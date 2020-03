Prvih 24 sata samoizolacije uz novi Huawei P40 Pro

Da ste me prije samo mjesec dana pitali gdje ću biti 26. ožujka 2020., rekao bih vam – tamo gdje i nekoliko tisuća drugih tech novinara iz cijelog svijeta, u Parizu, na svjetskoj premijeri serije Huawei P40 telefona, perjanice najvećeg kineskog proizvođača poznate ponajviše po superiornom setupu kamera, čiji modeli po prvi put koriste HMS platformu umjesto GMS-a. Okolnosti su se dijametralno preokrenule – u Pariz danas, hvala lijepa, ne bih – no to ne znači da me ovi uređaji, a posebice Huawei P40 Pro, ne intrigiraju jednakim intenzitetom kao da svijet nije stao…

Kako i ne bi, nakon što je prije točno godinu dana Huawei P30 Pro u potpunosti šokirao svjetsko tržište mobilnih telefona, ne samo fenomenalnim kamerama, nego i brojnim drugim karakteristikama zbog kojih je – u tom trenutku – bilo sasvim jasno da će ova kompanija ubrzo zasjesti na svjetski tron industrije mobilnih uređaja.

Ni to se, poput premijere u Parizu, nije dogodilo. Huaweiju je vrlo brzo nakon predstavljanja serije P30 onemogućena suradnja s Googleom, a najgora posljedica te bezobrazne Trumpove zabrane jest ta da svi uređaji ovog proizvođača od tog trenutka nisu mogli koristiti Google Mobile Services, bitnu „defaultnu“ komponentu Android OS-a bez koje im uređaji – izvan Kine – ne pružaju potpunu funkcionalnost.

Do lansiranja serije P40 tako je kineskom gigantu preostalo nešto manje od godine dana da Huawei Mobile Services, kojeg je ionako koristio umjesto Google Mobile Servicesa na kineskom tržištu, dotjera do te mjere da postane upotrebljiv i korisnicima u ostatku svijeta, pa je serija P40 intrigantna i zbog toga.

Dva su, dakle, ključna pitanja. Je li Huawei P40 Pro i ove godine hardverski impresivan uređaj koji baca konkurenciji novu tešku rukavicu u lice i je li softverski dovoljno osposobljen da to bacanje rukavice rezultira sličnim interesom kupaca kao i zadnju put? Posljednja 24 sata sam se – gotovo potpuno izoliran poput svih vas – imao prilike #kodkuće igrati s jednim primjerkom Huaweija P40 Pro, kako bih došao do prvih odgovora na ova pitanja…

HARDVER

Krenimo s hardverom. U neznatnoj bucmastijoj formi od prethodnika, P40 Pro dolazi sa 6,58-inčnim OLED ekranom rezolucije 2.640 x 1.200 piksela s ovalnim izrezom uz gornji lijevi rub, iza kojeg se kriju 32-megapikselna selfie kamera i 3D senzor. Prikaz slike je, očekivano, izuzetno dobar, uz vrlo jaku saturaciju boja i zaista impresivan kontrast kod kojeg bijela boja doista jest bijela, bez primjesa žute kao na iPhoneu ili plave kao na Samsungovim Galaxyjima. Slično tome, crna doista jest crna. Obrub ekrana je iznimno tanak, pa sve djeluje moderno, moćno, premda ne i puno drugačije od kurentnih top-modela na tržištu.

Finiš – još jedan od jačih aduta kojeg pamtimo iz serije P30 – također je na zavidnoj razini. Staklo se nalazi i na poleđini, s tim da dolazi s dodatnim premazom koji pod prstom djeluje kao vrlo čvrsti vosak – Huawei tu „tvar“ naziva „aluminosilicate glass“. Boje se prelijevaju, kao što smo i navikli kod ovog proizvođača, što pridodaje osjećaju korištenja premium-klase uređaja.

