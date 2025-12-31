Čitatelji su odabrali - najbolje u 2025. godini
Narod je rekao svoje - Bugovi čitatelji su odabrali najbolje od predloženoga u godini za nama iz računalne, audio i tehnofilske opreme, te bonus kategorije - osoba godine
Za nama je nagradna anketa u kojoj smo čitateljima ponudili da od uređaja recenziranih u ovogodišnjim brojevima Buga (te osoba, uglavnom nerencenziranih) odaberu one za koje misle da su najbolji, odnosno da su obilježili godinu za nama.
Predstavljamo vam vaše odabire u svakoj od kategorija za prva tri mjesta. Uređaji s istim brojem glasova dijele isto mjesto.
|Pozicija
|Uređaj
|1.
|WiiM AMP Ultra
|2.
|Topping DX5 II
|3.
|Bowers & Wilkins Px7 S3
|3.
|KEF Coda W
Kategorija s dva treća mjesta, posve izjednačeni Bowers & Wilkins Px7 S3 i KEF Coda W pa je redoslijed istog trećeg mjesta u ovoj tablici odlučila abeceda. Pobjednik, WiiM AMP Ultra daleko prvi s trećinom ukupnog broja glasova.
|Pozicija
|Gadget
|1.
|Nintendo Switch 2
|2.
|DJI Mavic 4 Pro dron
|3.
|XGIMI MoGo 4 Laser Projektor
Ni ovdje nije bilo velikih iznenađenja - superuspješni Nintendow Switch 2 zasjeo na sigurno prvo mjesto, a slijedi ga Mavic 4 Pro dron. Treće mjesto moglo je lako otići i nekom od drugih kandidata, da budemo iskreni...
|Pozicija
|Grafička kartica
|1.
|ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition 16G
|2.
|Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16 GB
|3.
|ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB
Domaći igrači preferiraju Radeona, sudeći prema prva tri mjesta od kojih dva idu karticama s AMD-ovim grafičkim procesorima, a Nvidia na trećem mjestu sa svojim "budget" (uvjetno rečeno...) RTX-om 5070.
|Pozicija
|Headset
|1.
|HyperX Cloud III S
|2.
|Logitech G522 Lightspeed
|3.
|SetelSeries Arctis Nova Pro Wireless
Sudeći po komentarima u ovoj kategoriji, HyperX Cloud III S bi "... odobrila i mama... da volim gaming".
|Pozicija
|Laptop
|1.
|Apple MacBook Air M4
|2.
|ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2025)
|3.
|Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1
Svega dva glasa razlike između prvoga i drugog na listi... Iskreno, nismo znali da je toliko ljubitelja Appleovih prijenosnika.
|Pozicija
|Matična ploča
|1.
|Gigabyte Z890 Aorus Elite X ICE
|2.
|ASUS ROG Crosshair X870E Extreme
|3.
|ASUS TUF Gaming B850-BTF WiFi W
Po glasovima, lagano do prvog mjesta Gigabyte Z890 Aorus Elite X ICE.
|Pozicija
|Miš
|1.
|Logitech MX Master 4
|2.
|Razer Basilisk V3 Pro
|3.
|White Shark Premium Line Maximus
Logitech MX Master 4 - pomeo konkurenciju s tri četvrtine glasova čitatelja.
|Pozicija
|Mobitel
|1.
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|2.
|Apple iPhone 17 Pro / Pro Max
|3.
|Xiaomi 15 Ultra
Dok za prvo mjesto kod naših čitatelja nije bilo dileme, IPhone 17 Pro i Xiaomu 15 Ultra lako su mogli zamijeniti drugo i treće mjesto - radilo se o svega nekoliko glasova.
|Pozicija
|Monitor
|1.
|Samsung Odyssey G6 G60SD
|2.
|LG UltraGear 45GX950A
|3.
|Alienware AW3423DWF
Samsungov Odisej na 360 Hz lako do prvog mjesta.
|Pozicija
|Tipkovnica
|1.
|Keychron K2 HE
|2.
|White Shark Excalibur
|3.
|ASUS ROG Azoth X
Po nama bilo koja od ove tri mogla je biti prva, ali narod je dao glas Keychronu K2 HR, niskoprofilnoj mehaničkoj tipkovnicsi s USB, Wi-Fi (2,4 GHz) i Bluetooth povezivošću.
|Pozicija
|Osoba
|1.
|Sam Altman (OpenAI)
|2.
|Elon Musk (Tesla, SpaceX, xAI)
|3.
|Jensen Huang (NVIDIA)
Začudo, u komentarima daleko prvo mjesto drži Elon Musk, ali famozna "tiha većina" (oni koji glasaju, ali ne komentiraju) odabrali su za osobnu godine Sama Altmana...