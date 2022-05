SteelSeries Aerox 9 Wireless - Stari koncept u novom ruhu

Specifikacije Tip senzora Optički (18.000 DPI) Dimenzije 128.8 x 62.8 x 26.7 mm Masa 89 g Broj tipki 18 Vrsta priključka Bežični prijamnik (2,4 GHz), Bluetooth 5.0, USB Kabel 2 m (opleteni) Jamstvo 2 godine Dojam Za one s dubokim džepovima, kojima još uvijek treba miš s tucet i pol prilagodljivih tipki, nema bolje moderne opcije od Aerox 9 Wirelessa

Kažu da ne treba pretjerivati ni u dobrim stvarima, a SteelSeriesov Aerox 9 Wireless izgleda kao miš koji želi iskušati tu tezu. Miš kakvog smo prije desetak godina mnogo češće viđali, ali nikad u rupičastom, perolakom izdanju, istodobno izgleda kao nešto novo, ali i kao da pripada vremenu kada je najpopularnija igra na svijetu bila World of Warcraft.

Težina miša od ukupno 89 grama i dalje je lakša od bilo kojeg usporedivog modela, ali primjetno je teža od drugih doista ultra-laganih miševa

Osnovni gabariti Aerox 9 Wirelessa, koliko god to čudno zvučalo, zapravo su identični Aeroxu 5, mnogo konvencionalnijem, žičnom i naoko manjem mišu za igranje. Specijalizirani Aerox 9 Wireless čini se većim i glomaznijim, zahvaljujući većoj količini materijala, ali identične dimenzije znače da su njegove ergonomske karakteristike približne srodnim modelima iz linije Aerox, dakle – odlične. Masa od 89 grama nije toliko sitna kao kod jednostavnijih Aeroxa, s kojima Aerox 9 Wireless dijeli prozračno kućište, ali definitivno se radi o najlakšem mišu tog tipa. Vrlo je zgodno što dolazi s ugrađenom baterijom, jer to smanjuje ukupnu masu, olakšava korištenje, ali nudi i prilično dug životni vijek između punjenja. Proizvođač tvrdi da će jedno punjenje izdržati do 180 sati kontinuiranog korištenja, i to se pokazalo približno točno na temelju našeg iskustva s njime.

Simetrični oblik bio bi doista idealan za lijevake i dešnjake da tipke nisu fiksno smještene na jednoj strani

Dvanaesterac na boku

Glavna značajka Aerox 9 Wirelessa njegovih je 18 tipki, od kojih se 12 nalazi na boku ispod palca. Relativno neutralan smještaj te male tipkovnice s numerički označenim tipkama znači da je jednako jednostavna za korištenje, bez obzira na položaj ruke, pod uvjetom da nemate duge nokte. Funkcije tipki mogu se mijenjati i programirati u SteelSeriesovom softveru GG, koji omogućuje i upravljanje ugrađenim osvjetljenjem. U praksi, osim pobuđivanja osjećaja nostalgije, osobito među korisnicima koji su nekad u prošlosti koristili sličnog specijaliziranog miša, primijetili smo da treba dosta vježbe kako bismo pouzdano mogli u brzini stisnuti tipku koju želimo. Međutim, u navikavanju pomaže blago asimetričan oblik i dobro pogođena veličina tipki, kao i činjenica da se aktivacija osjeti uz ugodan i precizan "klik".

12 tipki koje se nalaze pod palcem različitih su veličina tako kako bi ih korisnici lakše pronašli bez gledanja

SteelSeriesov senzor TrueMove Air otprije nam je poznat, pa je logično očekivati da će njegove performanse biti identične svim drugim miševima s istim senzorom. U većini testova rezultati su bili u skladu s očekivanjima. Pixartov rebrendirani optički senzor pokazuje vrhunske performanse. Međutim, u testiranju na najvišim postavkama osjetljivosti uočili smo manje razlike u odnosu na druge modele s istim senzorom. Konkretno, prilikom testa na maksimalnih 18.000 DPI zamjetno je trzanje (jittering). Možemo pretpostaviti da je ključna razlika u tome što se ovdje radi o bežičnoj verziji miša; unatoč visokoj kvaliteti bežične konekcije, uređaj ne može poslati potrebnu količinu informacija računalu u stabilnom intervalu, kako bi pokret pokazivača na ekranu u potpunosti odgovarao onome što miš radi na podlozi. Dobra vijest je da se ta primjedba odnosi isključivo na postavke od 15.000 DPI i više, a velika većina čovječanstva nikad neće namjestiti svoje miševe na tako visoku postavku. Na postavkama prilagođenima za ljudska bića, miš se pokazao jednako preciznim kao ostatak SteelSeriesove ponude, uključujući žične modele.

