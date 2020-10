Panasonic RZ-S500W - Ambiciozni ulazak u visoku klasu

SPECIFIKACIJE Bluetooth verzija Bluetooth 5.0 Podržani Bluetooth kodeci SBC, AAC Deklarirano trajanje baterije Do 6,5 h (slušalice) + dodatnih 13 h (kutijica) Konektor USB-C Jamstvo 2 godine

Modelom RZ-S500W Panasonic se uključio na tržište TWS (True Wireless Stereo) slušalica s aktivnim blokiranjem vanjske buke (Active Noise Cancelling – ANC). Ne bi to bilo ništa toliko posebno, da Panasonic ne tvrdi kako je razvio najbolji ANC u egzistenciji – učinkovitiji čak i od Sonyjeva, koji smo iskusili kod tvrtkinog odličnog TWS modela WF-1000XM3. Stoga je vjerojatno najbolje da se smjesta pozabavimo tim njihovim aspektom.

Za aktivno blokiranje vanjske buke koristi se sustav koji Panasonic naziva “Dual Hybrid Noise Cancelling”. Riječ je o rješenju koje se s vanjskom bukom bori pomoću ukupno četiri mikrofona – po dva u svakoj slušalici. Jedan mikrofon (feed-forward) ugrađen je u stražnju stranu kućišta slušalica, a drugi (feed-back) nalazi se u blizini zvučničkih jedinica. Zadatak prvog jest da prati zvukove iz okoline, a drugi je zadužen za filtriranje preostalih nepoželjnih frekvencija, između zvučničkog drivera i naših bubnjića. Nije to nikakva Panasonicova inovacija – istu smo izvedbu vidjeli kod, primjerice, nekih 1Moreovih bežičnih slušalica s ANC-om – ali neosporno je kako se radi o izvrsnom i iznimno učinkovitom rješenju. Panasonicova implementacija zaslužuje pohvale: blokiranje vanjske buke zaista je odlično, možda i najbolje koje smo dosad imali prilike iskusiti. Uspješno se filtriraju niske frekvencije, ali osjetno se “stanjuje” i srednji dio frekvencijskog raspona, što većini konkurentskih ANC rješenja ne polazi za rukom.

Plastična kutijica ima slabašne magnete, što otežava fiksiranje slušalica na konektore za punjenje – dok ne naučite kako moraju nalegnuti i “pomognete” im prilikom umetanja

Intenzitet ANC-a se, preko aplikacije Panasonic Audio Connect, može regulirati pomoću pripadajućeg klizača. Klizač ima ukupno 50 “koraka” pa je isto toliko i mogućih stupnjeva ANC-a. Riječ je o neviđenoj razini prilagodljivosti te funkcionalnosti, kakvu bismo rado vidjeli kod konkurentskih rješenja.

Vrijedi istaknuti da aktivacija ANC-a nema izraženih negativnih utjecaja na akustičke performanse Panasonicovih slušalica. Dolazi do neznatnog pojačanja dubine basa, a ostatak frekvencijskog raspona ostaje gotovo netaknut. Sve to dodatno poboljšava cjelokupno iskustvo korištenja ANC-a.

Namještanje ANC-a i Ambient Sounda u aplikaciji Panasonic Audio Connect

Osim ANC-a, slušalice nude i takozvani “Ambient Sound”. U tom načinu rada vanjski mikrofoni snimaju okolinu i prenose nam ambijentalne zvukove u slušalice, kako bismo čuli nadolazeći automobil, bicikl ili neku treću potencijalnu opasnost. Ambient Sound najviše će cijeniti ljudi poput trkača, koji žele slušati glazbu ili podcastove, ali, prema mogućnostima, bez potpune izolacije od okoline.

Između ANC-a, Ambient Sounda i “običnog” načina rada, gdje su te dvije tehnologije isključene, a vanjska buka biva blokirana pasivno, prebacujemo se držanjem prsta na vanjskoj strani desne slušalice, ili pomoću aplikacije Panasonic Audio Connect.