Okvir je aluminijski, a poleđina – kao što je trend u zadnje vrijeme – dolazi s golemom izbočinom iza koje se nalazi pozadinski setup kamera. Ovaj detalj, koji nalikuje na malu indukcijsku ploču, mobitele sa stražnje strane sve više i više čini nalik kompaktnim fotoaparatima i to je očito nešto što nećemo više moći izbjeći i što će se razvijati i dalje u očigledno zacrtanom smjeru. Da spasite taj otok s kamerama od mogućih oštećenja, nužna vam je maskica za mobitel (u pakiranju s testiranim uređajem već smo je i dobili).

Bitno je reći da je telefon opremljen IP68 certifikatom, pa je otporan na uranjanje u vodu i prašinu. Od sigurnosnih mjera (znam da vam se ovih dana smuči od te fraze), podržan je, dakako, 3D Face Unlock, a telefon dolazi i sa čitačem otisaka prstiju smještenim ispod ekrana, koji radi besprijekorno. 3,5-mm audio priključka nema.

Čipset u srcu svega ovoga je Kirin 990 5G – dakle najaktualnije što se nudi iz inženjerskih laboratorija Huaweija, a telefon je opremljen i s 8 GB RAM-a, 256 GB ROM-a te NM memorijskim karticama koje, za sada, koriste Huawei, Honor i nekolicina kineskih brendova. Uređaj je dual-SIM, uz podršku za e-SIM. Dolazi s baterijom od 4.200 mAh, a u pakiranju je i SuperCharger snage 40W. Podržano je i bežično brzo punjenje, snagom od 27W. Teško je u ovako kratkom roku zaključiti koliko će to realne autonomije pružati u svakodnevnom radu, no sluti na dosta dobar rezultat…

Sve ovo zvuči super, a sada je na redu ono najzanimljivije od hardvera – kamere. Huawei se, naravno, i ovaj put potrudio pomaknuti granice, pa tako na stražnjoj strani imamo najprije dva senzora s RYYB filterima. Prvi predstavlja 50-megapikselnu kameru koju proizvođač označava kao Ultra Vision Camera, s f/1,9 blendom i OIS-om. To je ujedno i „defaultna“ kamera, s AI funkcijom koja okida slike periodički u trajanju od 1,7 sekunda i automatski bira najbolju (tzv. „golden snap“).

Drugi predstavlja 40-megapikselnu kameru koju Huawei naziva Cine Camera, dolazi sa ultra-širokim kutom snimanja i f/1,8 blendom. Koristi se ponajviše kod snimanja videa, uz podršku za 4K rezoluciju i ISO osjetljivost koja ide skroz do 51.200. To znači da čuveni „night mode“ kakvog smo upoznali s prošlogodišnjim modelom djelomično dolazi iz svijeta statičnih fotki i u svijet videa. Iza je još i 12-megapikselna SuperSensing Telephoto kamera s blendom f/3.4 i OIS-om, koja nudi 50x hibridni zum koji se oslanja i na informacije iz preostalih senzora. Dakako, na poleđini je i 3D dubinska kamera. Evo kako izgleda 50x zoom...

1x

5x

10x

30x

50x

Sve skupa – koliko smo imali prilike isprobati okidajući fotke po kući – djeluje još impresivnije nego lani, osobito kada se snima u mraku. Točnije, u potpunom mraku. I Huawei P40 Pro vidi i ono što prosto oko ne vidi, uključujući i boje, ali ove godine još čišće, s manje šuma i više uočljivih detalja. Posve je jasno da se radi o jednoj od ponajboljih kamera na mobitelima na svijetu, a u većini situacija zasigurno i najboljoj. Evo i demo istog kadra okinutog uz kućnu rasvjetu i u potpunom mraku u kojem se prostim okom ne vidi ništa…

Legići okinuti uz kućnu rasvjetu...

Legići snimljeni u potpunom mraku, kada ih ne razaznajete prostim okom...

