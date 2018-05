Noise cancelling slušalice (9/13) - KEF Space One Wireless

SPECIFIKACIJE Veličina drivera 40 mm Povezivost Bluetooth 4.1, žica Podržani Bluetooth kodek aptX, SBC Mikrofon Da (na slušalici i žici) Rotacija ušnih školjki Da Mogućnost rada bez baterije Da Deklarirano trajanje baterije 30 h Dodatna oprema Dva audiokabela (jedan s ugrađenim mikrofonom i kontrolama), avionski adapter, futrola za prenošenje Masa 330 g

Space One Wireless zajednički su projekt KEF-a i Porsche Designa. Virtuozni KEF pritom je odradio akustički dio posla, a Porsche Design pobrinuo se za doista sjajnu estetiku. Govorimo li o pukom izgledu, ovo su najprofinjenije slušalice na ovome testu, upravo stvorene da sjednu na glavu čovjeka u odijelu ili bivaju odložene na sjedalo skupocjenog automobila. Luksuzni dizajn prate isto takvi konstrukcijski materijali. Korišteni su aluminij, titan, memorijska pjena i fina umjetna koža – plastiku ćete pronaći tek na kontrolama, koje su skladno stopljene na vanjski obod desne slušalice. Međutim, koliko god je kvaliteta izrade visoka, na udobnosti bi se dalo poraditi. Sila kojom Space One Wireless pritišću područje oko ušiju, osobito ispod njih, prevelika je, stoga ne bismo preporučili da ih nosite više sati u komadu prije no što ju smanjite. Taj postupak obično se sastoji od višednevnog držanja slušalica na nečemu širem od vaše glave, s ciljem trajnog savijanja (deformiranja, ako baš hoćete) obruča. To nije ništa čudno ni neviđeno; toj smo proceduri nedavno izložili, primjerice, Sennheiserove spektakularne slušalice HD 660 S te ih time iz prilično neudobnih pretvorili u gotovo savršene. Ipak, packe za KEF i Porsche Design – to je trebalo napraviti u tvornici.

Ušne školjke mogu se rotirati za 90°, kako to ozbiljnim putnim slušalicama priliči

Kontrole, poredane po desnoj slušalici, teško mogu biti jednostavnije. Imamo tipke za glasnoću, koje na dulji pritisak reagiraju prebacivanjem između pjesama, zatim tipku za puštanje i pauziranje pjesama (također se koristi za odgovaranje na pozive) te klizač s tri položaja. Kad je on u početnom položaju, slušalice rade pasivno, na žici, bez aktivnog blokiranja buke i mogućnosti bežičnog spajanja s izvorima zvuka. Pomicanje u srednji položaj aktivira Bluetooth. Podržani su Bluetooth 4.1 i kodek aptX, kao što se od slušalica s ozbiljnim akustičkim aspiracijama i očekuje. Aktivni noise cancelling ovdje još uvijek nije uključen. Kako bismo ga aktivirali, klizač valja pomaknuti u treći, krajnji položaj.

Manjkavost takve implementacije postaje očita kad ANC poželite isključiti, a to ćete htjeti učiniti kad god ćete iz ovih slušalica htjeti izvući najbolji zvuk koji one mogu ponuditi. Nije lako, naime, izvesti kontrolirano povlačenje klizača u srednji položaj, gdje radi samo Bluetooth, a ANC ne. Upotrijebite li malo više sile no što je potrebno, slušalice ćete nehotično isključiti, a to znači da će ih trebati ponovno uključiti i pričekati da se bežično upare s izvorom zvuka.

Klizač za aktivaciju Bluetootha i ANC-a nije osobito intuitivan – prilikom prebačaja s ANC-a na “čisti” Bluetooth, slušalice je lako nehotično isključiti

Kvaliteta zvuka je na očekivano visokoj razini, iako nagađamo kako neće biti baš svima prema ukusu. Prvo i najočitije, čistoća akustičke prezentacije je besprijekorna, a detaljnost u čitavom frekvencijskom rasponu impresivna. Čut ćete finese koje bi vam na manje preciznim slušalicama lako promakle, što je osobito dobrodošlo u kompleksnijim glazbenim žanrovima, poput rocka i jazza. Basu, međutim, nedostaje udara i energije za “modernije” žanrove, kao što su rap, EDM i slični. Dok jedan JBL sa svojim stilom ugađanja zvuka slušalica karte polaže upravo na taj element dramatičnosti i zabave, KEF evidentno cilja na kultiviranu, gospodsku prezentaciju. U tome ne vidimo ništa loše, ali nešto je što svakako treba imati na umu prilikom kupnje.

Aktivacija ANC-a svakako se odražava na kvaliteti zvuka – vokali postaju grublji, zrnatiji, a nestaje i uglađenost visokih frekvencija. Doduše, zauzvrat se dobiva vrlo dobro aktivno filtriranje vanjske buke, otprilike na razini ili za nijansu ispred JBL-ovog.

Vrijeme autonomije s uključenim ANC-om i Bluetoothom seže do 30 sati, što je odličan rezultat. Pohvale upućujemo i dodatnoj opremi – uz dva audiokabela, pri čemu jedan posjeduje modul s upravljačkom tipkom i dodatnim mikrofonom (zadržava se mogućnost telefoniranja u pasivnom načinu rada), u kutiji se dobiva izvrsna, tvrda futrola te avionski adapter. KEF ne koristi naporni 2,5-milimetarski konektor na slušalici, već se drži 3,5-milimetarskog standarda.

Ova recenzija dio je velikog usporednog testa noise cancelling slušalica dostupnih na hrvatskom tržištu. Dosad objavljene recenzije ostalih testiranih modela mogu se pronaći ovdje.