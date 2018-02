MSI X370 Gaming Plus - Igranje u plusu

specifikacije Čipset AMD X370 Socket Socket AM4 Memorija 4x DDR4, maks. 64 GB PCIe konektori 2x PCIe x16 3.0

1x PCIe x16 2.0

3x PCIe x1 2.0 SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 22110 NVMe/SATA Mreža 1x Realtek 1GbE Audio Realtek ALC 892 Stražnji konektori 1x PS/2

1 x LAN (RJ45) port

2 x USB 2.0

2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A + Type-C

4 x USB 3.1 Gen 1

1 x DVI

1 x HDMI

6 x analogni audio

Zanimljivo, no MSI u aktualnoj ponudi ploča X370, namijenjenih AMD-ovim procesorima Ryzen, ima čak četiri modela čije su cijene gotovo identične. Redom su modeli X370 SLI PLUS, Gaming Plus, Gaming Pro i Krait Gaming svi u istom cjenovnom rangu. Što ih je potaknulo da ponude četiri vrlo slične ploče i smjeste ih cjenovno vrlo blizu (unutar 100 kuna), ne znamo. No ono što ćemo u ovom članku probati saznati jest kakva je jedna od njih – Gaming Plus, i po čemu je različita od ostalih.

Proizvođači matičnih ploča u posljednje vrijeme ne pretjeruju s nepotrebnim ukrašavanjem istih, pa je ova jedna od šarenijih koje smo u posljednje vrijeme vidjeli. Crni je PCB prošaran crvenim elementima, crveni su i veliki PCI Express utori, dva DIMM utora, a i crni su aluminijski hladnjaci prošarani crvenim linijama. Nije to ništa prenapadno, kao kod nekih prijašnjih modela, no dovoljno da ju proglasimo “šarenom”.

Layout, odnosno raspored elemenata na ploči je klasičan i dobro pogođen. Nema nelogičnosti, svi su bitni konektori uz rub ploče, a već prema standardu, SATA i interni USB 3.0 su vertikalni. Ploča ima šest 4-pinskih konektora za ventilatore, od čega je jedan prilagođen spajanju pumpe vodenog hlađenja, jer daje i do 2 ampera struje. I premda Gaming Plus donosi “samo” crveno osvjetljenje sa stražnje strane, opremljena je i tehnologijom Mystic Light Sync, kojom dodatno upravljamo LED trakama. Tako ćete moći iskoristiti jedan konektor na ploči za LED trake pa će i vaše računalo biti u trendu.

Napojna je jedinica dobro dimenzionirana i struje “gladne” Ryzene 7 dobro će nahraniti. Kako bi sve bilo adekvatno hlađeno, tu su solidno dimenzionirani pasivni aluminijski hladnjaci, koji se jače zagrijavaju tek kada overklokiramo, i tada im je potrebno osigurati kakvu-takvu zračnu struju. mogućnosti ploče za overklokiranje su solidne pa smo tako naš testni Ryzen 7 1800X uspjeli podići na stabilnih 4.0 GHz. Pri tome i procesor i ploču treba adekvatno hladiti, jer je zagrijavanje vrlo visoko.

Solidno opremljena za traženi novac

Od standardne opreme, ploča ima gigabitni LAN, USB 3.1 Gen2 portove – tipa A i C, zatim Realtekov ALC892 audiokontroler (nije baš posljednja riječ tehnike, no poslužit će), VR Ready USB 3.1 gen1 portove, videoizlaze za slučaj da koristimo APU, i pozlaćene audiokondenzatore. Gaming Plus epitet zaslužuje podrškom za 3-way Crossfire i 2-way SLI polja grafičkih kartica, a optimalno ih je na ovoj ploči koristiti dvije u x8 + x8 konfiguraciji PCI Express utora.

Za spajanje uređaja za pohranu podataka ploča ima šest SATA utora te jedan M.2 utor. On podržava uređaje dužine do 110 milimetara te radi u PCIe 3.0 x4 modu s procesorima Ryzen, ili u PCIe 3.0 x2 modu s APU-ima ili Athlonima.

Softverska podrška za ploču je klasična za MSI, s X-Boostom, Command Centerom, aplikacijom Live Update i korisnim RAMDiskom. UEFI sučelje nosi marketinško ime ClickBIOS 5 i sučelje mu još uvijek nije na razini konkurencije, no zato su opcije i mogućnosti šarolike.

S prihvatljivom cijenom, solidnom kvalitetom izrade i mogućnostima, ova ploča svakako treba ući u uži izbor ako kupujete X370. Od druge se tri MSI-eve ploče sličnih cijena razlikuje u dizajnu i vrlo malo u opremi i mogućnostima, pa će na kraju odluka biti na krajnjem kupcu i njegovim preferencijama.