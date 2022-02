Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro - Snalažljivi čistač

SPECIFIKACIJE Tip Robotski usisavač i perač podova Navigacija LDS, LIDAR Povezivost Wi-Fi (2,4 GHz) Usisna snaga 3.000 Pa Baterija 5.200 mAh Dimenzije i masa 353x96,5x353 mm, 3,7 kg Jamstvo 2 godine Dojam Sposoban robotski usisavač i perač podova, iza kojeg stoji moćna mobilna aplikacija, s obiljem korisnih funkcija

Kao što mu ime kaže, Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro spoj je robotskog usisavača i perača poda. Osim što nas obećava lišiti dvaju iritantnih kućanskih poslova, taj nam uređaj jamči da svoj posao obavlja temeljito i inteligentno, zahvaljujući kombinaciji sposobnog sustava za prostornu navigaciju i moćne mobilne aplikacije Mi Home. Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro raspolaže s desetak senzora, koji mu pomažu da ne padne niz stepenice, da se ne zabija nasilno u prepreke (LIDAR), da pouzdano pronalazi put do baze za punjenje, i da uspješno obavlja sve druge poslove manevriranja i samog čišćenja.

Osim u testiranoj bijeloj, uređaj je dostupan i u crnoj boji

Uređaj se proizvodi u crnoj i bijeloj boji, a u oba slučaja elektronika je zaštićena kućištem od čvrste plastike, koja se za vrijeme jednomjesečnog testiranja definitivno uprljala, no ne i oštetila. Okruglog je oblika i promjera od 35 centimetara, dok mu je baza za punjenje dimenzija 15x10x8 centimetra – ti podaci dobro će vam doći prilikom odabira pozicije za njegovo "skladištenje". Usisavač i baza na sebi imaju vrlo široke kontakte, koji drastično pojednostavljuju proces spajanja; čak i ako usisavač zbog nekog razloga bazi ne priđe na optimalan način, svejedno će se uspješno spojiti i započeti s punjenjem svoje baterije. Pridodamo li tome činjenicu kako je baza pomoću dviju gumenih nožica osigurana od klizanja te ne iziskuje nikakva improvizirana rješenja za dodatno fiksiranje, preostaje nam tek kazati kako smo oko čitave problematike punjenja usisavača bili posve bezbrižni.

Ispod haube

Fizičke tipke na gornjoj strani usisavača namijenjene su pokretanju čišćenja ili povratka na bazu

Na gornjoj strani robota nalaze se tipke za njegovu aktivaciju i povratak na bazu, a tu je i laserski navigacijski sustav, koji koristi tehnologiju LDS (Laser Direct Structuring) za mapiranje prostora, što je temelj upravljanja Mijevim robotom pomoću aplikacije Mi Home. Gornja ploča podiže se poput automobilske haube, čime dobivamo pristup spremniku za prašinu i tipki za vraćanje uređaja na tvorničke postavke.

Podizanjem "haube" pristupamo spremniku za prljavštinu i tipki za resetiranje uređaja na tvorničke postavke

Spremnik za prašinu načinjen je od plastike i zaštićen je filtrom, koji povremeno valja oprati običnom vodom i osušiti na zraku. Kapacitet spremnika za prašinu iznosi 450 mililitara, što nije osobito mnogo, a koliko ćete ga često morati prazniti, ovisit će o općenitom stupnju prljanja vašeg doma, kao i faktorima, poput broja kućnih ljubimaca i vrste tepiha. U obiteljskoj kući s dva psa i vunenim tepihom u dnevnom boravku, spremnik za prašinu trebalo je prazniti nakon svakog, a u najboljem slučaju nakon svakog drugog čišćenja. Sâm postupak, srećom, trivijalan je, zahvaljujući spomenutom, pametno osmišljenom konceptu "haube", koji nam omogućuje da spremnik izvadimo bez podizanja ili okretanja usisavača.

Spremnik za usisavač kapaciteta je od 450 mililitara pa ga valja redovito prazniti. Ovisno o čistoći vašeg doma, broju kućnih ljubimaca, vrsti i količini tepiha i sličnim parametrima, moguće je da ćete ga morati prazniti nakon svakog čišćenja

Kad govorimo o "kompatibilnosti" s tepisima, Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro popet će se na bilo koju površinu visine do dva centimetra, uključujući tepihe svih vrsta. Ako su vam tepisi ili prijelazi između prostorija viši od dva centimetra, usisavač će ih vidjeti kao prepreku, i neće ih pokušavati "pregaziti".