Prilagodljive svima

Same slušalice izvrsno su izrađene. Kućišta su im načinjena od vrlo čvrste plastike, a “vanjska” polovica – ova koja viri iz ušiju – presvučena je finim slojem gume. Kombinacija mat crne gume i srebrnih prstena, postavljenih na obod kućišta slušalica, izgleda prilično dopadljivo. Dobro je da je tome tako, jer slušalice su vrlo vidljive prilikom nošenja. Nećete izgledati kao da imate slušni aparat, ali također nećete biti posve diskretni. Ako tražite TWS slušalice koje se vizualno stapaju s ušima, Panasonicov model RZ-S500W definitivno nije taj.

Udobnost prilikom dugotrajnog nošenja osigurana je setom od pet pari silikonskih umetaka za uši, koji se razlikuju veličinom

Na udobnost nemamo nikakvih prigovora. Oblik slušalica ni na koji način ne iritira uši, a dobru prilagodbu različitim veličinama slušnog kanala Panasonic je postigao s pet priloženih setova silikonskih umetaka za uši, veličina od XS do XL. Vrijedi ih iskušati sve, jer samo ćete tako biti sigurni da dobivate optimalnu udobnost, kvalitetu zvuka i učinkovitost blokiranja vanjske buke.

Slušalice nose IPX4 rejting otpornosti na tekućine, što znači da će podnijeti znoj i prskanje tekućine, ali definitivno ih ne valja uranjati u vodu.

Priložena kutijica za prenošenje i punjenje (800 mAh) ne nudi nikakav vid otpornosti na vanjske utjecaje. Kvalitetom izrade upadljivo kaska za slušalicama – čitava je načinjena od plastike, šarka poklopca sasvim je prosječna, a magneti za fiksiranje slušalica iznenađujuće su slabašni, zbog čega ćete morati naučiti kako ih treba ubaciti da bi ostvarile dobar kontakt i započele s punjenjem. S pozitivne strane, kutijica nije suviše glomazna, a ima i neke druge odlike: osigurava dva potpuna punjenja slušalica, a podržava i brzo punjenje, stoga je 15 minuta provedenih na punjaču dostatno za 70 minuta rada slušalica. Za punjenje se koristi USB-C konektor. Potpuno punjenje kutijice traje oko dva i pol sata, a slušalica dva sata. Bežično punjenje, nažalost, nije podržano, što bi bio zgodan, a u ovoj cjenovnoj kategoriji i očekivan dodatak. Kad se već bavimo problematikom baterije, spomenimo još i to da slušalice isporučuju oko pet i pol sati bežičnog rada, s uključenim ANC-om. To je više no dovoljno za bezbrižno svakodnevno korištenje.

Fina vanjska površina lijeve i desne slušalice opremljena je dodirnim senzorom, pomoću kojeg upravljamo pjesmama, glasnoćom zvuka, glasovnim asistentom i telefonskim pozivima

Kontrole su izvedene preko dodirnih senzora, smještenih na vanjsku stranu lijeve i desne slušalice. Dodirivanjem lijeve slušalice pokrećemo i pauziramo glazbu (jedan dodir), smanjujemo ili povećavamo glasnoću (brzi dvostruki ili trostruki dodir) te pokrećemo glasovnog asistenta (pritisak i držanje). Desna slušalica također pokreće i pauzira reprodukciju (jedan dodir), preskače na sljedeću i prethodnu pjesmu (dvostruki ili trostruki pritisak) te nas prebacuje između načina rada (ANC, Ambient Sound ili pasivni). Za odgovaranje na telefonske pozive ili njihovo prekidanje može se iskoristiti bilo koja slušalica. Preciznost dodirnih senzora zadovoljavajuća je, ali u praksi se povremeno pokazuju preosjetljivima – primjerice, kad želite privremeno izvaditi slušalicu, ili ju bolje namjestiti, često ćete dodirnuti senzor te pauzirati glazbu. Bude iritantno.