SOFTVER

Sada malo i o softveru. Telefon dolazi s Android OS-om 10 i korisničkim sučeljem EMUI 10.1, s tim da – kako već rekosmo na početku – nema Google Mobile Services, već Huawei Mobile Services. To znači da nećete na uređaju pronaći predinstalirane Googleove aplikacije i servise, a samim time niti Play Store, već alternativne Googleove servise i zamjensku trgovinu s aplikacijama, Huawei App Gallery. U posljednjih 10-ak mjeseci Huawei je doista uspio napuniti svoj App Gallery s tonom korisnih aplikacija, među kojima je i velik broj onih lokalnih, pa ćete, primjerice, tu pronaći i dobar dio appova za mobilno bankarstvo hrvatskih banaka…

One appove kojih u Huawei App Galleryju (još) nema može se, međutim, instalirati na nekoliko drugih načina. Najjednostavnije je prilikom prvog pokretanja mobitela korištenjem Huawei Phone Clonea „klonirati“ svoj stari mobitel, čime se dobiva i dobar dio „must have“ appova, poput Facebooka, Instagrama i hrpetine ostalih. Nadalje, dodatne appove je moguće instalirati i kroz alternativne storeove, kao i izravnim downloadaom .apk datoteka s web-stranica developera appova. Većina appova će vam raditi bez ikakvih problema, no njih nekolicina koje se oslanjaju na GMS, a ne na HMS – iz prve – neće. Primjer su Uber ili Wolt jer se oslanjaju na Google Maps.

Uspjeli smo, međutim, na Huaewi P40 Pro instalirati i Google Play Store, jednim malim maneverom. Samim time smo instalirali i sve Googleove appove, od Maila i YouTubea, pa sve do Mapsa. U tom trenutku su nam i Uber i Wolt i slični appovi proradili posve funkcionalno kao i na bilo kojem drugom telefonu. Jedino što nije radilo jest plaćanje Google Payom (unatoč tome što se i on može instalirati) i nekoliko potpuno beznačajnih appova koji iz nekog razloga provjeravaju je li platforma na kojoj radi uređaj GMS ili HMS.

Google Play Store i Gooleovi appovi instalirani na mobitel s HMS-om

Doveo sam, drugim riječima, Huawei P40 Pro, softverski, na nekih 95% funkcionalnosti bilo kojeg drugog mobitela s Android OS-om, tj, na 95% razine funkcionalnosti Huaweija P30 Pro, u svega pola sata čačkanja i pimplanja. Dakako, kako sam to sve napravio, detaljno ću objasniti u zasebnom tekstu u narednim danima… Zaključak je očit – Huawei je u ovih nešto manje od godinu dana napravio čudo u osposobljavanju svoje „China-only“ platforme na način da bude upotrebljiva i izvan Kine. Preostali posao svodi se naprosto na punjenje App Galleryja appovima kojih nema, kako ih ne bi morali downlodati zaobilaznim metodama, i uvjeravanju onih nekoliko velikih igrača da prilagode svoje appove i HMS-u, a ne samo GMS-u, što i nije neki veliki programerski zahvat.

Radi se dakle više o političkom, nego o rudarskom poslu, a goleme količine keša koje Huawei ulaže u cijelu priču mogle bi to vrlo snažno ubrzati, osobito u vremenima koja slijede – kada će keš svima dobro doći. Već i oni koji kupe Huawei P40 Pro mogli bi vrlo brzo dobiti softverske nadogradnje koje ovaj „gap“ između 95% i punih 100% funkcionalnosti dodatno smanjuju.

Cijela serija P40, pa tako i Huawei P40 Pro, naći će se u prodaji i na hrvatskom tržištu. Konkretno, prednarudžbe kod nas kreću danas, 26. ožujka u 15h i traju do 5.travnja u 23:59h. Uz prednarudžbu se na poklon dobiva i Huawei Watch GT2 Sport. Prodaja u Hrvatskoj počinje 6. travnja uz cijenu od 7.799 kn.