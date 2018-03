Lenovo IdeaPad Yoga 920 - Luksuzna digitalna bilježnica

specifikacije - Lenovo IdeaPad Yoga 920 13IKB Ekran 13,9” / UHD (3.840x2.160) / IPS Procesor Intel Core i7-8550U 1,8-4 GHz (4 fizičke / 8 logičkih jezgri) Grafička kartica Intel HD 620(integrirana) Memorija/Disk 16 GB DDR4 / 512 GB SSD NVMe LAN/WiFi/Bluetooth/4G Ne / Da / Da / Ne Videoizlazi - Dodaci 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 1x USB 3.1 Gen1, 3,5-mm audio ulaz/izlaz, čitač otiska prsta Masa 1,4 kg (uređaj + olovka) Operacijski sustav Windows 10 Pro 64-bit Jamstvo 2 godine fizičke / 1 godina pravne osobe (3 godine - nadoplata 399 kn)

Za razliku od Thinkpada Yoga, nova “civilna” Yoga 920 odnosno IdeaPad Yoga 920 izgleda mnogo ušminkanije. Model koji smo isprobali ima poklopac ukrašen stiliziranom pločom, a u dućanima su dostupni i modeli ukrašeni logoima Imperije i Alijanse iz Star Warsa. Uređaj pripada najnovijoj generaciji i samim time je opremljen s procesorom iz Intelovim procesorom osme generacije. Konkretni model u našem je četverojezgreni Core i7-8550U, kombiniran s 16 GB memorije i 512-gigabajtnim NVMe SSD-om vrhunskih performansi (najboljih na testu). Nažalost, čini se da rashladni sustav nije u stanju pratiti performanse hardvera budući da je prema rezultatima našeg testiranja Yoga 920 manje brza od drugih prijenosnika s istim procesorom.

IdeaPad Yoga 920 13IKB Dell XPS 13 9370 PCMark 10 2.591 2.888 Essentials 7.594 8.743 Digital Content Creation 2.900 3.143 Productivity 5.961 6.833 Gaming 929 1.002 Cinebench R15 Single-Core 165 172 Multi-Core 566 675 Trajanje baterije - PCMark 8 Work Accelerated Svjetlina ekrana @ 190 cd/m2 3:37 h 8:20 h

U kontekstu performansi treba spomenuti da prijenosnik nudi dva načina rada - Silent i Performance, između kojih se prebacujemo pomoću kombinacije tipki Fn+Q. OSD će idicirati izmjenu preko odgovarajuće ikonice na ekranu. Performanse u Silent modu desetak posto su niže, no tijekom testiranja nismo primijetili da se ventilator rjeđe uključuje. Doduše moguće je da testiranje benchmarkovima ne može u potpunosti demonstrirati značajke ove opcije. Tijekom svakodevnog rada moguće je da korištenje Silent profila doista smanjuje prosječno trajanje rada ventilatora.

Premium komponente kombinirane su sa 13,9-inčnim UHD ekranom temeljenim na IPS tehnologiji. Ekran je odličan - nudi 100% pokrivenost sRGB spektra boja, maksimalnu svjetlinu 328 cd/m2 uz izmjereni kontrasni omjer 960:1. Bijela točka odnosno toplina boja praktički su idealni - 6.400 kelvina. Ekran je prekriven Gorilla zaštitnim staklom te podržava upravljanje dodirom, ali i priloženom digitalnom olovkom. Olovka je veća od one na Thinkpadu Yoga te bolje leži u ruci. S druge strane, pogoni je jedna AAA baterija koju s vremena na vrijeme treba mijenjati, a tu je i dodatni problem odlaganja. Olovku nije moguće umetnuti u tijelo prijenosnika već je uz uređaj priložen prilično neuvjerljivi plastični držač koji se umeće u slobodni USB-A konektor. Iako izgleda prekrasno, UHD ekran ima i jednu manu - negativno utječe na trajanje baterije, pa je Yoga 920 u ovom smislu slabija od svoje profesionalne sestre, a koja također nije impresivna u ovom pogledu.

Prijenosnik krasi aluminijsko kućište pjeskarenog finiša iznimno otpornog na otiske od prstiju. Slična, no nešto glađa tekstura krasi precizni i solidno veliki touchpad s integriranim tipkama. Tipkovnica ima bijelo pozadinsko osvjetljenje, a tipke ugodnu blago hrapavu teksturu poput aluminijskog tijela. Hod tipki je vrlo kratak, a nemaju ni osobit otpor, pa je iskustvo tipkanja nešto lošije nego na ThinkPadu Yogu 370 kojeg smo isprobali ranije. Usprkos tome, bilo bi nepošteno reći da je tipkovnica loša - samo je na razini uređaja ostalih proizvođača jer je funkcionalnost ponešto zakinuta na račun ljepšeg dizajna.

Ispod kursorskih tipki tipkovnice smješten je čitač otiska prsta, a tu je i podrška za funkciju Windows Hello. U odnosu na Thinkpad lošije je riješena i pozicija zvučnika - smješten su na dnu prijenosnika, direktno ispod odmorišta za dlanove. To je sasvim ok dok Yogu koristimo kao laptop, no rezultira lošijim zvukom kad je pretvorimo u tablet. Zvučnici su s druge strane JBL-ovi odnosno nose potpis ove prestižne audio-firme. Na glasnoću i kvalitetu zvuka se ne možemo požaliti i tu je IdeaPad Yoga znatno bolja od ThinkPad inačice.

Ponuda konektora na ovom je šminkerskom računalu dosta skromna, a Lenovovi dizajneri odlučili su riješiti se i čitača memorijskih kartica. S lijeve strane imamo dva Thunderbolta 3 i konektor za slušalice, a s desne USB 3.1 Gen1 konektor u USB-A formatu. Na desnom boku je i tipka za uključivanje računala. Ponuda konektora nešto je bolja nego na primjerice Dellovom XPS-u 13 nove generacije u smislu da postoji barem jedan USB-A konektor, no objektivno će zahtjevniji korisnici i s Yogom i s XPS-om poželjeti koristiti USB-C hub.