Ležište na donjoj strani fotografije namijenjeno je ugradnji priloženog spremnika s vodom i krpom za pranje podova

Na donjoj strani uređaja nalaze se elementi koji odrađuju suho čišćenje: usisni tunel s rotacijskom četkom te bočna četka, također rotacijska, namijenjena prikupljanju prljavštine na rubovima prostora, odnosno njenom usmjeravanju prema sredini uređaja. Obje spomenute četke sklone su omatanju ljudske kose i životinjskih dlaka oko svojih osi (to je "karakteristika" svih robotskih usisavača), stoga je dobro što ih je vrlo lako izvaditi i očistiti. Glavna četka vadi se bez korištenja alata, jednostavnim odvajanjem plastičnog okvira, unutar kojeg je fiksirana, a bočnu valja odšarafiti pomoću križnog odvijača. U paketu se dobiva jedna dodatna bočna četka.

Vibriranjem do rezultata

Usisna snaga ugrađenog elektromotora seže do 3.000 Pa u najjačem, Turbo načinu rada. Radi se o dovoljno snažnom usisu za učinkovito uklanjanje mrvica i dlaka s tvrdih površina, poput pločica i parketa, te za solidno izvlačenje nečistoće iz tepiha. Imate li jedan ili više gustih tepiha, nije realno očekivati da će Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro izvući prljavštinu koja se zaplela duboko u niti.

Pranju podova namijenjen je priloženi dodatni modul, sastavljen od spremnika s vodom, krpe od mikrovlakana i magneta, pomoću kojih se hvata taj dodatak za donju stranu usisavača. Umetanje i skidanje modula za mokro pranje jednostavno je i brzo – magneti se brinu da "klikne" na mjesto, a odvaja se pritiskom dviju tipki, jedne sa svake strane modula. Magneti su dovoljno jaki da spremnik s vodom ostaje na svojem mjestu prilikom uobičajenog korištenja, no prilikom jednog neplaniranog prelaska u prostoriju sa spuštenim podom, koja je od glavnog prostora odijeljena aluminijskom lajsnom, spremnik s vodom nam se odvojio. Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro dovoljno je inteligentan da se smjesta zaustavi, stoga nije došlo ni do kakvog privremenog ili trajnog oštećenja, ili prolijevanja vode. Voda se, usput budi rečeno, nadolijeva kroz rupu na modulu, koja je zabrtvljena gumenim čepom. Doziranje vode za pranje podova obavlja se elektronički, ovisno o odabranim postavkama u aplikaciji Mi Home (Low, Medium ili High). U spremnik stane 250 mililitara vode, što nam je u praksi redovito dostajalo za pranje pedesetak kvadrata prostora, uz doziranje postavljeno na High i aktivan profesionalni način pranja. Naravno, nema izravnog štrcanja tekućine na pod, već voda iz spremnika natapa krpu od mikrovlakana, koja je u izravnom kontaktu s podom.

Izvedba kotača omogućuje glatko kretanje usisavača po svim kućnim podlogama, ali i penjanje na tepihe visine do 20 milimetara

Proizvođač ističe kako se prilikom pranja podova koristi tehnologija visokofrekvencijskog soničnog vibriranja, s ciljem učinkovitijeg uklanjanja tvrdokornijih mrlja. Čitav uređaj u radu vibrira 10.000 puta u minuti, što golim okom nije vidljivo, stoga smo osuđeni na slijepo vjerovanje navodima proizvođača.

Moćna aplikacija

Hoćete li Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro koristiti kao usisavač pa povremeno na njega fiksirati dodatak za pranje podova, ili će vam on cijelo vrijeme istodobno usisavati i prati podove, odabrat ćete u mobilnoj aplikaciji Mi Home, unutar koje se uređaj konfigurira i šalje na zadatke.

Aplikacija je dobro organizirana i relativno jednostavna za korištenje, a treba istaknuti i da, nakon početnog mapiranja prostora i namještanja postavki, prestaje biti nužna za rad Mi Robot Vacuum Mop 2 Proa. To je dobra vijest za svakoga čiji ukućani nisu suviše vični tehnologiji: takvi će uvijek moći pritisnuti tipku Power na gornjoj strani uređaja, te će on odraditi čišćenje prema "posljednjim poznatim" postavkama.

Prvo korištenje uređaja započinje mapiranjem prostora. Radi se o procesu od nekoliko minuta, u kojem se uređaj provoza po našem domu i iskoristi tehnologiju LDS za otkrivanje zidova i drugih prepreka. U aplikaciji se za to vrijeme iscrtava tlocrt našeg životnog prostora te se pojavljuju generički nazivi prostorija. Njih možemo prema želji preimenovati, ali također je moguće ručno definirati više ili manje prostorija. Primjerice, ako vam Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro prepozna dnevni boravak i pripojeni hodnik kao jednu prostoriju, u nekoliko ćete mu klikova objasniti kako se ipak radi o dvije različite prostorije.

