Lenovo IdeaPad Yoga 520 - Dvolični modernist

specifikacije Ekran 14” / Full HD (1.920x1.080) / IPS Procesor Intel Core i5-8250U 1,6-3,4 GHz (4 fizičke / 8 logičkih jezgri) Grafička kartica Intel UHD 620 (integrirana) + NVIDIA GeForce MX130 2 GB Memorija 8 GB DDR4 Disk 128 GB SSD NVMe + 1 TB HDD SATA LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 1.4a Dodaci 2x USB 3.1 Gen1, 1x USB-C 3.1 Gen1, 3,5-mm audio ulaz/izlaz, čitač SD kartica Masa 1,85 kg Debljina 21 mm Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 2 godine

Serija Yoga Lenovova je uspješnica koju je ova renomirana tvrtka odlučila maksimalno iskoristiti za pokrivanje što više segmenata tržišta. Ipak, konvertibilni dizajn ima svoju cijenu, pa Yoge ne mogu biti prejeftine. Najjeftiniji su uređaji iz Yoga Book serije, a nakon toga slijede oni iz serije Yoga 520, od kojih jedan noviji i mi imamo na testu. Yoga 520-14 na pola je puta između tankog 13,3-inčnog i većeg 15,6-inčnog laptopa. Kao što prema imenu možete zaključiti, temeljena je na 14-inčnom ekranu, koji u kombinaciji s Full HD razlučivosti, nudi vrlo dobru oštrinu. Imajte na umu da su u ovakvoj kombinaciji razlučivosti i veličine ekrana elementi korisničkog sučelja relativno maleni pa će većina koristiti skaliranje sučelja. Rubovi ekrana tanji su nego kod ostalih testiranih prijenosnika, no i dalje to nije onaj efekt koji nudi jedan Dellov XPS 13 (doduše, on i košta dvostruko više).

IPS, al’ jeftin

Lenovo se za implementaciju ekrana odlučio za IPS panel, koji potpisuje nama nepoznat OEM proizvođač BOE. Panel je jeftin, odnosno niže kvalitete, što se može zaključiti prema relativno niskoj maksimalnoj svjetlini (250 cd/m2) te slaboj reprodukciji boja (pokriveno je samo 59% sRGB palete boja), što će od kupnje odvratiti sve korisnike kojima je točan prikaz boja bitan. Kako je ekran osjetljiv na dodir, zaštićen je staklenom pločom, što, pak, stvara probleme s refleksijom. Pozadinsko osvjetljenje nije dovoljno jako da bi kompenziralo refleksije ako se prijenosnik koristi u uvjetima jakog osvjetljenja, u prvom redu vani. Probijanje osvjetljenja postoji, no nije jako izraženo i ograničeno je na rubove.

Poklopac ekrana zlatne je boje (premda postoje i siva i crna varijanta), metalnog finiša. Izrađen je od tvrde plastike i dovoljno tvrd da na pritisak nema svijanja ni posljedične deformacije prikaza. Na kućište laptopa spojen je s dvije kromirane čvrste šarke, koje prilikom zakretanja pružaju solidan otpor, pa je Yogu bez problema moguće složiti u bilo koji od četiri podržana položaja. Uživanje u slici nerijetko ne ide bez uživanja u zvuku. Yoga 520 ima zvučnike čiju certifikaciju potpisuje Harman Kardon. Ipak, kvaliteta zvuka nije nas impresionirala kao što smo očekivali. Da, zvučnici nisu loši, ali bogme nisu ni bolji od prosjeka.

Donji dio prijenosnika izrađen je od kombinacije aluminija i tvrde plastike, s time da je aluminij na gornjem dijelu, a plastika je iskorištena za bazu, odnosno podnožje. Sve zajedno je vrlo čvrsto, kako i očekujemo od Lenova. Još jedna pozitivna značajka ovog laptopa jest kvaliteta ulaznih periferija – tipkovnice i touchpada. Sive tipke mat finiša dobro su dimenzionirane i opremljene kvalitetnim mehanizmima. Imaju bijelo pozadinsko osvjetljenje, koje je moguće regulirati u dvije razine ili posve isključiti. Tipke u gornjem redu vrlo su tanke i tvornički definirane za korištenje sekundarnih funkcija, poput podešavanja svjetline ili glasnoće.

