslijed istog trećeg mjesta u ovoj tablici odlučila abeceda. Pobjednik, WiiM AMP Ultra daleko prvi s trećinom ukupnog broja glasova.

Gadgeti Pozicija Gadget 1. Nintendo Switch 2 2. DJI Mavic 4 Pro dron 3. XGIMI MoGo 4 Laser Projektor

Ni ovdje nije bilo velikih iznenađenja - superuspješni Nintendow Switch 2 zasjeo na sigurno prvo mjesto, a slijedi ga Mavic 4 Pro dron. Treće mjesto moglo je lako otići i nekom od drugih kandidata, da budemo iskreni...

Grafičke kartice Pozicija Grafička kartica 1. ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition 16G 2. Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16 GB 3. ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB

Domaći igrači preferiraju Radeona, sudeći prema prva tri mjesta od kojih dva idu karticama s AMD-ovim grafičkim procesorima, a Nvidia na trećem mjestu sa svojim "budget" (uvjetno rečeno...) RTX-om 5070.

Headseti Pozicija Headset 1. HyperX Cloud III S 2. Logitech G522 Lightspeed 3. SetelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Sudeći po komentarima u ovoj kategoriji, HyperX Cloud III S bi "... odobrila i mama... da volim gaming".

Laptopi Pozicija Laptop 1. Apple MacBook Air M4 2. ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2025) 3. Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1

Svega dva glasa razlike između prvoga i drugog na listi... Iskreno, nismo znali da je toliko ljubitelja Appleovih prijenosnika.

Matične ploče Pozicija Matična ploča 1. Gigabyte Z890 Aorus Elite X ICE 2. ASUS ROG Crosshair X870E Extreme 3. ASUS TUF Gaming B850-BTF WiFi W

Po glasovima, lagano do prvog mjesta Gigabyte Z890 Aorus Elite X ICE.

Miševi Pozicija Miš 1. Logitech MX Master 4 2. Razer Basilisk V3 Pro 3. White Shark Premium Line Maximus

Logitech MX Master 4 - pomeo konkurenciju s tri četvrtine glasova čitatelja.

Mobiteli Pozicija Mobitel 1. Samsung Galaxy S25 Ultra 2. Apple iPhone 17 Pro / Pro Max 3. Xiaomi 15 Ultra

Dok za prvo mjesto kod naših čitatelja nije bilo dileme, IPhone 17 Pro i Xiaomu 15 Ultra lako su mogli zamijeniti drugo i treće mjesto - radilo se o svega nekoliko glasova.

Monitori Pozicija Monitor 1. Samsung Odyssey G6 G60SD 2. LG UltraGear 45GX950A 3. Alienware AW3423DWF

Samsungov Odisej na 360 Hz lako do prvog mjesta.

Tipkovnice Pozicija Tipkovnica 1. Keychron K2 HE 2. White Shark Excalibur 3. ASUS ROG Azoth X

Po nama bilo koja od ove tri mogla je biti prva, ali narod je dao glas Keychronu K2 HR, niskoprofilnoj mehaničkoj tipkovnicsi s USB, Wi-Fi (2,4 GHz) i Bluetooth povezivošću.

Osoba godine Pozicija Osoba 1. Sam Altman (OpenAI) 2. Elon Musk (Tesla, SpaceX, xAI) 3. Jensen Huang (NVIDIA)

Začudo, u komentarima daleko prvo mjesto drži Elon Musk, ali famozna "tiha većina" (oni koji glasaju, ali ne komentiraju) odabrali su za osobnu godine Sama Altmana...