Uvjerljiva akustika

Slušalice raspolažu 8-milimetarskim dinamičkim zvučničkim jedinicama. Za bežični prijenos zvuka koriste se Bluetooth kodeci SBC i AAC, a podrška za naprednije kodeke, kao što su aptX, aptX HD i LDAC, izostala je. S obzirom na cjenovni razred kojem slušalice RZ-S500W pripadaju, to im bilježimo kao manu.

Osim u testiranoj crnoj, slušalice RZ-S500W dostupne su i u bijeloj varijanti

5-kanalni ekvilizator i drugi zvučni profili

Usprkos ograničenosti na “osnovne” Bluetooth audiokodeke, kvaliteta zvuka je odlična. Štoviše, akustički su ovo ponajbolje Panasonicove bežične slušalice koje smo u novije doba imali prilike iskušati. Dovoljno je kazati da stoje uz rame najljućim konkurentima, poput Sonyjeva modela WF-1000XM3. Isporučuju bogat i mesnat bas, koji im akustički potpis čini upadljivo toplim. Ne radi se o osobito brzom ili slojevitom basu, stoga nećete uhvatiti baš svaki fini detalj u donjem dijelu spektra, ali još uvijek ga smatramo dovoljno sposobnim za sve glazbene žanrove, uključujući i rock i metal, gdje bi tromi bas bio posve nepoželjan. Naime, unatoč pozamašnom basu, srednje frekvencije ne bivaju zagušene ili potisnute u drugi plan. Vokali i instrumenti ostaju čisti i jasno čujni, čak i u kompleksnijim pjesmama. Kako se srednje frekvencije kreću prema visokima, Panasonicove slušalice povremeno iznenađuju količinom detalja i širinom zvuka koji uspijevaju izgraditi između ušiju slušatelja. Događalo bi nam se da nam u pjesmama s testnih playlista pozornost privuče suptilno višeglasje, koje na prosječnim TWS slušalicama jednostavno nije moguće čuti. Cjelokupnoj kvaliteti zvuka svakako pogoduju i akustički profili, koje Panasonic nudi u svojoj mobilnoj aplikaciji. Jedan dodatno pojačava bas, drugi vokalno područje, a treći iza sebe krije petkanalni ekvilizator (100, 315, 1.000, 3.150 i 10.000 Hz, raspon ±6 dB), namijenjen dodatnom oblikovanju akustičkih karakteristika ovih slušalica.

Osim zvuka slušalica, vrlo su nam se dopale mogućnosti ugrađenih mikrofona za telefoniranje. Sugovornicima smo redovito bili savršeno razumljivi, a zadavanje naredbi glasovnim asistentima (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri) funkcioniralo je besprijekorno.

Iako koštaju pozamašnih 1.600 kuna, ovo su odlične i vrlo preporučljive TWS slušalice. Akustički su izrazito uvjerljive, nude ponajbolji ANC koji smo kod ovakvih slušalica imali prilike iskusiti, udobne su prilikom dugotrajnog nošenja te dolaze s mobilnom aplikacijom ispunjenom korisnim mogućnostima. Više od toga malo tko će tražiti.

Glavni ekran aplikacije Panasonic Audio Connect

Panasonic Audio Connect Mobilna aplikacija Panasonic Audio Connect koristi se za konfiguraciju slušalica. Na glavnom ekranu prikazuje se aktivni Bluetooth kodek, stanje baterije lijeve i desne slušalice, klizač za glasnoću te nekolicina podizbornika. U jednom biramo način rada (Noise Cancelling, Ambient Sound i Off), u drugom upravljamo karakteristikama zvuka (Bass Enhancer, Clear Voice, Equalizer i Off), a u trećem biramo hoće li se slušalice automatski isključivati nakon nekog vremena neaktivnosti, kojeg će glasovnog asistenta koristiti i hoće li na njima svijetliti LED-ice. Na istome mjestu možemo nadograditi firmware te potražiti izgubljene slušalice – lokacijski i zvučno, tako da emitiraju glasan zvuk. Jedini nedostatak aplikacije jest to što ostavlja permanentnu notifikaciju, dakle vidljiva je u traci s notifikacijama čak i kad slušalice nisu povezane s mobitelom, što puristima definitivno neće biti po volji.