Korištenje na različitim katovima - Mapiraj i spremi Ako Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro želite koristiti na više katova, bit će dovoljno da na svakom katu pokrenete mapiranje prostora te spremite rezultate u aplikaciju Mi Home. To se izvodi u izborniku Settings > Map list, gdje trebate, nakon što ste uređaj i bazu postavili na novi kat, jednostavno odabrati Create map i pričekati da tehnologija odradi svoje. Tada vam preostaje u aplikaciji prebaciti se samo na odgovarajući kat, kada želite tamo inicirati čišćenje. Naravno, poželite li očistiti samo jednu prostoriju na nekom drugom katu, ništa vas ne sprečava da ga odnesete u tu prostoriju i pokrenete pritiskom tipke Power, bez prethodnog mapiranja tog prostora. U tom slučaju odradit će čišćenje s postavkama koje je koristio na prethodnom zadatku.

Zašto je to bitno? Zato što aplikacija Mi Home omogućuje da odaberete konkretne prostorije, koje želite očistiti. Drugim riječima, nije nužno da usisavač uvijek prolazi po čitavom domu, već ga možete uputiti samo u spavaću sobu, ili samo u hodnik, ili samo u kuhinju i blagovaonicu, ili u neku četvrtu kombinaciju prostorija – shvaćate.

Glavnu četku treba čistiti češće no druge dijelove usisavača, stoga je dobro što se može izvaditi bez korištenja alata, jednostavnim otpuštanjem plastičnog okvira kojim je prekrivena

Kad je u pitanju zabrana pristupa određenim dijelovima doma, poput mjesta gdje držite zdjelice s vodom za kućne ljubimce, ili imate nerazrješivu šumu kabela, Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro ne iziskuje kupnju dodatnih "virtualnih zidova" ili "svjetionika", već se takva vrsta ograničavanja svodi na označavanje željenih dijelova prostora na tlocrtu u aplikaciji Mi Home. Štoviše, uređaj prepoznaje više vrsta zabrana. Virtualni zid kreirat ćete tako da na željenom mjestu jednostavno povučete crtu. Veće područje, gdje ne želite da uređaj usisava i pere podove, moguće je označiti pravokutnikom. Također, postoji pravokutnik za obilježavanje mjesta gdje Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro ne smije obavljati mokro čišćenje, ali smije usisavati. Takvim pravokutnicima označit ćete, primjerice, tepihe u vašem prostoru.

Rotacijska bočna četka uvlači prljavštinu s rubova prostora prema glavnoj četki

Aplikacija nudi pregršt drugih opcija, poput izrade dnevnog i tjednog rasporeda čišćenja, čišćenja samo rubova prostora, dvostrukog prolaska po prostoru, niveliranja uređaja, traženja u prostoru (oglasit će se robotskim ženskim glasom), određivanja glasnoće zvuka ugrađenog zvučnika, daljinskog upravljanja, pregleda povijesti čišćenja i koječeg drugog. Naravno, čitav sustav Mi Home povezan je s cloudom, a to znači kako vašim usisavačem možete upravljati iz bilo kojeg dijela svijeta – dovoljno je da vam mobitel ima upotrebljivu internetsku konekciju.

Tih i učinkovit

Prije puštanja Mi Robot Vacuum Mop 2 Proa u rad, potrebno je odabrati vrstu čišćenja (usisavanje, pranje ili oboje), snagu usisavača (Silent, Standard, Medium, Turbo) te intenzitet doziranja vode (Low, Medium, High). Kao što smo već spomenuli, također možete odabrati hoće li proći po čitavom prostru (Normal cleanup), ili samo po određenim prostorijama (Custom cleanup). Nakon što mu kažete da krene, na tlocrtu prostora moći ćete pratiti gdje je sve bio, koliko dugo radi, koliku je kvadraturu pokrio te koliko je preostalo baterije. Poželite li da očisti samo jednu određenu točku ili manji dio prostorije, upravo su tome namijenjene dvije opcije u gornjem desnom kutu tlocrta.

Cjelokupne performanse čišćenja vrlo su dobre, ali morate biti svjesni činjenice kako je Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro, poput većine drugih robotskih usisavača i perača podova, namijenjen dnevnom održavanju, a ne dubinskom čišćenju prostora. Drugim riječima, sve dok ga pustite da svaki ili svaki drugi dan prođe po vašem domu, on će ga uspješno držati urednim. No nemojte očekivati da će čarobno eliminirati nered nakon novogodišnjeg tuluma, ili da će savršeno očistiti mjesto gdje ste prosuli vreću brašna. Pogledajte kako to izgleda u praksi.