Precizna tehnologija

Touchpad je vrlo gladak i oko milimetar spušten u odnosu na odmorište za dlanove. Slijedi Microsoftov standard Precision Touchpad, kod kojeg touchpad izravno komunicira s Windowsima, bez intervencije drivera, kao što je inače slučaj. Rezultat je vrlo precizan touchpad koji podržava dodatne geste s dva ili tri prsta, a kojima je moguće upravljati preko Settings apleta samih Windowsa. S desne strane, ispod kursorskih tipki, smješten je čitač otiska prsta koji omogućuje brzo i praktično ulogiravanje u Windowse.

Lenovo IdeaPad Yoga 520-14 81C800EMSC PCMark 10 2.159 Essentials 6.604 Digital Content Creation 1.875 Productivity 2.875 Gaming 1.651 Cinebench R15 Single-Core 147 Multi-Core 379 Trajanje baterije - PCMark 8 Work Accelerated Svjetlina ekrana @ 190 cd/m2 4:03 h

Jedan od aduta testirane Yoge 520 bez sumnje je hardver, zato što je temeljena na sasvim friškom Intelovom procesoru Core i5-8250U, koji je kombiniran s 8 GB DDR4 memorije. Memorija je isporučena u obliku jednog SO-DIMM modula, koji popunjava jedini dostupan utor unutar prijenosnika. Samim time, nadograditi kapacitet memorije moguće je isključivo zamjenom modula, a nemoguće je iskoristiti puni potencijal memorijskog kontrolera jer je za to potrebno minimalno dva modula. Ugrađeni i5 ima četiri fizičke jezgre koje rade na taktu od 1,6 do 3,4 GHz, a podržava i Hyper-Threading, što do sada na i5 procesorima nije bio slučaj.

Društvo procesoru pravi diskretna grafička kartica GeForce MX130 s vlastitih 2 GB memorije. Ona je dvostruko brža od grafike ugrađene u procesor (i jednako brza kao Radeon 530 iz nedavno testiranog Inspirona 5770), no to, nažalost, ne znači da ćete se na Yogi moći super igrati. MX130 je jednostavno preslab za nove naslove, pogotovo pri FHD razlučivosti. Igre starije od 3-4 godine trebale bi raditi OK kada se snizi razlučivost.

U kontekstu ugrađenog procesora i grafičke kartice također treba spomenuti kvalitetu hlađenja. Ventilator ugrađen u Yogu 520 dosta se često uključuje na kraće periode, iako nam nije posve jasno iz kojeg točno razloga. Pod konstantnim, umjetno generiranim opterećenjem, buka mu je srednje jaka kada je opterećen samo procesor, i u tom slučaju uspijeva zadržati temperature na prihvatljivoj razini. Aktiviranjem grafike povećava se i buka ventilatora, a temperature kućišta rastu – tipkovnica do 34 stupnja, a donji dio prijenosnika do 46. Samim time, Yogu nije preporučljivo držati u krilu ako radite nešto zahtjevnije ili se igrate. Za pohranu podataka služe 128-gigabajtni brzi NVMe SSD i klasični SATA čvrsti disk od jednog terabajta.

Na lijevom boku su: konektor za napajanje, HDMI, USB 3.1 Gen1, USB 3.1 Gen1 tip C, konektor za slušalice

Na desnom boku su: USB 3.1 Gen1, čitač SD kartica, tipka za uključivanje računala

Yoga je solidno opremljena konektorima i utorima, ali ništa više od toga. Na lijevom su boku konektor za napajanje (okrugli, nestandardni), HDMI izlaz, jedan USB 3.1 Gen1 port standardne veličine, jedan USB 3.1 Gen1 C-formata te konektor za slušalice. S druge strane nalazimo drugi USB 3.1 Gen1 konektor pune veličine, čitač kartica i tipku za uključivanje računala, koja ima bijeli LED obrub kada je računalo aktivno. Kao što vjerojatno možete zaključiti, smeta nam što nije implementiran USB 3.1 Gen2, pogotovo s obzirom na to da Lenovo tako svesrdno gura USB-C. Smisao C konektora upravo je najnovija generacija USB sučelja jer nam omogućuje da preko istog kabela punimo laptop, spojimo vanjski monitor ili jednostavno guramo podatke s diska.