Tehnologija za zdrav život - U zdravom tijelu, zdravi duh

Prekomjerna težina samo je jedna od pošasti digitalnog doba, ali ona je nerijetko i ključni motivator da se napokon iz sjedećeg i neaktivnog stila života pokrene i da se redovita tjelesna aktivnost usvoji kao jedan od najvažnijih elemenata zdravlja. Doduše, kada se doista i primi ozbiljnijeg i redovitijeg vježbanja, mnogi ubrzo počnu gubiti motivaciju, djelomice i zbog toga što se rezultati ne vide odmah ili zbog postavljanja nerealnih ciljeva (tipična pogreška upravo kod početnika). Gubitak tjelesne težine nije odmah primjetan, mišići ne postaju definirani onako kako se to možda očekivalo, često se uz vježbanje osjeća konstantna glad, jer oslanja se na pogrešnu dijetu i plan prehrane, a sve to ukupno dovodi do toga da se odustane od treninga i vrati sjedilačkom načinu života, ispunjenom slabije nutritivnom hranom i pićima koje bi, bez obzira na to vježba li se ili ne, trebalo izbjegavati.