Tragovi prljavih psećih šapa, mrvice od kruha, nakupljena prašina i slične, svakodnevne gadarije, nevolje su s kojima se Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro nosi bez muke, osobito kada se snaga usisavanja namjesti na Turbo i jačina natapanja krpe na High, te kad se aktivira takozvani profesionalni način pranja (Settings > Vacuum-mop settings > Vacuuming & mopping mode > Professional mopping mode). Uređaj tada radi pokrete u obliku slova "Y", čime zapravo oponaša ručno pranje podova, i u konačnici postiže bolje rezultate. U videu je prikazan takav način pranja poda.

Rubovi i kutovi prostorije također ne bivaju izostavljeni od čišćenja, iz čega je očito kako ugrađena bočna četka dobro obavlja svoj posao. Sa zaplitanjem u kabele Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro nosi se slično kao drugi moderni roboti – kada shvati da je uvukao žicu nekog uređaja, smjesta počne okretati glavnu četku u suprotnom smjeru, kako bi ju "ispljunuo". Ako mu to ne pođe za rukom, ili žica preduboko uđe u mehanizam, automatski se zaustavlja i čeka da ga izbavite.

Trajanje baterije - Dovoljno izdržljiv

Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro opremljen je baterijom kapaciteta 5.200 mAh, koja je, prema službenim specifikacijama, dostatna za čišćenje prostora od 150 m2 s jednim punjenjem. Međutim, konkretna će broja ovisiti o odabranoj vrsti posla (samo usisavanje, samo pranje ili oboje), namještenoj usisnoj snazi i distribuciji vode, te postavkama pranja – profesionalno pranje potrošit će više energije od "običnog".

U praksi smo uređaj najviše koristili u energetski najzahtjevnijem načinu rada, sa snagom usisavanja Turbo, distribucijom vode High i aktivnim profesionalnim pranjem, te nam je u tom slučaju gubio 45% baterije po satu rada. U tih sat vremena rada očišćeno je bilo oko 36-40 m2 prostora. Vrijedi istaknuti kako stanje baterije zapravo nije bilo nešto o čemu smo pretjerano razmišljali, budući da se radi o uređaju koji se sam vraća na punjenje kad je to potrebno, što njegovim korisnicima pruža poveliku razinu bezbrižnosti i komfora. Baterija je izmjenjiva, ali isključivo putem službenog servisa, dakle nije predviđeno da joj pristupa "obični korisnik".

Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro u radu ne proizvodi preveliku buku, čak ni u Turbo načinu rada. U načinu rada Silent posve je neupadljiv, premda mu je usisna snaga tada najmanja. Ne trebate se pribojavati prevelikog vlaženja podova doziranjem vode postavljenim na High – pod se izrazito brzo suši te se prostorom možete kretati za manje od dvije minute nakon prolaska uređaja. Samim time, ne vidimo nikakav rizik od oštećenja parketa.

Potrošni materijal Uz sve ostalo, mobilna aplikacija Mi Home nudi pregled stanja potrošnog materijala (izbornik Settings > Consumables statistics). Tu ćete vidjeti broj servisnih sati glavne i bočne četke, pretinca za prašinu te krpe od mikrovlakana, kao i vremensku i postotnu procjenu njihova preostalog "trajanja". Kad zamijenite neki od navedenih dijelova, na istom ćete mjestu moći resetirati brojač njihovih radnih sati, kako biste bili u tijeku sa stupnjem potrošenosti. Naravno, kako su sva navedena vremena i postoci orijentacijske prirode – nitko vas ne može natjerati da zamijenite ijedan potrošni dio ako sami procijenite da u njemu ima još života, niti će Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro zbog toga odbiti suradnju. Rezervni dijelovi prodaju se u službenim Mijevim trgovinama, a cijene su im razumne. Primjerice, zamjenska glavna i bočna četka koštaju 69 kuna (po komadu).

Zahvaljujući kombinaciji moćne mobilne aplikacije, suvislih (i kvalitetno implementiranih) tehnologija, sposobnosti suhog i mokrog čišćenja te vrlo dobrih performansi u održavanju čistoće prostora, Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro uspijeva opravdati cijenu od 3.000 kuna. Bit će vam teško shvatiti zašto biste trebali izdvojiti još više novca za neki konkurentski model, osobito kad uzmete u obzir kako mnogi od njih nemaju usporedivo bogat set mogućnosti.