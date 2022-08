Najbolje (besplatne) aplikacije u Microsoft Storeu - Trgovina aplikacijama u Windowsima

Službene trgovine aplikacijama već dulje vrijeme nisu ništa neobično, i postale su uobičajeni kanal za plasiranje i pronalaženje aplikacija. Dapače, Android ima službenu trgovinu aplikacijama, kao i Apple. Microsoft još od Windowsa 8 nudi trgovinu aplikacijama, no koja se još nije uspjela etablirati kao primarno mjesto otkud korisnici instaliraju softver u Windowsima. Doduše, to ne znači da se to neće promijeniti, tim više jer je Microsoft s Windowsima 11 konačno stvorio preduvjete da Microsoft Store korisnicima postane nezaobilazno mjesto, ali i dobar izvor raznovrsnih aplikacija…