Rezultati testiranja MouseTesterom

Za testiranje miševa koristimo softver MouseTester. Taj nam softver omogućuje da pronađemo eventualne nedostatke u komunikaciji miša s računalom zbog kojih bismo mogli imati problema u igrama. Fokusiramo se na očitavanje brzih pomaka, stabilnost veze s računalom i potencijalne probleme u preciznosti koji se manifestiraju kroz jittering i umjetno poravnavanje kursora.

Rezultate testiranja miša SteelSeries Aerox 9 Wireless pogledajte ispod.

Grafikon iznad prikazuje stabilnost veze miša s računalom. U idealnom slučaju, linija će na svim postavkama biti ravna. Eventualne nepravilnosti negativno utječu na odaziv i smanjuju pouzdanost miša.

Steelseriesova patentirana tehnologija za bežičnu komunikaciju koristi redundatnte kanale kako bi osigurala stalnu i stabilnu vezu miša s računalom. Čini se da ona radi svoj posao uspješno jer su zabilježene oscilacije usporedive ili čak manje od nekih miševa sa žicom koje smo testirali.

Grafikon iznad prikazuje stabilnost praćenja brzih pokreta i maksimalnu brzinu koju senzor može registrirati. U idealnom slučaju prikazana linija bit će bez velikih nepravilnosti. Suvremeni senzori najčešće mogu prepoznati brzine mnogo više od onih koje mogu ostvariti obični smrtnici poput nas, koji u svojim testiranjima rijetko prelazimo vrijednost od 3,5 m/s.

Senzor TrueMove Air je onaj koji se nalazi u najskupljim modelima iz SteelSeriesove ponude, a rezultati koje ovdje vidimo su konzistentni s drugim miševima koji koriste isti senzor. Unatoč određenom raspršenju, trend linija je vrlo stabilna i ne pokazuje velike skokove ili padove koji bi upućivali da senzor gubi lokaciju ili "pogađa" gdje se nalazi iz trenutka u trenutak.

Slično brzini, moderni senzori sposobni su pratiti mnogo veća ubrzanja od onih koje može ostvariti ljudska ruka. U idealnom slučaju, graf iznad prikazuje pravilnu uspravnu liniju bez neočekivanih prekida.

Stabilna linija poput ove je upravo ono što želimo vidjeti u ovome grafu jer je dokaz da je stabilnost veze koju smo vidjeli u ranija dva testa. Linearno ubrzavanje se prati dosljedno i bez prekida u komunikaciji.

Takozvani Paint Test omogućuje nam da provjerimo prisutnost jitteringa i saznamo koristi li miš umjetno zaglađivanje pokreta. Ove dvije stvari, kad su prisutne, negativno utječu na preciznost, što posebno smeta za vrijeme igranja strateških i pucačkih igara u kojima precizni i brzi pomaci imaju najveću vrijednost. Jittering se manifestira kroz izrazito nepravilne i grbave linije, dok se smoothing (umjetno zaglađivanje) prepoznaje po savršeno ravnim linijama koje djeluju kao da smo ih crtali uz pomoć ravnala.

Ovo je test jedini koji Aerox 9 nije prošao s čistom peticom. Na postavkama najviše osjetljivosti se može primijetiti trzavost linija koja ne izgleda prirodno. Možemo nagađati o uzroku, ali posljedica je da se na posljednjih 10% raspona osjetljivosti počinje gubiti vrhunska preciznost koju smo dobivali na nižim postavkama.

Na račun ovog miša mogu se uputiti samo manje kritike, ali i takve su važne kada uzmemo u obzir cijenu od 155 eura. Njegov specifičan dizajn i funkcionalnosti znače da će za one koje traže miša s maksimalnim brojem tipki Aerox 9 Wireless biti isplativ čak i toliko skup. Međutim, za korisnike s konvencionalnim potrebama, kojima su za oko zapeli dizajn, ergonomija i druge značajke SteelSeriesovih novih miševa, razboritiji izbor bit će neki drugi model iz linije Aerox.