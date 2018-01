MSI GTX 1080 Ti Lightning Z - Šaroliki gorostas

specifikacije Broj CUDA jezgri 3.584 Takt GPU-a 1.582+ MHz Memorijsko sučelje 352 bit Memorija 11 GB GDDR5X, 11 Gbps Napajanje 3 x 8pin PCIe Videoizlazi 1 x DL-DVI

2 x HDMI 2.0b

2 x Display Port 1.4

Iako nam nova generacija Nvidijnih grafičkih kartica baziranih na nadolazećoj arhitekturi Volta već lagano viri iza ugla, njezini partneri i dalje nisu digli ruke od aktualnih perjanica. Još jedan dokaz tome je i novi model iz MSI-a, koji se krije iza njihove, entuzijastima dobro poznate, serije Lightning, i to u sklopu GTX 1080 Ti modela, što odmah u startu nagoviješta da ovo neće biti još jedan u nizu od klasičnih grafičkih kartica, a to i potvrđuje sama činjenica da ih MSI planira napraviti u samo 3000 primjeraka.

Oj dužine i širine

Čim bacite pogled na ovaj model grafičke kartice, ono što odmah ulazi u prvi plan, njezini su gabariti. Serija MSI GTX 1080 Ti Lightning mjeri preko 30 cm, a pogledom na mjesto backplatea za videoizlaze možete vidjeti da zauzima dva i pol utora visine, odnosno tri, jer taj sljedeći ionako nećete moći koristiti zato što je već “na pola” ušao u prostor trećega. Ovdje također možete primijetiti da imamo prilično klasičan set videokonektora s dva HDMI-a, dva DisplayPorta i jedan DVI-D.

Dugine boje i integrirane RGB trake nisu zaobišle ni ovu seriju čak i nešto više i rasprostranjenije u usporedbi s Trio modelom

Serija Lightning dizajnom odskače od ostalih MSI podserija njihovih grafičkih kartica, poput Gaminga, iako dosta nalikuje na novi Gaming X Trio model, na račun također tri velika MSI Torx 2.0 ventilatora, dva 100 mm i jedan 92 mm u sredini, ali i neke od prepoznatljivih dizajnerskih smjernica koje smo mogli vidjeti na prijašnjim serijama Lightning, uz dodatak RGB traka koje su postavljenje na bočni rub oko loga, te na backplateu. Njima možete upravljati pomoću softvera MSI Mystic Light, no on se ponovno nije pokazao previše intuitivnim.

Već očekivano, ventilatori imaju pasivni način rada, gdje se oni ne pale kad se temperatura GPU-a ne popne iznad 60 °C. To je zapravo bila rijetkost, pogotovo u stanju mirovanja ili pri lakšem opterećenju, ponajprije na račun masivnoga aluminijskog hladnjaka, koji je također jedan od obilježja ove serije, a u ovom slučaju malo je preko 50% veće površine u usporedbi s Founders Edition GTX 1080 Ti, a sa sobom donosi dvije 8-mm i četiri 6-mm toplovodne cijevi, te vrlo gusto raspoređena krilca hladnjaka.

Overclockingom smo postigli preko 2 GHz radnog takta GPU-a pod punim opterećenjem, dok smo GDDR5X memoriju uspješno protegli na preko 12 GHz

Takva njegova konfiguracija omogućila je GPU da se temperaturom drži ispod 70° pod punim opterećenjem, a sama je kartica pritom bila izuzetno, i za MSI, standardno tiha. Ispod svega toga krije se custom PCB, koji je pokriven velikom metalnom pločom s gornje, te klasično sa stražnje strane, a koji na sebi nosi VRM konfiguraciju od čak 14 naponskih faza za GPU i tri za videomemoriju. Uz njih, tu je i klasična postava MSI Military Class 4 komponenti, poput Hi-c CAP kondenzatora i DrMOS 60A MOSFET-a.

Budući da ovo nije još jedan run-of-the-mill model, GTX 1080 Ti Lightning Z dolazi sa zasebnim prekidačem za LN2 način rada, kao i nekoliko kontaktnih točaka za direktno mjerenje napona GPU-a, videomemorije i PLL-a, te nešto više postavljenih temperaturnih senzora. Kao šećer na kraju ovog festivala mogućnosti, imamo čak tri 8-pinska konektora za napajanje, koji će osigurati i više nego dovoljno snage u slučaju ekstremnog overklokiranja. Jedan od razloga takve over-the-top opremljenosti leži u činjenici da je MSI ovaj model namijenio upravo takvim okorjelim overklokerima, što se moglo zaključiti i prema maloprije spomenutom LN2 prekidaču.

Varijacije na temu

S obzirom na ogroman broj CUDA jezgri koje GeForce GTX 1080 Ti donosi, i uz povišeni tvornički overklokiran osnovni radni takt od 1582 MHz (1695 MHz Boost), što je preko 100 MHz više u odnosu na verziju Founders Edition, te pored još 11 GB GDDR5X videomemorije, možete se praktički beskompromisno igrati na visokim grafičkim postavkama u sklopu novih naslova i 1440p / 4K razlučivosti. Naravno, dodatne FPS-ove možete izvući uz pomoć daljnjeg ručnog overklokiranja, gdje smo na našem primjerku postigli malo preko 2000 MHz na maksimalnom zabilježenom radnom taktu GPU (+70 MHz u MSI Afterburneru), te oko 1050 MHz efektivno više na videomemoriji. Osim modela Lightning Z, postoje još i verzije Lightning i Lightning X, a one se, pogađate, razlikuju prema osnovnim radnim taktovima.

Tablica rezultata 3DMark Fire Strike Ultra GFX Score 7077 3DMark Time Spy GFX Score 9961 Battlefield 1 DX11 – Ultra 1080p 109 FPS 1440p 21:9 77 FPS Crysis 3 – Very High 1080p 136 FPS 1440p 21:9 76 FPS Deus Ex Mankind Divided DX11 - Ultra 1080p 54 FPS 1440p 21:9 28 FPS Doom OpenGL 1080p 173 FPS 1440p 21:9 122 FPS Grand Theft Auto V - Very High / High 1080p 113 FPS 1440p 21:9 77 FPS Temperatura i potrošnja – FurMark* Potrošnja 409 W Temperatura 66°C

S obzirom a to da model vulgaris Lightning nema nikakvo završno slovo, on je tako najpitomiji s 1506 MHz osnovnog radnog takta, a Lightning X baždaren je na 1544 MHz. Ova, posljednja verzija, svojim taktom zapravo je vrlo slična modelu MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio, koji smo imali prilike testirati u prošlom broju. Osim razlike u vanjskom dizajnu i količini RGB osvjetljenja, te onih više overklokiranju orijentiranih mogućnostima i konstrukciji hladnjaka (premda su same performanse hladnjaka gotovo identične), Gaming X Trio zapravo predstavlja ipak nešto pristupačniju alternativu u usporedbi sa serijom Lightning, a koja bez problema parira kada su u pitanju one standardne stavke koje uvijek gledamo, pogotovo ako u obzir uzmemo to da je razlika u cijeni gotovo 1.000 kuna.

Da, serija Lightning imat će svoju porciju kupaca, iako možda ne i toliku u sklopu našeg podneblja, gdje već i “normalna” verzija GTX 1080 Ti nije za svačiji džep.